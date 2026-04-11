Тони Кроос: «Нойер – лучший вратарь всех времен. У него уникальный стиль игры и невероятная аура – в движениях, элегантности»
Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос назвал голкипера Мануэля Нойера лучшим в истории.
8 апреля вратарь «Баварии» парировал восемь из девяти ударов в створ в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).
«Для меня это факт, что Ману – лучший вратарь всех времен. Он единственный голкипер, за игрой которого настолько интересно наблюдать.
То, что он делает на поле, смотрится просто потрясающе. У него до сих пор свой уникальный стиль игры. Только у него есть такой.
У него по-прежнему невероятная аура – в его движениях, в элегантности», – сказал Тони Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.
Тони Кроос: «Реал» – самая опасная команда в мире в атакующем хаосе. Ожидал, что «Бавария» продолжит доминировать при 2:0, но они начали отступать. Могли сыграть 3:3»
Нойер — это явление в футболе, а его игра на ЧМ-14 — просто фантастика, новаторство, только коррупция и дебилизм в ФИФА не позволили отметить его «Золотым мячом».
Буффон = Чех = Касильяс (это ЭЛИТА)
потом ПРОПАСТЬ
Куртуа
потом ПРОПАСТЬ
Нойер
Яшин играл в воротах стабильно и очень долго. У него практически не было ляпов"
Для меня как бывшего профессионального вратаря , который знает во вратарском исскустве практически все, скажу ,что лучше Яшина я ещё вратаря не видел! Это человек который начал играть ногами и руками в штрафной. Новатар Мирового футбола. Это он начал выходить за пределы штрафной. Играл как полевой игрок.
И ещё он ещё выручал и сборную и Динамо, тащил их за уши. Не знаю что сделал такого Нойер что он стал лучшим вратарём всех времён и народов . А лучшим мне кажется сейчас в мире является Куртуа.