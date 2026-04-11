«Ювентус» победил «Аталанту» благодаря голу Бога – 1:0

«Аталанта» уступила «Ювентусу».

«Ювентус» обыграл «Аталанту» (1:0) на выезде в 32-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Адзурри д′Италия».

Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 48-й минуте счет открыл полузащитник гостей Жереми Бога. Его гол стал победным.

«Ювентус» набрал 60 очков и сейчас занимает 4-е место в таблице. «Аталанта» идет 7-й имея 53 балла.

Серия А Италия. 32 тур
11 апреля 18:45, Адзурри д′Италия
Логотип домашней команды
Аталанта
Завершен
0 - 1
1.9xG0.64
Логотип гостевой команды
Ювентус
Дзаппакоста   Белланова
86’
84’
Костич
79’
Франсишку Консейсау   Миретти
79’
Камбьязо   Костич
73’
Камбьязо
Колашинац   Аханор
72’
де Рон   Пашалич
72’
Крстович   Скамакка
72’
71’
К. Тюрам   Копмейнерс
71’
Хольм   Гатти
69’
К. Тюрам
де Кетеларе
66’
58’
Йылдыз   Дэвид
Залевски   Распадори
55’
48’
  Бога
2тайм
Перерыв
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Скальвини, Залевски, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Крстович
Запасные: Спортьелло, Коссуну, Самарджич, Распадори, Баккер, Белланова, Пашалич, Скамакка, Обрич, Муса, Левак, Аханор, Пардель
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Келли, Бремер, Калулу, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Хольм, Бога
Запасные: Гатти, Костич, Раду, Миретти, Милик, Опенда, Дэвид, Копмейнерс, Жегрова, Пинсольо
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoЮвентус
logoАталанта
logoсерия А Италия
онлайны
logoЖереми Бога
166 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
я в шоке. Ювентусу первый раз за сезон повезло.
Боже, храни Бога.
После действительно разочаровывающего первого тайма Спаллетти, должно быть, хорошенько отчитал команду, которая во втором сыграла намного лучше и заработала три важнейших очка. Молодцы. Особая благодарность Бога и Ди Грегорио. Последний совершил действительно важные сейвы, что сегодня, что в матче с Дженоа. Ему честь и хвала за возвращение в старт и отличную игру.
Ответ Digart
как и говорилось - этой команде вратаря и нападающего.. ) Вот сегодня они проявили себя и результат не заставил себя ждать. )
Ответ Digart
>>хорошенько отчитал команду
как же вы политкорректно высказались о том, как Лучано поступил с игроками в раздвалке;)
Ответ Т Марк
Пасха же!
День космонавтики сегодня.
А Хольм-то здоров и корпусом, и головой!
Ответ д к.не.
Здорово оттеснил защитника.
Ответ Digart
Да и пас очень не защитничий выдал
Неценке удивительно, что прижатая, убираемая за спину рука, по которой мяч скользнул от груди - это не пендаль. И это ведь еще не самый худший комментатчик матчтва
Ответ mcjnun
Он стабильно против Юве бред несёт
Ответ mcjnun
уже худший. топил пень весь матч за аталанту, только на 90-й переобулся.
Юве победил на Пасху благодаря голу Бога! Это прям классно!
Ответ МАФИЯ
Вам не надоело уже с этим Бога. Сколько можно уже этих тупых шуток. Раз пошутили два. Как с Кокориным в Фиорентине. Да уж больше ни на что не хватает
Слава Богу победили
Ювентусу воздалось за те матчи, где хГ зашкаливал, но не забивали, а тут прям чудеса)
Гол Бога... Еще и на Пасху! потрясающе!!! С праздником, Православные!
