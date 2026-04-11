Бышовец про Дурана: «Потенциал отдельных игроков «Зенита» не соответствует необходимому уровню»

Анатолий Бышовец оценил игру «Зенита ».

«Я думаю, есть у «Зенита» определенные проблемы в организации игры. А потенциал отдельных игроков не соответствует необходимому уровню команды в целом. Я говорю про приобретенного зимой Дурана, который абсолютно не оправдывает ожиданий», – сказал бывший тренер сборной России.

22-летний Дуран перешел в «Зенит» из «Аль-Насра» зимой на правах аренды. На счету колумбийца семь матчей за «Зенит» во всех турнирах и два мяча.