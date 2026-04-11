Никита Хайкин: «Норвегия стала для меня домом. Светлые летние вечера, северное сияние, люди, покой – это то, что я полюбил. Невероятно благодарен за то, что стал гражданином страны»

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин сделал публикацию в социальной сети после получения гражданства Норвегии.

«Я приехал в Норвегию в 2019 году, не зная, что меня ждет.

С тех пор я многое здесь пережил – вместе с командой и людьми вокруг нас. От борьбы за титулы до волшебных вечеров в еврокубках и выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это было невероятное путешествие, и оно очень много значит для меня.

Буде и Норвегия стали для меня домом. Гавань, светлые летние вечера, северное сияние, люди – и, что не менее важно, покой, который здесь царит. Это то, что я очень полюбил.

Я невероятно благодарен за то, что теперь являюсь гражданином Норвегии. Спасибо всем, кто поддерживал меня и был частью этого пути.

Это моя Норвегия», – написал Никита Хайкин.

Фото: инстаграм Никиты Хайкина

"светлые летние вечера, северное сияние, люди – и, что не менее важно, покой, который здесь царит", прям про Воркуту как будто бы рассказал
Ответ Владимир Чехов
Не, в Воркуте слишком спокойно.)) Людей почти не осталось. И любить то некого. 😁
Ответ Amalfitano
И квартиры бесплатно раздают. Как тебе такое, Норвегия?
повылазили желчные завсегдатаи зомбоящика... вам то какое дело до человека
Ответ JILYN
Комментарий скрыт
Ответ JILYN
Тут ни одного осуждающего комментария, завсегдатаи зомбоящика видимо у тебя в голове
Очень радостно за Никиту, гражданство такой страны - залог успешного и безбедного будущего!
Ответ Benjamin
Родной Израиль чем хуже?🤔
Ответ ыеем
Может быть тем, что его ракетами долбят? Он же не зря упомянул слово "покой". Которого нет ни в Израиле, ни в другой его стране.
Читаешь коменты и видишь зарево не хуже, чем от северного сияния
Ответ Арсений1990
И местами даже краше.
Ответ Adolf Glieder
И не поспоришь ведь...
Самому очень нравится сие зрелище, вообще топ!
Под такие новости можно заходить и с полной уверенностью сказать, что тут такие индивиды, как Декстер, учат людей морали.
Ответ falkao2013
Причем, с английским никнеймом)
Ответ falkao2013
Этот вообще отбитый ура патриот
С российским футболом он у меня лично как-то вообще не ассоциируется.Сделал карьеру именно в Норвегии,за нее и решил выступать,его право.Россию,в отличие от всяких Касаткиных,которые даже задышали иначе,он никогда не обсирал.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Как можно обсерать всю страну ? Поносят только властьимущих, которые привели страну куда привели .
Ответ Callid
Например,поддерживать бан своих коллег-спортсменов - это что такое?Как бы к власти ни относился,но это зашквар!
Декстер, а почему у тебя английский никнейм?)
Ответ Андрей. С
Это "правила" интернета такие)
Типичный гражданин мира. С русифицированной еврейской фамилией. У него этих гражданств, как у дурака фантиков. Одним паспортом просто больше стало. Вот и все делов))
Ответ Kit244098
Израбритонорвегоссиянин.
Ответ Kit244098
В старые добрые времена таких называли :
Безродный космополит !
Самое смешное, что дай гражданство ЕС любому из осуждающих Хайкина тут, они уже бы собирали вещи, что пятки сверкали.
Ответ Тестостерон
По себе не суди о других.
Ответ Тестостерон
Комментарий скрыт
Спорц, а «Норвегия Хайкина» теперь в заголовках писать будете?
