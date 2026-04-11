  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
52

Тони Кроос: «Реал» – самая опасная команда в мире в атакующем хаосе. Ожидал, что «Бавария» продолжит доминировать при 2:0, но они начали отступать. Могли сыграть 3:3»

Бывший полузащитник «Реала» и «Баварии» Тони Кроос поделился мыслями о поражении мадридцев от мюнхенцев (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Меня не удивило то, что произошло в матче, хотя «Бавария» показала отличную игру, но то, что случилось после того, как мюнхенцы повели 2:0, стало самым поразительным психологическим моментом.

В последние годы «Бавария» показывала хорошую игру против «Реала», но в ответных матчах из-за мелких недочетов им часто не удавалось поддерживать уровень и обеспечить себе выход в следующий раунд.

Когда ты ведешь 2:0, то психологически это должно завершать матч и устранить любые сомнения в результате, но меня удивило то, что «Бавария» начала отступать и защищаться с меньшей интенсивностью.

В тот момент «Бавария» полностью контролировала игру, и я ожидал, что они продолжат доминировать или даже увеличат преимущество. Думал, что они сохранят контроль за счет владения мячом или забьют третий, четвертый и, возможно, даже пятый гол, но произошло обратное.

Ошибка Упамекано в эпизоде с Винисиусом стала поворотным моментом в игре. После этого «Реал» показал сильный характер и создал несколько опасных моментов между 60-й и 75-й минутами, несмотря на отставание в два мяча.

По моему мнению, «Реал» – самая опасная команда в мире, когда матчи превращаются в атакующий хаос и обмене ударами. Это стиль, который им очень нравится.

Именно поэтому «Реал» был близок к тому, чтобы сравнять счет. Игра могла закончиться со счетом 3:3, но завершилась 1:2.

С моей точки зрения, «Бавария» должна была лучше контролировать игру, либо сохраняя преимущество в два гола, либо используя свободные зоны для третьего или четвертого гола», – сказал Тони Кроос в подкасте Einfach mal luppen.

Кто выиграет Лигу чемпионов?
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoТони Кроос
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБавария
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoВинисиус Жуниор
logoДайо Упамекано
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну это неудивительно, учитывая что там бегунки уровня Мбаппе.
Но «атакующий хаос» - это футбол прошлого, и у таких команд не так и много шансов в современном футболе.
Ответ Proper Chels
Ну это неудивительно, учитывая что там бегунки уровня Мбаппе. Но «атакующий хаос» - это футбол прошлого, и у таких команд не так и много шансов в современном футболе.
И при этом они берут лч на таком хаосе) Вот в чем парадокс.
Ответ Андрей. С
И при этом они берут лч на таком хаосе) Вот в чем парадокс.
Там куда была более сбалансированная команда.
Во-первых там был лучше центр поля, а это уже половина успеха, во-вторых был Бензема, который не забивал по 50, но делал в 10 раз больше работы, чем Мбаппе на поле.
Я своему корешу фанату Реала еще 15 лет назад доказывал, что Бензема - это форвард будущего, когда он кричал, что нужно продать французское буратино и купить форварда, который будет забивать, как Роналду. Собственно говоря мой аргумент был в том, что Роналду без Бензема столько бы не забивал.
Со связкой Мбаппе-Винисиус я не уверен, что они в принципе что-то выиграют, может кубок какой-то.
Все говорят про легендарный атакующий хаос Реала уже 5 лет, забывая, что в его основе лежала лучшая в мире игра под прессингом в середине поля в лице Модрича/Кросса и умение цепляться за мяч в любой ситуации в нападении благодаря Кариму и Хоселу (пускай и в одном сезоне). Сейчас в центре никто не может сделать точный пас дальше, чем на 10 метров, а вся тактика в нападении это убежать к углу поля, упереться в троих и надеяться, что кто-то по ногам ударит, чтобы пенальти заработать. Все важные матчи сезона, которые были выиграны, были выиграны только благодаря оверперфомансу одного игрока (Вальверде, Мбаппе, Куртуа), а не благодаря слаженной игре, а такое не работает на дистанции, поэтому эта команда ничего не выиграет. И какой бы не появился тренер, в следующем сезоне она максимум выиграет кубок Испании, где можно на оверперфомансах дойти далеко против Эспаньолов/Бетисов, но в остальном это не прокатит, потому что придет тренер с установками, будет как с Алонсо, а если придет тренер с тактикой "играйте как по кайфу" то будет тоже самое, что и сейчас
Ответ Карен Григорян
Все говорят про легендарный атакующий хаос Реала уже 5 лет, забывая, что в его основе лежала лучшая в мире игра под прессингом в середине поля в лице Модрича/Кросса и умение цепляться за мяч в любой ситуации в нападении благодаря Кариму и Хоселу (пускай и в одном сезоне). Сейчас в центре никто не может сделать точный пас дальше, чем на 10 метров, а вся тактика в нападении это убежать к углу поля, упереться в троих и надеяться, что кто-то по ногам ударит, чтобы пенальти заработать. Все важные матчи сезона, которые были выиграны, были выиграны только благодаря оверперфомансу одного игрока (Вальверде, Мбаппе, Куртуа), а не благодаря слаженной игре, а такое не работает на дистанции, поэтому эта команда ничего не выиграет. И какой бы не появился тренер, в следующем сезоне она максимум выиграет кубок Испании, где можно на оверперфомансах дойти далеко против Эспаньолов/Бетисов, но в остальном это не прокатит, потому что придет тренер с установками, будет как с Алонсо, а если придет тренер с тактикой "играйте как по кайфу" то будет тоже самое, что и сейчас
Абсолютно согласен с Вами!
Будь сейчас центр уровня Тони и Луки и в помощь Вальверде - это идеально.
Нужен трансфер токового опорника. Кимих мне виделся идеальным вариантом, но поезд ушел.
Родри уже не выйдет на свой уровень.

