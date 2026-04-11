Быстров о «Спартаке»: «Если возьмут Кубок – у всех будет отличное настроение. Если нет – будут обосранные ходить. Не вижу грандиозных изменений при Карседо»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров дал комментарий об игре «Спартака» при Хуане Карседо.
Красно-белые ранее вышли на ЦСКА, с которым сыграют в в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.
«ЦСКА – не подарок для «Спартака». Это две равные команды и любая может выйти в финал.
Пока у меня нет выводов по Карседо, грандиозных изменений я не вижу. Мне кажется, результат пока не такой, как ждали, хотя игра у команды появляется.
Такая команда, как «Спартак», должна идти на первом месте. Да, они выиграли две важные игры, но выводы нужно делать по итогам чемпионата.
Если возьмут Кубок, у всех будет отличное настроение, если нет – будут обосранные ходить», – заявил Владимир Быстров.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
— Сэр, не подскажете, где мы находимся? — кричит Холмс.
— На воздушном шаре! — отвечает человек и уходит.
— Это был математик, — говорит Холмс.
— Почему? — удивляется Ватсон.
— Ну, во-первых, он долго думал. Во-вторых, его ответ абсолютно точен. И в-третьих, он абсолютно бесполезен.
и это я болельщик ЦСКА говорю)))