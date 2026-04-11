«Барселона» предложила Левандовскому однолетний контракт с уменьшением зарплаты. Остаться в клубе – приоритет для форварда (Mundo Deportivo)
37-летний нападающий Роберт Левандовски получил предложение от «Барселоны» о продлении контракта.
Срок действующего соглашения рассчитан до конца этого сезона.
Пини Захави, агент поляка, на этой неделе находился в Барселоне, чтобы встретиться с представителями каталонского клуба и узнать подробности их предложения.
Как пишет Mundo Deportivo, идея каталонского клуба заключается в том, чтобы предложить футболисту годичный контракт с уменьшением зарплаты.
Форвардом также интересуются «Милан», «Ювентус» и «Чикаго Файр».
Отмечается, что приоритетом для Левандовского является возможность остаться в «Барселоне».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
Но только вопрос, есть ли у Барсы на самом деле деньги хоть на какой-то трансфер)
Абсолютро инородное тело в клубе
Через год еще старее и медленее будет
Нападающих топ-уровня — меньше чем пальцев на одной руке.
А где брать замену?