Нужен в защиту надежный игрок. Хейсен и Асенсио - это печально.
И от кого-то из пары Вини - Мбаппе надо избавляться. Не могут их совместить пока.
Сыгранности ноль в атаке, середина без мысли, без умения контролировать и направлять игру. Тупые попытки обыграть и упасть.

Джуд бы форму набрал, может стало бы лучше. Гюлер не тянет уровень, только в матчах с Осасунами условными…
Ответ Карен Григорян
Все говорят про легендарный атакующий хаос Реала уже 5 лет, забывая, что в его основе лежала лучшая в мире игра под прессингом в середине поля в лице Модрича/Кросса и умение цепляться за мяч в любой ситуации в нападении благодаря Кариму и Хоселу (пускай и в одном сезоне). Сейчас в центре никто не может сделать точный пас дальше, чем на 10 метров, а вся тактика в нападении это убежать к углу поля, упереться в троих и надеяться, что кто-то по ногам ударит, чтобы пенальти заработать. Все важные матчи сезона, которые были выиграны, были выиграны только благодаря оверперфомансу одного игрока (Вальверде, Мбаппе, Куртуа), а не благодаря слаженной игре, а такое не работает на дистанции, поэтому эта команда ничего не выиграет. И какой бы не появился тренер, в следующем сезоне она максимум выиграет кубок Испании, где можно на оверперфомансах дойти далеко против Эспаньолов/Бетисов, но в остальном это не прокатит, потому что придет тренер с установками, будет как с Алонсо, а если придет тренер с тактикой "играйте как по кайфу" то будет тоже самое, что и сейчас
Пенальти же в углу поля зарабатываются 🤡
🤣
Бавария все же была опаснее.
Ответ заблокированному пользователю
Бавария все же была опаснее.
Ну, да, с десяток сейфов у Нойера, но Бавария была поопаснее)
Могли сыграть и 4-4, 1-4 и 3-2.
Низкий блок и мадрид без пенальти без очков в 99 случвев из 100
Дак Бавария как раз и не перестала доминировать, и именно поэтому Мадрид часто уходил в опасные контратаки.
Если бы Бавария была немного прагматичней, то при 2-0 опустила линию защиты и уже не было бы шансев и бегунков
Бавария могла вам накидать мячей 5
Ответ N_1_K_I
Бавария могла вам накидать мячей 5
Реал мог 9 накидать, у него 9 ударов в створ, прикинь.
Ответ damonion@icloud.com
Реал мог 9 накидать, у него 9 ударов в створ, прикинь.
Ты прикалываешься? Ты игру то смотрел? Бавария просто уничтожала Реал
Обычная психология. Ведя в счете 2:0 на чужом поле Бавария перестала рисковать и рвать жилы. Если бы продолжили, то могли бы и проиграть. Кто знает? А так выиграли и сделали хороший задел для домашней игры.
А может просто не хватило сил.
"Атакующий хаос" - это когда прогнали Х.Алонсо и команду тренируют Вини, Мбапе и Вальверде :0))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
