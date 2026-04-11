Александр Мостовой о Дуране: «Производит впечатление нездорового футболиста. Ходит по полю. У него болит что-то? За такие деньги приезжает и даже не бегает»

Александр Мостовой о Дуране: он не бегает, а ходит по полю.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил игру нападающего «Зенита» Джона Дурана .

Форвард в Фонбет Кубка России в матче со «Спартаком» пробежал 5,9 км – меньше вратаря Евгения Латышонка и остальных игроков старта «Зенита ».

– Какое впечатление у вас оставляет Дуран?

– Я уже несколько раз говорил: пока впечатление какого-то нездорового или не совсем в форме футболиста.

Он не бегает, он ходит по полю. Я даже иногда не знал, что он играет: несколько касаний – бам, и ходит. Я думаю: что у него, болит что-то? Обычно, когда у человека болит что-то, то тяжело.

А здесь вроде бы должен бегать, открываться, просить мяч, как Кордоба это делает. Даже Соболев стал это делать, ясно, что ему не хватает скорости, еще чего-то.

Но он, по крайней мере, пытается, бьется. А Дуран не пытается, меня это уже начало бесить. Я думаю: «Ничего себе, за такие деньги приезжает и даже не бегает».

– Его трансфер можно назвать главным разочарованием?

– Нет, на данный момент рано. Вы помните, совсем недавно был футболист Жерсон, который уехал.

Я всегда говорю, что два исхода: команда выигрывает – все здорово, замечательно. Команда проигрывает – те же самые футболисты будут плохими, – сказал Александр Мостовой .

