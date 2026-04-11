  • Александр Мостовой о Дуране: «Производит впечатление нездорового футболиста. Ходит по полю. У него болит что-то? За такие деньги приезжает и даже не бегает»
Александр Мостовой о Дуране: «Производит впечатление нездорового футболиста. Ходит по полю. У него болит что-то? За такие деньги приезжает и даже не бегает»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил игру нападающего «Зенита» Джона Дурана.

Форвард в Фонбет Кубка России в матче со «Спартаком» пробежал 5,9 км – меньше вратаря Евгения Латышонка и остальных игроков старта «Зенита».

– Какое впечатление у вас оставляет Дуран?

– Я уже несколько раз говорил: пока впечатление какого-то нездорового или не совсем в форме футболиста.

Он не бегает, он ходит по полю. Я даже иногда не знал, что он играет: несколько касаний – бам, и ходит. Я думаю: что у него, болит что-то? Обычно, когда у человека болит что-то, то тяжело.

А здесь вроде бы должен бегать, открываться, просить мяч, как Кордоба это делает. Даже Соболев стал это делать, ясно, что ему не хватает скорости, еще чего-то.

Но он, по крайней мере, пытается, бьется. А Дуран не пытается, меня это уже начало бесить. Я думаю: «Ничего себе, за такие деньги приезжает и даже не бегает».

– Его трансфер можно назвать главным разочарованием?

– Нет, на данный момент рано. Вы помните, совсем недавно был футболист Жерсон, который уехал.

Я всегда говорю, что два исхода: команда выигрывает – все здорово, замечательно. Команда проигрывает – те же самые футболисты будут плохими, – сказал Александр Мостовой.

Статистика пробега Дурана – это манипуляция

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
24 комментария
Черданцев "У Дурана были сложные перелёты при трансфере. Дайте игроку набрать форму. А вот у Спартака Денисова не удалили".
За какие деньги? Вроде фанаты зенита писали, что все бесплатно
3 млн аль насру с бонусами 4 млн может быть,а зп платят ему арабы
Нет. Тут писали, что зенит ничего не платит
Это настолько бросалось в глаза на трансляции , что я уже думал "поскорее бы дельфина выпустили". До чего дошли
После его закидонов глупо было предполагать,что в Зенит он приехал разрывать. Изначально было понятно,что сомнительный и проблемный футболист.
Царский комментарий
Потому и не бегает, что деньги платят. Перестанут платить - забегает как ошпаренный.
у зенита напы,один больной,другой хромой
у зенита напы,один больной,другой хромой
третий вовсе был дуран..
у зенита напы,один больной,другой хромой
У вашего локомотива напы - один Комличенко, другой Вробьев.
колумбийский Деле Алли, 2 года назад я думал что он будет играть минимум за ПСЖ или Манчестер Сити
"Обманули дурака на 4 кулака".Кто платит ему такие деньги его и проблемы)
Дуран либо не понимает что от него хотят либо положил конкретный болт на футбол. Либо то и другое.
Материалы по теме
Быстров о Дуране: «Так и я могу походить по полю. Даже с 20 лишними кг пробегу не меньше колумбийца. Игроки «Зенита» говорят, что будут выкладываться, однако пока мы этого не видим»
9 апреля, 15:17
9 апреля, 15:17
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
