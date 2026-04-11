Быстров о «Спартаке»: «Если возьмут Кубок – у всех будет отличное настроение. Если нет – будут обосранные ходить. Не вижу грандиозных изменений при Карседо»

Владимир Быстров о «Спартаке»: будут обосранные ходить, если не возьмут Кубок.

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров дал комментарий об игре «Спартака» при Хуане Карседо .

Красно-белые ранее вышли на ЦСКА, с которым сыграют в в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«ЦСКА – не подарок для «Спартака ». Это две равные команды и любая может выйти в финал.

Пока у меня нет выводов по Карседо, грандиозных изменений я не вижу. Мне кажется, результат пока не такой, как ждали, хотя игра у команды появляется.

Такая команда, как «Спартак», должна идти на первом месте. Да, они выиграли две важные игры, но выводы нужно делать по итогам чемпионата.

Если возьмут Кубок, у всех будет отличное настроение, если нет – будут обосранные ходить», – заявил Владимир Быстров .