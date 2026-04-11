«Тоттенхэм» достиг договоренности о трансфере Робертсона. Сделка с экс-защитником «Ливерпуля» зависит от сохранения места в АПЛ

Эндрю Робертсон согласовал контракт с «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм » достиг устной договоренности о трансфере Энди Робертсона .

Все условия договора с 32-летним защитником согласованы.

Но контракт еще не подписан, потому что поскольку сохранение места в АПЛ станет ключевым фактором перед продолжением сделки.

Робертсон готов присоединиться к «шпорам», если команда останется в чемпионате Англии.

Ранее стало известно , что футболист и «Ливерпуль » не продлят соглашение.