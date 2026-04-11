Саудовская федерация рассмотрит жалобу «Аль-Ахли» на судейство: «Подчеркиваем приверженность сохранению честности соревнований и защите репутации саудовского футбола»

Саудовская лига рассмотрит жалобу «Аль-Ахли» на судейство.

Федерация футбола Саудовской Аравии официально изучит жалобу «Аль-Ахли » на качество судейства после ничьей команды в матче с «Аль-Фейхой», а также комментарии, сделанные клубом и несколькими игроками.

В 29-м туре чемпионата команда из Джидды сыграла вничью с «Аль-Фейхой» (1:1). По ходу игры в пользу «Аль-Ахли» не назначили три пенальти.

После этого в адрес работы судьи высказались футболисты команды. Айвен Тоуни заявил: «За гранью понимания, когда арбитр говорит нам сосредоточиться на другом турнире в ходе просмотра ВАР» . Вендерсон Галено добавил: «Они хотят отдать кубок одному человеку, выкинуть нас из борьбы любой ценой. Это неуважение к нашему клубу» .

«Саудовская федерация футбола подчеркивает свою приверженность сохранению честности соревнований и защите репутации саудовского футбола», – говорится в заявлении.