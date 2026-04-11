Карло Анчелотти: «Неймар вошел в историю бразильского футбола. Люди считают, что он может помочь нам выиграть ЧМ – это вполне естественно. Нужно улучшать физическую форму»
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался относительно шансов форварда «Сантоса» Неймара войти в состав команды на ЧМ-2026.
– С момента вашего назначения имя Неймара чаще всего звучало на пресс-конференциях. Вас это беспокоит?
– Нет, меня это не беспокоит.
Неймар вошел и продолжает входить в историю бразильского футбола. Он очень талантлив, и вполне естественно, что люди считают, что он может помочь нам выиграть чемпионат мира.
Сейчас его оценивает Бразильская футбольная конфедерация, и я сам, и у него еще есть два месяца, чтобы показать, что он обладает качествами, необходимыми для игры на чемпионате мира.
– Вы хотите, чтобы он был физически готов на 100%, но как давно он был в такой форме? С ЧМ-2022, верно?
– Не знаю, но он способен вернуться к 100%.
Я буду вызывать в сборную только тех игроков, которые физически готовы. После травмы колена Неймар мощно вернулся, он забивает голы.
Ему нужно продолжать в этом направлении и улучшать свою физическую форму. Он на правильном пути, – сказал Карло Анчелотти.