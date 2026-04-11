53

«Барселона» предложила Левандовскому однолетний контракт с уменьшением зарплаты. Остаться в клубе – приоритет для форварда (Mundo Deportivo)

«Барселона» предложила контракт Роберту Левандовскому.

37-летний нападающий Роберт Левандовски получил предложение от «Барселоны» о продлении контракта.

Срок действующего соглашения рассчитан до конца этого сезона.

Пини Захави, агент поляка, на этой неделе находился в Барселоне, чтобы встретиться с представителями каталонского клуба и узнать подробности их предложения.

Как пишет Mundo Deportivo, идея каталонского клуба заключается в том, чтобы предложить футболисту годичный контракт с уменьшением зарплаты.

Форвардом также интересуются «Милан», «Ювентус» и «Чикаго Файр».

Отмечается, что приоритетом для Левандовского является возможность остаться в «Барселоне».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
Понимаю Леву. Милан, Турин - дыры по сравнению с Барселоной, я про города.
Ответ umnik3
Чем же Милан лучше? 😂
Старый конь, борозды не испортит, а Фернан Торресс может
Ну для банки, если не затратно , то гут! Но Барсе канеш точно надо норм завершителя… с дедом-поляком и Ферраном тяжко … но и пару защитников хорошо было бы.

Но только вопрос, есть ли у Барсы на самом деле деньги хоть на какой-то трансфер)
Ещё 20 в лёгкую положит, себе в карман
Надо соглашаться, он кучу своих рекордов может увеличить.
Правильно, пусть остается еще на сезон, клуб только выиграет от этого. Игру Барсы поляк точно не испортит и сможет взять вероятные титулы, и улучшить свою статистику.
Ответ Андрей Заступов
Что он там может улучшить??
Абсолютро инородное тело в клубе
Через год еще старее и медленее будет
Дожили с этими «ложными девятками»…
Нападающих топ-уровня — меньше чем пальцев на одной руке.
А где брать замену?
Вот зачем он нужен еще на год ?
Ответ Егор Ермолаев
Скорее всего, с экономической точки зрения. Судя по новостям, приоритет на это лето - покупка сильного центрального защитника, не зря есть слухи про Бастони. Покупку двух дорогих игроков Барса точно не потянет. Поэтому, вероятно, Ферран станет окончательно основным (к сожалению), а Левандовски год будет на подмене.
Ответ Павел Горлов
Феррана как раз продавать собираются. Левандовского оставляют, потому что с его регистрацией проблем не возникнет, а так же, топового форварда «Барса» в это межсезонье себе точно позволить не сможет, а значит проще оставить Роберта и купить молодого и дешевого на подмену, либо поднять из Ла Масии.
Думаю останется. Жена там неплохо прижилась, вряд ли захочет бросать бизнес
Главное основного нападающего купить не забыть, альварес был бы идеальным вариантом конечно
Ответ 9m78ng6sqy
Холланд
Ответ 9m78ng6sqy
Оставляют потому что денег нет, это очевидно, про трансферы за 100+ можно забыть пока. Там другие позиции тоже надо усиливать.
