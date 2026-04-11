Канчельскис о «Спартаке»: «А что они показали по весне? Проиграли 2:5 «Динамо»? Показали хорошую игру? Ничего сказать о работе Карседо пока не могу»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о «Спартаке».

– У «Спартака» при Карседо действительно есть шанс выиграть Кубок и потенциал для дальнейшего роста?

– Посмотрим. В этом сезоне осталось не так много игр, в Кубке «Спартаку» предстоит игра с ЦСКА... Да, сейчас обыграли «Зенит» по пенальти, но в чемпионате уже практически не могут бороться за высокие позиции. Остается Кубок, и если «Спартак» проиграет ЦСКА, то опять будем говорить, что там все не так и все неправильно. После этой игры и будем делать выводы.

– Как бы вы вообще оценили то, что «Спартак» показывает весной?

– А что они показали по весне? Проиграли 2:5 «Динамо»? Показали хорошую игру?

– Но с «Локомотивом» зато показали неплохой футбол во втором тайме.

– Одна игра ничего не решает. Плюс, Кубок есть Кубок, а чемпионат есть чемпионат. Два разных турнира. Так что никаких выводов здесь делать не надо. Давайте сделаем выводы в конце чемпионата, или посмотрим, как они сыграют с ЦСКА. Ничего пока сказать о работе Карседо не могу. То же самое могу сказать про Челестини. После сезона это можно сделать, а сейчас что? Одну игру выиграли, другую проиграли. Ничего сверхъестественного пока не случилось. Какой‑то результат есть, но посмотрим, каким он будет по итогу, – сказал Канчельскис.

- а что они показали? Проиграли Динамо 2:5?
- одна игра ничего не решает.

Логика - наше всё!
У Канчельскиса как обычно, если проиграли, то ничего не показали, а если выиграли, то игра ничего не решает, хотя Спартак обыграл Локомотив, а не условные Сочи
Ответ swed_an
Злобный канчела, ничего по делу,одна желч от него.
Этот вообще был помощником тренеришки, кто он вообще такой? Вот Андрюха был в юнайтед, играл там. А все мы тут шелупонь
Так только Динамо и проиграли по игре, когда ещё Карседо толком даже не начал свою деятельность.
Кому ещё по игре уступил Спартак?
Ответ Пользователь Huawei
Да и с динамо по сути провалили 15 минут, в целом играли норм, перед самым перерывом жедсон мог делать 1:2
Ответ Дмитрий Дмитрий_1116600534
5 минут, точнее.
и-д-и-о-т, он и есть и-д-и-о-т
Как же они надоели!!!!!!! Дайте людям работать! Вы чего добились сами после окончания карьеры футболиста?! Соберитесь в одну комбо-единицу тренера вместе с Царем, Быстровым и тд и можно в совокупности получится тренеришка
Гастролируешь? На хлеб зарабатываю. У нас на хлеб отбиваешь? Мотай отсюда!
Ну если нечего сказать,зачем говоришь?Что мог тренер сделать за месяц?
Ответ Spartakus1984
И ведь сделал. И не мало.
Профессионалу и месяца хватает, чтобы понять где проблема.
Сначала они говорят, что у Спартака проходной двор в защите, а когда Спартак играет на ноль, что нет красивой игры.
Я не понимаю, впереди главный матч года, а здесь все про Спартак, неужели даже лидеры совсем не интересны народу.
Тренер Мали Саинтфит: «У России есть история в более 60 лет топ-футбола. Были титул и финал Евро, Дасаев, Онопко и Карпин, сейчас – Сафонов и Головин»
30 марта, 16:37
Канчельскис о речи Карпина в перерыве матча с Никарагуа: «Если мы материться не будем, Россия ЧМ выиграет? В мое время в раздевалках сплошной мат был – не надо заострять внимание»
29 марта, 18:09
«Спартак» проходит через привычный цикл: увольнение одного тренера, назначение другого, большие ожидания и увольнение. Все по классике хаотично». Канчельскис о красно-белых
28 марта, 19:52
«Зенит» выиграет и РПЛ, и Кубок России, скорее всего. У них банально лучше скамейка запасных, чем у других клубов». Канчельскис о петербуржцах
28 марта, 16:11
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
