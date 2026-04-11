Никита Хайкин: «Норвегия стала для меня домом. Светлые летние вечера, северное сияние, люди, покой – это то, что я полюбил. Невероятно благодарен за то, что стал гражданином страны»

Никита Хайкин: благодарен за то, что теперь являюсь гражданином Норвегии.

Российский вратарь «Буде-Глимт » Никита Хайкин сделал публикацию в социальной сети после получения гражданства Норвегии.

«Я приехал в Норвегию в 2019 году, не зная, что меня ждет.

С тех пор я многое здесь пережил – вместе с командой и людьми вокруг нас. От борьбы за титулы до волшебных вечеров в еврокубках и выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это было невероятное путешествие, и оно очень много значит для меня.

Буде и Норвегия стали для меня домом. Гавань, светлые летние вечера, северное сияние, люди – и, что не менее важно, покой, который здесь царит. Это то, что я очень полюбил.

Я невероятно благодарен за то, что теперь являюсь гражданином Норвегии. Спасибо всем, кто поддерживал меня и был частью этого пути.

Это моя Норвегия», – написал Никита Хайкин .

Фото: инстаграм Никиты Хайкина