Матч окончен
«Ювентус» победил «Аталанту» благодаря голу Бога – 1:0
«Аталанта» уступила «Ювентусу».
«Ювентус» обыграл «Аталанту» (1:0) на выезде в 32-м туре Серии А.
Матч проходил на стадионе «Адзурри д′Италия».
Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 48-й минуте счет открыл полузащитник гостей Жереми Бога. Его гол стал победным.
«Ювентус» набрал 60 очков и сейчас занимает 4-е место в таблице. «Аталанта» идет 7-й имея 53 балла.
Кто выиграет Лигу чемпионов?5696 голосов
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
166 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
как же вы политкорректно высказались о том, как Лучано поступил с игроками в раздвалке;)