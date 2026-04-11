Тони Кроос: «Нойер – лучший вратарь всех времен. У него уникальный стиль игры и невероятная аура – в движениях, элегантности»

Тони Кроос: Нойер – лучший вратарь всех времен.

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос назвал голкипера Мануэля Нойера лучшим в истории.

8 апреля вратарь «Баварии» парировал восемь из девяти ударов в створ в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1).

«Для меня это факт, что Ману – лучший вратарь всех времен. Он единственный голкипер, за игрой которого настолько интересно наблюдать.

То, что он делает на поле, смотрится просто потрясающе. У него до сих пор свой уникальный стиль игры. Только у него есть такой.

У него по-прежнему невероятная аура – в его движениях, в элегантности», – сказал Тони Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

