«Ювентус» победил «Аталанту» благодаря голу Бога – 1:0

«Аталанта» уступила «Ювентусу».

«Ювентус » обыграл «Аталанту» (1:0) на выезде в 32-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Адзурри д′Италия».

На 48-й минуте счет открыл полузащитник гостей Жереми Бога . Его гол стал победным.

«Ювентус» набрал 60 очков и сейчас занимает 4-е место в таблице. «Аталанта » идет 7-й имея 53 балла.

