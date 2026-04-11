«Барселона» предложила Левандовскому однолетний контракт с уменьшением зарплаты. Остаться в клубе – приоритет для форварда (Mundo Deportivo)

«Барселона» предложила контракт Роберту Левандовскому.

37-летний нападающий Роберт Левандовски получил предложение от «Барселоны» о продлении контракта.

Срок действующего соглашения рассчитан до конца этого сезона.

Пини Захави, агент поляка, на этой неделе находился в Барселоне, чтобы встретиться с представителями каталонского клуба и узнать подробности их предложения.

Как пишет Mundo Deportivo, идея каталонского клуба заключается в том, чтобы предложить футболисту годичный контракт с уменьшением зарплаты.

Форвардом также интересуются «Милан », «Ювентус » и «Чикаго Файр ».

Отмечается, что приоритетом для Левандовского является возможность остаться в «Барселоне».