  • «Нойер – самый важный трансфер «Баварии» за 15-20 лет. Против «Реала» в воротах стоял гигант». Румменигге о голкипере
«Нойер – самый важный трансфер «Баварии» за 15-20 лет. Против «Реала» в воротах стоял гигант». Румменигге о голкипере

Карл-Хайнц Румменигге: Нойер – самый важный трансфер «Баварии» за 15-20 лет.

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выделил игру вратаря команды Мануэля Нойера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:1).

«В воротах стоял гигант. Для меня Мануэль Нойер – самый важный трансфер [клуба] за последние 15-20 лет.

Неслучайно, что за эти 15 лет с Нойером мы выиграли все, что можно выиграть в футболе», – сказал Карл-Хайнц Румменигге.

Нойер присоединился к «Баварии» в 2011 году, перейдя из «Шальке».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
Ману уже легенда. И игра с Реалом - тому свидетельство. Идеальное подтверждение класса!
Ответ Evgen Vynokurov
Ману уже легенда. И игра с Реалом - тому свидетельство. Идеальное подтверждение класса!
Нойер легендой футбола стал еще 10 лет назад, когда в 2014 совершил революцию игры, а дальше просто закреплял абсолютное величие, вратарь без слабых мест, реакция, прыжок, игра на ленточке, игра ногами, пас, выходны, 1н1
Надеюсь, что Нойер все-таки поедет на ЧМ!
В 40 лет так играть против Реала это впечатляющее.
Нойер пришёл в Баварию когда шикарно играли Касильяс с Буффоном и Чехом, а Жулио Сезар и Виктор Вальдес стали требловыми вратарями, и Нойер до сих пор играет за Баварию, пережив пики Эдуарда Менди, Яссина Буну, Кепы Аррисабалаги, Кейлора Навеса, Эдерсона и многих-многих других сильных и интересных вратарей. Нойер заслужил считаться важнейшим трансфером Баварии за 15-20 лет.
Реалу конечно же Куртруа не хватало прям. Лунин не совсем надёжен был.
Ответ damonion@icloud.com
Реалу конечно же Куртруа не хватало прям. Лунин не совсем надёжен был.
Не совсем надежен? Лунин - это дырка, которая пропускает в каждом матче в среднем по 2 гола.
Ответ Denosaur
Не совсем надежен? Лунин - это дырка, которая пропускает в каждом матче в среднем по 2 гола.
Тибо в прошлом сезоне тоже антирекорды ставил по пропущенным голам, неужели мы серьёзно будем сомневаться в уровне Куртуа?
Тони Кроос: «Реал» – самая опасная команда в мире в атакующем хаосе. Ожидал, что «Бавария» продолжит доминировать при 2:0, но они начали отступать. Могли сыграть 3:3»
11 апреля, 10:01
