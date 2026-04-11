Эспозито о незабитом пенальти против Боснии и Герцеговины: «Не мог понять, что произошло. Я был в состоянии шока. Разочаровал партнеров по команде, друзей, семью»

Франческо Эспозито высказался о незабитом пенальти против Боснии и Герцеговины.

Нападающий сборной Италии Франческо Эспозито высказался о незабитом пенальти в послематчевой серии в матче за выход на ЧМ-2026 против команды Боснии и Герцеговины.

«Мне было трудно сразу осознать разочарование. Я смотрел в одну сторону и не мог понять, что произошло. Я был в состоянии шока.

Первая мысль была о том, что я разочаровал партнеров по команде, людей дома, друзей, семью. Я был уверен, что возьму на себя ответственность за первый удар. Чувствовал себя уверенно, но потом все пошло не так.

Команда выложилась на полную, хотя играла в основном в меньшинстве, но создала несколько моментов. Но этого было недостаточно. Италия должна была поехать на чемпионат мира. Мы должны взять на себя ответственность», – сказал Франческо Эспозито в интервью Corriere della Sera.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5710 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Не стоит искать в себе оправданий - это нервы и прежде всего большая ответственность,поэтому со всеми может случится такое,не забив ключевой мяч будь это с точки или игры.
Удачи молодому таланту!
Согласно статистике Италия возьмёт титул в 2030 : 1982,2006, т.е. каждые 24 года - скринте ✌️
Это тоже опыт…Главное сделать правильный вывод и работать дальше!
Италии и так везло в пенках. Чм 2006. Евро 2020 полуфинал и финал выиграли по пенкам.
