  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
12

Де Дзерби о словах про Гринвуда: «Жаль, если кто-то воспринял это как оскорбление. Всегда был против любого вида насилия, особенно в отношении женщин, даже просто сексистских шуток»

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби прокомментировал негативную реакцию части болельщиков клуба на его прошлые высказывания о Мэйсоне Гринвуде.

Назначение итальянца вызвало недовольство некоторых фанатских объединений из-за его слов о форварде, с которым он работал в «Марселе». После назначения в «Тоттенхэм» Де Дзерби уже принес извинения.

– Что скажете о реакции болельщиков?

 – Я не удивлен. Мне было немного грустно и жаль, что это произошло. Жаль, если кто-то воспринял это как оскорбление. Я должен повторить то, что уже говорил. Эта тема близка мне. Очень чувствителен к этой теме, ведь у меня есть дочь.

Я всегда был против любого вида насилия, особенно в отношении женщин. Не только насилия – даже просто сексистских шуток или любого другого сексистского поведения.

У меня есть дочь, и это касается меня напрямую. Я знаю, кто я. Знаю, какой я человек, поэтому меня не раздражали вопросы – мне просто грустно из-за них, – сказал Де Дзебри.

Опубликовано: Sports
logoМэйсон Гринвуд
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoРоберто Де Дзерби
logoМарсель
logoлига 1 Франция
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Только пришел, а уже начал извиняться. 🤣
Не к добру это. К вылету в чемпионшип, поди. 😂
Ответ Amalfitano
Понятия добра и зла у всех разные. Не для всех вылет Тоттенхэма в шип это зло. Причем даже не для всех фанатов самого Тоттенхэма. Бывает, когда болезненное очищение просто необходимо.
Ответ Denosaur
Лет 6 назад люди просили очищение шипом для арсенала (из-за озилов, пепе шнейле, тройки цз) для мю ( из-за диаспоры французов, которые отказывались стараться погба, марсиаль, варан) для эвертона и для вэстхэма.
Какие ж конченые журналисты)

Некогда топ-6 команда уже в зоне чемпионшипа, отдельный состав из травмированных, уже какой тренер по ходу сезона.

Но вы спрашиваете за слова про игрока бывшего клуба тренера, который должен совершить подвиг, чтобы спасти команду? Зачем???
Ни дня без извинений от Де Дзерби. Быстро его прогнули, однако.
хоть бы он в шип вылетел
"Да и потенциала выиграть Золотой мяч у Гринвуда нет!" — добавил Де Дзерби.
Не прогибайся, Роберто!
Что же ты фраер сдал назад
А что он говорил про Гринвуда?
бриты конечно совсем поехавшие на этот счет. у клуба ситуация хуже некуда, а они призывают человека извиняться за то, что отнесся к футболисту как к футболисту, а не стал изучать его дело. наверно и срок должен был влепить
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
1 минуту назад
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели. у нас были более явные моменты»
13 минут назад
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
20 минут назад
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
29 минут назад
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
31 минуту назад
Арбелоа думает, что Винчич забыл о первой желтой Камавинга: «Поэтому он и показал вторую. Никто не понимает это удаление. Несправедливое решение. Может, судья не играл в футбол»
32 минуты назад
Итурральде о красной Камавинга: «Нельзя наказывать за такое на этом уровне. Винчич, похоже, не знал, что это вторая желтая. Иначе он бы не оставил «Реал» вдесятером»
39 минут назад
Венсан Компани: «Бавария» заслужила победу. Мы много владели мячом и всегда чувствовали, что можем забить. Но «Реал» есть «Реал», у него быстрые опасные игроки»
47 минут назад
Артета о втором подряд выходе в полуфинал ЛЧ: «Мы сделали то, что «Арсеналу» ни разу не удавалось сделать за 140 лет. Очень рад за всех наших людей»
49 минут назад
У «Реала» худшая серия без побед с 2018 года – четыре матча
54 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
только чтоТесты и игры
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
1 минуту назад
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
38 минут назад
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
53 минуты назад
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
сегодня, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
сегодня, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
сегодня, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
сегодня, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
сегодня, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
сегодня, 20:33
Рекомендуем