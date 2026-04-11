Канчельскис о «Спартаке»: «А что они показали по весне? Проиграли 2:5 «Динамо»? Показали хорошую игру? Ничего сказать о работе Карседо пока не могу»

Канчельскис о «Спартаке»: а что они показали по весне? проиграли 2:5 «Динамо»?.

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о «Спартаке».

– У «Спартака» при Карседо действительно есть шанс выиграть Кубок и потенциал для дальнейшего роста?

– Посмотрим. В этом сезоне осталось не так много игр, в Кубке «Спартаку» предстоит игра с ЦСКА... Да, сейчас обыграли «Зенит» по пенальти, но в чемпионате уже практически не могут бороться за высокие позиции. Остается Кубок, и если «Спартак» проиграет ЦСКА, то опять будем говорить, что там все не так и все неправильно. После этой игры и будем делать выводы.

– Как бы вы вообще оценили то, что «Спартак» показывает весной?

– А что они показали по весне? Проиграли 2:5 «Динамо»? Показали хорошую игру?

– Но с «Локомотивом» зато показали неплохой футбол во втором тайме.

– Одна игра ничего не решает. Плюс, Кубок есть Кубок, а чемпионат есть чемпионат. Два разных турнира. Так что никаких выводов здесь делать не надо. Давайте сделаем выводы в конце чемпионата, или посмотрим, как они сыграют с ЦСКА. Ничего пока сказать о работе Карседо не могу. То же самое могу сказать про Челестини. После сезона это можно сделать, а сейчас что? Одну игру выиграли, другую проиграли. Ничего сверхъестественного пока не случилось. Какой‑то результат есть, но посмотрим, каким он будет по итогу, – сказал Канчельскис.