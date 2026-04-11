Бышовец про Дурана: «Потенциал отдельных игроков «Зенита» не соответствует необходимому уровню»
Анатолий Бышовец оценил игру «Зенита».
«Я думаю, есть у «Зенита» определенные проблемы в организации игры. А потенциал отдельных игроков не соответствует необходимому уровню команды в целом. Я говорю про приобретенного зимой Дурана, который абсолютно не оправдывает ожиданий», – сказал бывший тренер сборной России.
22-летний Дуран перешел в «Зенит» из «Аль-Насра» зимой на правах аренды. На счету колумбийца семь матчей за «Зенит» во всех турнирах и два мяча.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
11 комментариев
Дуран вроде как приехал чтобы показать что он круче Кордобы перед ЧМ, но пока он даже Соболю конкуренцию проиграл. Да и видно что Дуран до России даже в Турции не заиграл, хочет пешком ходить по полю.
Как раз таки потенциал высокий, просто многие игроки Зенита максимум на 50 процентов играют от своих возможностей
Дуран поехал в аренду дурака повалять. Так что вполне все ожидаемо))
С потенциалом как раз вроде всё неплохо, а вот с его реализацией беда🤣
Жерсон,Дуран-кто этот гигант мысли ,осуществляющий такую селекцию в Зените.
Толя иди на смену Семака
Странно говорить, что потенциал Дурана не соответствует уровню Зенита. По потенциалу он игрок топ-6 АПЛ как раз, но не реализовывает его сейчас
Начать стоит именно с проблем организации игры, а анализ трансферов с начала прошлого сезона. Тогда будет понятно, кто не соответствует уровню и почему пришлось брать Дурана. Уверен, что при другой организации игры Дуран будет забивать. А сейчас он даже форварда строго говоря не играет для таких негативных выводов.
