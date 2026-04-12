«Севилья» победила «Атлетико» – 2:1. Адамс, Боньяр и Гудель забили

«Севилья» обыграла «Атлетико».

«Атлетико» уступил «Севилье» (1:2) на выезде в 31-м туре Ла Лиги.

Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

Уже на 10-й минуте счет открыл нападающий хозяев Акор Адамс, который реализовал пенальти. На 35-й отличился 20-летний защитник гостей Хавьер Боньяр. В добавленное к первому тайм у время забил хавбек Неманя Гудель.

«Атлетико» занимает 4-е место, имея 57 очков. «Севилья» идет 15-й, набрав 34 балла.

Ла Лига Испания. 31 тур
11 апреля 19:00, Рамон Санчес Писхуан
Севилья
2 - 1
1.84xG0.8
Атлетико
Матч окончен
Пеке
90’
+6’
90’
+5’
Морсильо
Хуанлу Санчес   Суасо
90’
+4’
Адамс   Менди
90’
+4’
Гудель
88’
86’
Диас дель Ромо   Монсеррате
Варгас   Санчес
78’
75’
Гризманн
75’
Алекс Баэна
71’
Мендоса   Морсильо
71’
Белаид   Лукман
И. Ромеро   Пеке
70’
Буэно   Соу
70’
Хуанлу Санчес
67’
2тайм
Перерыв
  Гудель
45’
+2’
44’
Диас дель Ромо
Буэно
36’
35’
  Боньяр
  Адамс
10’
Севилья
Влаходимос, Мартинес Гауна, Хуанлу Санчес, Салас, Кастрин, Гудель, Варгас, Буэно, Агуме, И. Ромеро, Адамс
Запасные: Мопе, Суасо, Жордан, Менди, Янузай, Эджуке, Гаттони, Соу, Нюланд, Санчес, Фабиу Кардозу, Пеке
1тайм
Атлетико:
Муссо, Мартинес, Пубиль, Диас дель Ромо, Боньяр, Варгас, Мендоса, Альмада, Алекс Баэна, Белаид, Серлот
Запасные: Эскивель, Льоренте, Монсеррате, Симеоне, Молина, Лангле, Спина, Альварес, Лукман, Руджери, Морсильо, Гризманн
У четырех футболистов Атлетико даже фото не было на показе состава😁😁😁
Красный полосатик
У четырех футболистов Атлетико даже фото не было на показе состава😁😁😁
Персонаж ещё не открыт
Красный полосатик
У четырех футболистов Атлетико даже фото не было на показе состава😁😁😁
Это проблемы Атлетико.
Если что у Атлетико сегодня был даже не второй состав, а ближе к третьему. Полкоманды было с третьего дивизиона, из той самой команды, которую Фернандо Торрес сейчас тренирует. Пара игроков уже выходило недавно в Ла Лиге против Барсы
Если что у Атлетико сегодня был даже не второй состав, а ближе к третьему. Полкоманды было с третьего дивизиона, из той самой команды, которую Фернандо Торрес сейчас тренирует. Пара игроков уже выходило недавно в Ла Лиге против Барсы
Збс сыграли) Ссут Барсу так, что слили мёртвой Севилье вторым составом
Если что у Атлетико сегодня был даже не второй состав, а ближе к третьему. Полкоманды было с третьего дивизиона, из той самой команды, которую Фернандо Торрес сейчас тренирует. Пара игроков уже выходило недавно в Ла Лиге против Барсы
Могли бы и самого Эль Ниньо заявить)
Походу самый молодой состав АТМ при Симеоне как минимум, если и не до него..
Абалдеть у Атлетико Серлот 3 лет, двое 24 года, все остальные моложе. Вот это я понимаю молодеже дают играть
Ответ Karpins
Абалдеть у Атлетико Серлот 3 лет, двое 24 года, все остальные моложе. Вот это я понимаю молодеже дают играть
Это просто ротация перед важным матчем. Но Симеоне молодец, в отличие от Флика
Раньше это был бы бомбический матч
В стартовом составе Атлетико пять игроков, у которых на всех - всего пять сыгранных матчей
Халявные 3 очка для Севилья в борьбе за выживание.
На месте её конкурентов я бы уже строчил жалобу в Ла Лигу на Атлетико — за нарушение принципов честный конкуренции.
