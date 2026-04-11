«Тюкавин – один из лучших нападающих в истории российского футбола, есть амбиции стать звездой мирового уровня. Он далек от звездной болезни». Глава «Динамо» о форварде

Александр Ивлев: Тюкавин – один из лучших нападающих в истории российского футбола.

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев назвал нападающего команды Константина Тюкавина одиним из лучших нападающих в истории российского футбола.

Форвард забил 5 голов и сделал 4 передачи в 15 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.

– Константин Тюкавин и Европа. Какой в клубе видится эта история?

– Если у Константина появится возможность играть в Европе, то это будет предметом обсуждения между клубами и футболистом.

Я точно знаю, мы вместе найдем тот вариант, который будет взаимоприемлем и пойдет во благо как «Динамо», так и Тюкавину.

– Звание лучшего бомбардира «Динамо» в ХХI веке говорит о серьезном статусе форварда в российском футболе?

– Общаясь с Константином, вижу, что он далек от звездной болезни, понимает, что нужно много работать, чтобы по-настоящему войти в элиту мирового футбола.

На сегодняшний день Тюкавин – один из лучших нападающих в истории российского футбола, и у него есть амбиции стать звездой мирового уровня.

И мы желаем Константину достичь этого либо в «Динамо », либо в хорошем европейском клубе, если судьба так сложится, – сказал Александр Ивлев.