  • «Тюкавин – один из лучших нападающих в истории российского футбола, есть амбиции стать звездой мирового уровня. Он далек от звездной болезни». Глава «Динамо» о форварде
Александр Ивлев: Тюкавин – один из лучших нападающих в истории российского футбола.

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев назвал нападающего команды Константина Тюкавина одиним из лучших нападающих в истории российского футбола.

Форвард забил 5 голов и сделал 4 передачи в 15 матчах Мир РПЛ в этом сезоне.

– Константин Тюкавин и Европа. Какой в клубе видится эта история?

– Если у Константина появится возможность играть в Европе, то это будет предметом обсуждения между клубами и футболистом.

Я точно знаю, мы вместе найдем тот вариант, который будет взаимоприемлем и пойдет во благо как «Динамо», так и Тюкавину.

– Звание лучшего бомбардира «Динамо» в ХХI веке говорит о серьезном статусе форварда в российском футболе?

– Общаясь с Константином, вижу, что он далек от звездной болезни, понимает, что нужно много работать, чтобы по-настоящему войти в элиту мирового футбола.

На сегодняшний день Тюкавин – один из лучших нападающих в истории российского футбола, и у него есть амбиции стать звездой мирового уровня.

И мы желаем Константину достичь этого либо в «Динамо», либо в хорошем европейском клубе, если судьба так сложится, – сказал Александр Ивлев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Александр Ивлев
А чего только российского? Мирового!
Тюкавин,Мбаппе,Холланд,Латуаро или Ямаль?Трудно выбирать.
А эти ваши иностранцы, они 50 кг марлина на Мальдивах ловили? То-то же.
Сильно удивлюсь если Тюкавин уедет дальше Петербурга. По игровым качествам он может многое, но как и любой хороший российский футболист он попал в ловушку больших зарплат. И это будет проблемой для развития.
Но в любом случае я ему пожелаю достичь самых невообразимых высот. Этого желаю и любому другому из наших молодых футболистов.
23 года

По европейским меркам никаких скидок на молодость уже нет.
Через 2 месяца 24.
Посмотрел таблицу бомбардиров чемпионата. Ничего не понял.
Пиарят как могут, хз для кого это всё.
Для Зенита)) чтоб подороже продать одного из лучших напов в мировом футболе в перспективе))
Не понимаю почему все поют дифирамбы Тюкавину. На мой взгляд пацан не показал / не доказал еще совсем ничего. Да и на поле не сказал бы чтоб выделялся сильно. У него за сборную хоть один гол то есть?
Они бредят что ли все?
из-за таких слов болезнь может появиться как раз
В истории российского футбола среди нападающих он даже не в топ-20 на данный момент.
Походу опохмелился с утра по раньше
