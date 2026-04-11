  Ловчев об 11-метровом Барко: «Я просто в шоке – это вообще черт знает что. Ты хоть понимаешь, кому бил пенальти и какое давнее соперничество идет между клубами?»
Ловчев об 11-метровом Барко: «Я просто в шоке – это вообще черт знает что. Ты хоть понимаешь, кому бил пенальти и какое давнее соперничество идет между клубами?»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил исполнение пенальти от Эсекиэля Барко в матче Фонбет Кубка России против «Зенита».

Аргентинец несильно пробил низом по центру, и голкипер петербуржцев Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял в руки.

«Пока рано говорить, что «Спартак» показывает какой-то красивый футбол. И в матче с «Зенитом» ничего особенного не было. И я просто в шоке от пенальти – как его пробил Барко. Это вообще черт знает что.
 
Понимаете, я свой первый матч за «Спартак» играл в Ташкенте, с «Пахтакором».

И когда я три раза ошибся, ко мне подошел Сережа Рожков, игравший последнего защитника. И сказал мне: «Еще раз ошибешься – и я тебя прибью». Вот на этом все мое обучение сразу и закончилось. Тогда все было как-то по-другому.

И здесь надо спрашивать у Барко – ты хоть понимаешь, кому ты бил пенальти и какое давнее соперничество идет между нашими клубами?» – сказал Евгений Ловчев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
Поэтому тебя и не позвали на встречу ветеранов с тренером
Ответ РЕАл
Поэтому тебя и не позвали на встречу ветеранов с тренером
Так на Матче коллеги его же нам все давно объяснили :
Не довернул стопу ! )
Ответ РЕАл
Поэтому тебя и не позвали на встречу ветеранов с тренером
«Я просто в шоке – это вообще черт знает что. »
Это самый худший пенальти, который я видел
Ответ Евгений Смеляков
Это самый худший пенальти, который я видел
У Джордана в 100 раз хуже, учитывая ситуацию и статус матча.
Ответ Евгений Смеляков
Это самый худший пенальти, который я видел
А как же легендарная паненка Смолова?
11-метровый Барко выглядит жутковато, я думаю
Перенервничал Барко, хотя и опытный игрок. Достаточно было посмотреть на него, когда была серия пенальти, как он переживал и буквально перед каждым ударом отводил взгляд в сторону, прекрасно понимая, что его не забитый пенальти мог стоить команде победы, поэтому, я думаю, он все прекрасно понял и без всеобщего линчевания.
Такой пенальти даже Максименко бы взял!
Но это не точно...
Было и было будет уроком,играет он хорошо) Деду здоровья.
Ответ Кот_Вопрос
Было и было будет уроком,играет он хорошо) Деду здоровья.
Очень согласен
Вот послушать уважаемых ветеранов (они и правда уважаемые), так они никогда не ошибались и с 40 метров по девяткам били и в защите без единой ошибки и ЗОЖники еще те, ни капли в рот.. все для победы..
первым делом, первым делом самолеты.. правда выигрывали не всегда, все одно )
Этот же самый Ловчев кричал бы какой гений Барко, если бы тот так забил.
7 пятниц на неделе. Этот арг всем всё доказал давно. В этот раз не вышло. Будет опытнее.
Ответ soldat2212
Этот же самый Ловчев кричал бы какой гений Барко, если бы тот так забил. 7 пятниц на неделе. Этот арг всем всё доказал давно. В этот раз не вышло. Будет опытнее.
Чего он там ДАВНО доказал? Мы с ним уже что-то выиграли?
Всё правильно Евгений Серафимович сказал!
Серафимыч, это надо не Барко говорить, а Денисову. 🤣 Ну, а Спартаку нужно попробовать другого пенальтиста. Жедсона, например.
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
