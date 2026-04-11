11

Бышовец про Дурана: «Потенциал отдельных игроков «Зенита» не соответствует необходимому уровню»

Анатолий Бышовец оценил игру «Зенита».

«Я думаю, есть у «Зенита» определенные проблемы в организации игры. А потенциал отдельных игроков не соответствует необходимому уровню команды в целом. Я говорю про приобретенного зимой Дурана, который абсолютно не оправдывает ожиданий», – сказал бывший тренер сборной России.

22-летний Дуран перешел в «Зенит» из «Аль-Насра» зимой на правах аренды. На счету колумбийца семь матчей за «Зенит» во всех турнирах и два мяча.

Дуран вроде как приехал чтобы показать что он круче Кордобы перед ЧМ, но пока он даже Соболю конкуренцию проиграл. Да и видно что Дуран до России даже в Турции не заиграл, хочет пешком ходить по полю.
Как раз таки потенциал высокий, просто многие игроки Зенита максимум на 50 процентов играют от своих возможностей
Дуран поехал в аренду дурака повалять. Так что вполне все ожидаемо))
С потенциалом как раз вроде всё неплохо, а вот с его реализацией беда🤣
Жерсон,Дуран-кто этот гигант мысли ,осуществляющий такую селекцию в Зените.
Толя иди на смену Семака
Странно говорить, что потенциал Дурана не соответствует уровню Зенита. По потенциалу он игрок топ-6 АПЛ как раз, но не реализовывает его сейчас
Начать стоит именно с проблем организации игры, а анализ трансферов с начала прошлого сезона. Тогда будет понятно, кто не соответствует уровню и почему пришлось брать Дурана. Уверен, что при другой организации игры Дуран будет забивать. А сейчас он даже форварда строго говоря не играет для таких негативных выводов.
Материалы по теме
Ловчев об 11-метровом Барко: «Я просто в шоке – это вообще черт знает что. Ты хоть понимаешь, кому бил пенальти и какое давнее соперничество идет между клубами?»
11 апреля, 10:42
Александр Мостовой о Дуране: «Производит впечатление нездорового футболиста. Ходит по полю. У него болит что-то? За такие деньги приезжает и даже не бегает»
11 апреля, 10:27
Зенит – Краснодар – во сколько и где смотреть трансляцию матча, РПЛ, 12 апреля 2026
11 апреля, 10:19Пользовательская новость
Что объединяет «Барселону» и «Балтику»? Оба клуба не проигрывают дома
11 апреля, 09:00
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем