  • Саудовская федерация рассмотрит жалобу «Аль-Ахли» на судейство: «Подчеркиваем приверженность сохранению честности соревнований и защите репутации саудовского футбола»
Саудовская федерация рассмотрит жалобу «Аль-Ахли» на судейство: «Подчеркиваем приверженность сохранению честности соревнований и защите репутации саудовского футбола»

Федерация футбола Саудовской Аравии официально изучит жалобу «Аль-Ахли» на качество судейства после ничьей команды в матче с «Аль-Фейхой», а также комментарии, сделанные клубом и несколькими игроками.

В 29-м туре чемпионата команда из Джидды сыграла вничью с «Аль-Фейхой» (1:1). По ходу игры в пользу «Аль-Ахли» не назначили три пенальти.

После этого в адрес работы судьи высказались футболисты команды. Айвен Тоуни заявил: «За гранью понимания, когда арбитр говорит нам сосредоточиться на другом турнире в ходе просмотра ВАР». Вендерсон Галено добавил: «Они хотят отдать кубок одному человеку, выкинуть нас из борьбы любой ценой. Это неуважение к нашему клубу».

«Саудовская федерация футбола подчеркивает свою приверженность сохранению честности соревнований и защите репутации саудовского футбола», – говорится в заявлении.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
Все прекрасно понимают, что произошло:) После бунта криштика внезапно Аль-Наср выдал победную серию, а конкуренты стали терять очки:) Галено и Тоуни уже не выдержали этого беспредела, скандал будет огромный:) Посмотрим как насру будут тащить против конкурентов:)) Никогда не видел что бы весь чемпионат под одного игрока подстроили:))
Арабы комы вы чешете,после того как ваш главный актив заскулил,вектор чемпионата резко изменил свое направление
Ага рассмотрят Они, конечно)) как в фильме "Диктатор" Будет - зарежут Паршивую овцу и дело с концом)))
Вингер «Аль-Ахли» Галено о судействе в саудовской лиге: «Они хотят отдать кубок одному человеку, выкинуть нас из борьбы любой ценой. Это неуважение к нашему клубу»
9 апреля, 18:12
Тоуни допустил, что «Аль-Насру» Роналду пытаются помочь выиграть саудовскую лигу: «За гранью понимания, когда арбитр говорит нам сосредоточиться на другом турнире в ходе просмотра ВАР»
9 апреля, 07:05
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
38 минут назад
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
47 минут назад
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
55 минут назад
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
58 минут назад
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
сегодня, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
сегодня, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
сегодня, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
сегодня, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
сегодня, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
сегодня, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
42 минуты назад
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
сегодня, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
сегодня, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
сегодня, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
сегодня, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
сегодня, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
сегодня, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
сегодня, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
сегодня, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
сегодня, 20:33
Рекомендуем