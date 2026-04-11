«Нойер – самый важный трансфер «Баварии» за 15-20 лет. Против «Реала» в воротах стоял гигант». Румменигге о голкипере

Карл-Хайнц Румменигге: Нойер – самый важный трансфер «Баварии» за 15-20 лет.

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выделил игру вратаря команды Мануэля Нойера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала » (2:1).

«В воротах стоял гигант. Для меня Мануэль Нойер – самый важный трансфер [клуба] за последние 15-20 лет.

Неслучайно, что за эти 15 лет с Нойером мы выиграли все, что можно выиграть в футболе», – сказал Карл-Хайнц Румменигге .

Нойер присоединился к «Баварии» в 2011 году, перейдя из «Шальке».