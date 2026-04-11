  • Павел Погребняк: «Батраков подходит «ПСЖ». Там есть Витинья, который примерно такого же калибра»
Павел Погребняк: «Батраков подходит «ПСЖ». Там есть Витинья, который примерно такого же калибра»

Погребняк: Батраков подходит «ПСЖ».

Экс-нападающий сборной России и «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о возможном переходе хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

Ранее об интересе парижан к 20-летнему хавбеку «Локомотива» сообщил «Чемпионат».

«Если учесть, что в «ПСЖ» играет русский футболист, то они явно следят за российским рынком. Плюс там играет украинец, значит, их ничего не тревожит. Я верю, что парижане интересуются Батраковым. Надо уезжать, расти и прогрессировать. Если человеком интересуются топ-клубы и победители Лиги чемпионов, то надо соглашаться.

Готов ли Батраков, мы не знаем, так как нет международных матчей, но пробовать точно нужно. Он подходит парижской команде по стилю. Там есть Витинья, который примерно такого же калибра, но более мастеровитый и со своими нюансами», – сказал Погребняк.

Интересно было бы посмотреть на трио Батраков-Витинья-Невеш
Ответ funnynerd21
Интересно было бы посмотреть на трио Батраков-Витинья-Невеш
вот почему твой комент минусует кто-то?
Интересно)
Это же действительно было бы прикольно лицезреть.
Независимо от того провалится он или нет.
Какие-то мерзкие токсичные черти
Простим Павла, он явно хотел сказать не калибра, а типажа)
Как говорится:
— У нас есть Витинья дома
Тем временем дома...
Там есть Витинья, который примерно такого же калибра (с). Голова нужна футболисту чтобы бить ей по мячу.
Все подходит, приглашение-то где?
Погребняк что-то стал ахинею нести. Ну если PSG такие приверженцы российского рынка, то не проще ли им было давным-давно купить у Монако Головина. Уверен, что препятствий не возникло бы. И зачем из Барселоны выдёргивать Дро Фернандеса на какую-то перспективу, когда есть Батраков, того же калибра, что и Витинья.
Ответ Okkervil
Погребняк что-то стал ахинею нести. Ну если PSG такие приверженцы российского рынка, то не проще ли им было давным-давно купить у Монако Головина. Уверен, что препятствий не возникло бы. И зачем из Барселоны выдёргивать Дро Фернандеса на какую-то перспективу, когда есть Батраков, того же калибра, что и Витинья.
Может потому, что Головин половину сезона играет, а другую лечится, при этом ему уже не 20, как Батракову но стоить будет Парижанам столько же?
Пусть в Локо играет :-)
Не смешите. Батракова никто не куда ещё не звал. Выдумывать не надо
Зачем им второй Витинья?
Материалы по теме
Мостовой о Батракове и «ПСЖ»: «Надо брать чемоданы и уезжать, если есть интерес. Никто не гарантирует, что все получится, но партнеры помогут с адаптацией – там есть Сафонов»
10 апреля, 19:36
«Батраков больше распиаренный, феноменальных качеств у него нет. Ничего российский футбол не потеряет, если он уйдет. «ПСЖ» может купить более приличных игроков». Заварзин о хавбеке «Локо»
9 апреля, 19:09
Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
9 апреля, 11:36
Агент Батракова об интересе «ПСЖ»: «Не буду комментировать. Алексеем интересуются многие команды из Европы, он активно изучает английский»
9 апреля, 10:22
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем