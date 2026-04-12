«Севилья» победила «Атлетико» – 2:1. Адамс, Боньяр и Гудель забили

«Севилья» обыграла «Атлетико».

«Атлетико » уступил «Севилье» (1:2) на выезде в 31-м туре Ла Лиги.

Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Уже на 10-й минуте счет открыл нападающий хозяев Акор Адамс , который реализовал пенальти. На 35-й отличился 20-летний защитник гостей Хавьер Боньяр . В добавленное к первому тайм у время забил хавбек Неманя Гудель .

«Атлетико» занимает 4-е место, имея 57 очков. «Севилья » идет 15-й, набрав 34 балла.

