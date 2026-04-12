  • МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 2:2 с «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Хосе», «Атланта» Миранчука уступила «Чикаго»
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 2:2 с «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Хосе», «Атланта» Миранчука уступила «Чикаго»

В МЛС прошли очередные матчи.

В МЛС «Интер Майами» Лионеля Месси сыграл 2:2 с «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова проиграл «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1:3), «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука уступил «Чикаго Файр» (0:1).

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
11 апреля 23:30, Nu Stadium
Интер Майами
Завершен
2 - 2
2.17xG0.77
Нью-Йорк Ред Буллс
Матч окончен
87’
Форсберг   Шупо-Мотинг
87’
Adri Mehmeti   Бергрен
80’
Rafael Antonio Mosquera Díaz
Фрэй   Суарес
79’
77’
  Adri Mehmeti
Фрэй
76’
Сильветти   Лухан
68’
66’
Рувалькаба   Mohammed Sofo
66’
Коуэлл   Rafael Antonio Mosquera Díaz
59’
Коуэлл
  Бертераме
55’
Регилон   Dániel Pintér
46’
2тайм
Перерыв
  Сильветти
45’
+1’
15’
  Рувалькаба
Интер Майами
Сент-Клэр, Регилон, Силва, Фалькон, Фрэй, Сильветти, Сеговия, Брайт, Де Поль, Бертераме, Месси
Запасные: Лухан, Мура, Руис, Суарес, Айяла, Моралес, Dániel Pintér, Риос, Аллен
1тайм
Нью-Йорк Ред Буллс:
Хорват, Matthew Dos Santos, Фолодер, Нилис, Маршалл-Ратти, Форсберг, Adri Mehmeti, Ronald Donkor, Рувалькаба, Холл, Коуэлл
Запасные: Мина, Валенсия, Nehuén Benedetti, Бергрен, Маккарти, Rafael Antonio Mosquera Díaz, Mohammed Sofo, Бунги, Шупо-Мотинг
Подробнее
МЛС. Регулярный чемпионат
12 апреля 00:30, Чилдренс Мерси Парк
Спортинг Канзас Сити
Завершен
1 - 3
0.81xG1.73
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Матч окончен
87’
Preston Judd   Мари
Taylor Calheira
82’
Reid   Kwaku Agyabeng
81’
Jacob Bartlett   Taylor Calheira
81’
76’
Kikanovic   Jasinski
75’
  Ромни
69’
Скахан   Fernandez
69’
Leroux   Харкс
Сулейманов   Африфа
66’
Ману Гарсия   Davis
66’
Харрис   Капита
57’
Сулейманов
53’
49’
  Скахан
2тайм
Перерыв
44’
  Скахан
  Jacob Bartlett
27’
Спортинг Канзас Сити
Пулскамп, Reid, Боржес, Ian Alexander James, Reynolds, Харрис, Йонсен, Jacob Bartlett, Сулейманов, Йовелич, Ману Гарсия
Запасные: Ethan Andrew Bartlow, Jack Stattman Kortkamp, Macielo Tschantret, Африфа, Taylor Calheira, Капита, Miller, Kwaku Agyabeng, Davis
1тайм
Сан-Хосе Эрткуэйкс:
Даниэл, Ромни, Reid Roberts, Daniel Munie, Kikanovic, Leroux, Роналду Виейра, Nikolas Diego Tsakiris, Скахан, Буда, Preston Judd
Запасные: Гонсалес, Эдвардс, Харкс, Chukwunonso Francis Adimabua, Noel Arthur Coleman Buck, Fernandez, Max Floriani, Jasinski, Мари
Подробнее
МЛС. Регулярный чемпионат
12 апреля 00:30, Солдир Филд
Чикаго Файр
Завершен
1 - 0
2.27xG1.35
Атланта Юнайтед
Матч окончен
Синкернагель   Shokalook
89’
Бамба   Puso Taelo Dithejane
89’
88’
Галарса   Торрес
78’
Elías de Jesús Báez Sotelo   Амадор
78’
Латте-Лат   Тогаси
78’
Лобжанидзе   Бреннан
Tah Ange Innocent D'Avilla Djé   Пинеда
68’
Leonardo José Caetano Barroso   Dean Jr
68’
66’
Cooper Wyatt Sanchez   Альсате
Leonardo José Caetano Barroso
48’
2тайм
Перерыв
  Хайле-Селассие
13’
Синкернагель
8’
3’
Tomás Jacob
Чикаго Файр
Брэйди, Гутман, Мбокази, Эллиотт, Leonardo José Caetano Barroso, Бамба, Tah Ange Innocent D'Avilla Djé, Салетрос, Синкернагель, Хайле-Селассие, Луд
Запасные: Коэн, Poreba, Радоевич, Shokalook, Dean Jr, Уотермэн, Sergio Oregel Jr., Puso Taelo Dithejane, Пинеда
1тайм
Атланта Юнайтед:
Ойос, Elías de Jesús Báez Sotelo, Михай, Грегерсен, Tomás Jacob, Галарса, Муюмба, Cooper Wyatt Sanchez, Альмирон, Латте-Лат, Лобжанидзе
Запасные: Беррокаль, Edwards, Торрес, Бреннан, Тогаси, Хибберт, Альсате, Эрнандес, Амадор
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Чёт пока не прёт Интеру на новом стадионе
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Чёт пока не прёт Интеру на новом стадионе
Дело не в стадионе, а в том что часть сильных игроков ушло, а другие команды наоборот усилились.
Это только фанаты Кучитинки всегда думали, что он "тянет команду в соляного" . Вот щас и посмотрим, чего он действительно стоит "в соляного"
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Чёт пока не прёт Интеру на новом стадионе
Ихарь Окенфэйлов
сегодня, 04:58
Средняя Азия за Жмыря!
МЛС весь наш. Месси тоже наш?
Нашим не везёт на этой неделе
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем