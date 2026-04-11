Ловчев об 11-метровом Барко: «Я просто в шоке – это вообще черт знает что. Ты хоть понимаешь, кому бил пенальти и какое давнее соперничество идет между клубами?»

Евгений Ловчев о пенальти Барко: я просто в шоке, это вообще черт знает что.

Бывший футболист «Спартака » Евгений Ловчев оценил исполнение пенальти от Эсекиэля Барко в матче Фонбет Кубка России против «Зенита ».

Аргентинец несильно пробил низом по центру, и голкипер петербуржцев Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял в руки.

«Пока рано говорить, что «Спартак» показывает какой-то красивый футбол. И в матче с «Зенитом» ничего особенного не было. И я просто в шоке от пенальти – как его пробил Барко. Это вообще черт знает что.



Понимаете, я свой первый матч за «Спартак» играл в Ташкенте, с «Пахтакором».

И когда я три раза ошибся, ко мне подошел Сережа Рожков, игравший последнего защитника. И сказал мне: «Еще раз ошибешься – и я тебя прибью». Вот на этом все мое обучение сразу и закончилось. Тогда все было как-то по-другому.

И здесь надо спрашивать у Барко – ты хоть понимаешь, кому ты бил пенальти и какое давнее соперничество идет между нашими клубами?» – сказал Евгений Ловчев .