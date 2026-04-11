Де Дзерби о словах про Гринвуда: «Жаль, если кто-то воспринял это как оскорбление. Всегда был против любого вида насилия, особенно в отношении женщин, даже просто сексистских шуток»

Де Дзерби о словах про Гринвуда: жаль, если кто-то воспринял это как оскорбление.

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби прокомментировал негативную реакцию части болельщиков клуба на его прошлые высказывания о Мэйсоне Гринвуде.

Назначение итальянца вызвало недовольство некоторых фанатских объединений из-за его слов о форварде, с которым он работал в «Марселе». После назначения в «Тоттенхэм» Де Дзерби уже принес извинения.

– Что скажете о реакции болельщиков?

– Я не удивлен. Мне было немного грустно и жаль, что это произошло. Жаль, если кто-то воспринял это как оскорбление. Я должен повторить то, что уже говорил. Эта тема близка мне. Очень чувствителен к этой теме, ведь у меня есть дочь.

Я всегда был против любого вида насилия, особенно в отношении женщин. Не только насилия – даже просто сексистских шуток или любого другого сексистского поведения.

У меня есть дочь, и это касается меня напрямую. Я знаю, кто я. Знаю, какой я человек, поэтому меня не раздражали вопросы – мне просто грустно из-за них, – сказал Де Дзебри.