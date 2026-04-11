Тони Кроос: «Реал» – самая опасная команда в мире в атакующем хаосе. Ожидал, что «Бавария» продолжит доминировать при 2:0, но они начали отступать. Могли сыграть 3:3»

Тони Кроос: «Реал» – самая опасная команда в мире в атакующем хаосе.

Бывший полузащитник «Реала» и «Баварии» Тони Кроос поделился мыслями о поражении мадридцев от мюнхенцев (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов .

«Меня не удивило то, что произошло в матче, хотя «Бавария» показала отличную игру, но то, что случилось после того, как мюнхенцы повели 2:0, стало самым поразительным психологическим моментом.

В последние годы «Бавария» показывала хорошую игру против «Реала », но в ответных матчах из-за мелких недочетов им часто не удавалось поддерживать уровень и обеспечить себе выход в следующий раунд.

Когда ты ведешь 2:0, то психологически это должно завершать матч и устранить любые сомнения в результате, но меня удивило то, что «Бавария» начала отступать и защищаться с меньшей интенсивностью.

В тот момент «Бавария» полностью контролировала игру, и я ожидал, что они продолжат доминировать или даже увеличат преимущество. Думал, что они сохранят контроль за счет владения мячом или забьют третий, четвертый и, возможно, даже пятый гол, но произошло обратное.

Ошибка Упамекано в эпизоде с Винисиусом стала поворотным моментом в игре. После этого «Реал» показал сильный характер и создал несколько опасных моментов между 60-й и 75-й минутами, несмотря на отставание в два мяча.

По моему мнению, «Реал» – самая опасная команда в мире, когда матчи превращаются в атакующий хаос и обмене ударами. Это стиль, который им очень нравится.

Именно поэтому «Реал» был близок к тому, чтобы сравнять счет. Игра могла закончиться со счетом 3:3, но завершилась 1:2.

С моей точки зрения, «Бавария » должна была лучше контролировать игру, либо сохраняя преимущество в два гола, либо используя свободные зоны для третьего или четвертого гола», – сказал Тони Кроос в подкасте Einfach mal luppen.