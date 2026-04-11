У Дьокереша 7 голов в 8 последних матчах за «Арсенал» и сборную Швеции. Форвард «Арсенала» забил «Борнмуту» с пенальти
Форвард «Арсенала» Виктор Дьокереш сравнял счет на 35-й минуте с пенальти в матче АПЛ с «Борнмутом».
У него 7 голов в 8 последних матчах за лондонский клуб и сборную Швеции, включая хет-трик в стыковом матче ЧМ-2026 с Украиной (3:1).
Подробная статистика 27-летнего нападающего – здесь.
Кто выиграет Лигу чемпионов?5714 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем