  • Тони Кроос: «Нойер – лучший вратарь всех времен. У него уникальный стиль игры и невероятная аура – в движениях, элегантности»
71

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос назвал голкипера Мануэля Нойера лучшим в истории.

8 апреля вратарь «Баварии» парировал восемь из девяти ударов в створ в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

«Для меня это факт, что Ману – лучший вратарь всех времен. Он единственный голкипер, за игрой которого настолько интересно наблюдать.

То, что он делает на поле, смотрится просто потрясающе. У него до сих пор свой уникальный стиль игры. Только у него есть такой.

У него по-прежнему невероятная аура – в его движениях, в элегантности», – сказал Тони Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

Тони Кроос: «Реал» – самая опасная команда в мире в атакующем хаосе. Ожидал, что «Бавария» продолжит доминировать при 2:0, но они начали отступать. Могли сыграть 3:3»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
71 комментарий
Понятие "лучший всех времён" какое-то идиотическое. Как можно сравнивать игроков из сегодняшнего дня и, допустим, пятидесятых?) Но Мануэль точно лучший вратарь своего поколения, а также футболист который структурно поменял игру вратаря. После ЧМ 2014 должен был получить золотой мяч, но деревенская французская газета, которая почему-то вручает эту награду, даёт её только атакующим игрокам)
Награду давали игроки и тренеры сборных. А там принцип был как например у Аршавина - какой бы не был сезон, я сразу голосовал за Месси
Согласен, даже защитников лучшими в мире признают крайне редко - Родри, а до этого Каннаваро, так это когда было... А вратарей, вообще ни разу лучшими в мире не признавали и, похоже, никогда не признают.
Тони прав. Добавить нечего. Хороших вратарей много, но Нойер среди вратарей единственный, как Месси среди полевых
Комментарий скрыт
Максименко?!🤔
Про ауру – это в точку. Когда смотрел матчи "Баварии" с праймовым Нойером, то, благодаря его габаритам, умению выбирать позицию и спокойствию удава, зрительно создавалось впечатление, что он половину ворот занимает.
9 сейвов с Мадридом - ключ был к победе, кто там чтобы не говорил про Арбелоа
Выражение "Лучший футбольный вратарь всех времён" для каждого времени разное, для кого-то Яшин, для кого-то Самора, для кого-то Шилтон, для кого-то Бэнкс, для кого-то Майер, для кого-то Дзофф, для кого-то Буффон, для кого-то Касильяс, для кого-то Нойер, для кого-то Алиссон, для кого-то кто-то другой. У каждого времени свой лучший вратарь.
100% согласен!!!
Нойер — это явление в футболе, а его игра на ЧМ-14 — просто фантастика, новаторство, только коррупция и дебилизм в ФИФА не позволили отметить его «Золотым мячом».
По убыванию:
Буффон = Чех = Касильяс (это ЭЛИТА)
потом ПРОПАСТЬ
Куртуа
потом ПРОПАСТЬ
Нойер
Понедельника спросили в чем уникальность Яшина он ответил
Яшин играл в воротах стабильно и очень долго. У него практически не было ляпов"
Для меня как бывшего профессионального вратаря , который знает во вратарском исскустве практически все, скажу ,что лучше Яшина я ещё вратаря не видел! Это человек который начал играть ногами и руками в штрафной. Новатар Мирового футбола. Это он начал выходить за пределы штрафной. Играл как полевой игрок.
И ещё он ещё выручал и сборную и Динамо, тащил их за уши. Не знаю что сделал такого Нойер что он стал лучшим вратарём всех времён и народов . А лучшим мне кажется сейчас в мире является Куртуа.
Так классно написал хотел + поставить а шайтан канал sports не даёт!
Мог заслужено получить Золотой мяч в 2014, но нет. Как и в 2010 Снейдер 😏
Как и Рибери и Левандовски
РПЛ там у них не показывают. А то бы так не говорил.
интересно, как скоро Бавария найдет ему замену
в одно мгновение
Тони Кроос: «Реал» – самая опасная команда в мире в атакующем хаосе. Ожидал, что «Бавария» продолжит доминировать при 2:0, но они начали отступать. Могли сыграть 3:3»
11 апреля, 10:01
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
9 апреля, 13:41
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
