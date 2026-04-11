Рэпер Obladaet об «Иркутске»: «Обратил внимание, что клубу нужна помощь. Перевел сумму. Решил поддержать родной город»
Рэпер Назар Вотяков, известный под псевдонимом Obladaet, высказался о том, что финансово помог «Иркутску».
Ранее появилась информация, что исполнитель перевел деньги команде, чтобы она смогла отправиться на выездной матч против «Динамо» в Вологду.
«Это мой родной город, соответственно, слежу за происходящим в городе. Попалась новость про футбольный клуб «Иркутск».
Обратил внимание о том, что клубу нужна помощь. Перевел сумму. Просто решил поддержать свой родной город и не оставаться в стороне», – сказал Назар Вотяков.
Рэпер Obladaet оплатил выезд «Иркутска». Клуб при смерти: игрокам не платят 3 месяца
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
