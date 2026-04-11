  • «Милан» влетел «Удинезе» – 0:3! Бартезаги забил в свои ворота, Атта – в чужие, у Эккеленкампа 1+1
«Милан» влетел «Удинезе» – 0:3! Бартезаги забил в свои ворота, Атта – в чужие, у Эккеленкампа 1+1

«Удинезе» разгромил «Милан».

«Милан» дома крупно проиграл «Удинезе» (0:3) в 32-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте мяч влетел в ворота хозяев рикошетом от защитника Давиде Бартезаги. На 37-й хавбек гостей Юрген Эккеленкамп удвоил преимущество своей команды. На 73-й Артюр Атта с паса Эккеленкампа довел счет до разгромного.

«Милан» остается на третьем месте, имея 63 очка. «Удинезе» идет 10-м, набрав 43 балла.

Серия А Италия. 32 тур
11 апреля 16:00, Сан-Сиро
Милан
0 - 3
1.68xG1.23
Удинезе
86’
Эккеленкамп   Миллер
85’
Атта   Саррага
Рафаэл Леау   Лофтус-Чик
77’
76’
Дэвис   Гуйе
Пулишич   Нкунку
72’
Модрич   Яшари
72’
71’
  Атта
66’
Дзаньоло   Петровски
Риччи   Фофана
60’
46’
Кристенсен
Атекаме   Фюллькруг
46’
2тайм
Перерыв
37’
  Эккеленкамп
27’
  Бартезаги
Рафаэл Леау
16’
Милан
Меньян, Бартезаги, Павлович, де Винтер, Атекаме, Рабьо, Модрич, Риччи, Пулишич, Рафаэл Леау, Салемакерс
Запасные: Фюллькруг, Хименес, Нкунку, Питтарелла, Терраччано, Эступиньян, Габбия, Одогу, Томори, Фофана, Яшари, Лофтус-Чик
1тайм
Удинезе:
Окойе, Камара, Эхизибуэ, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Эккеленкамп, Атта, Карлстрем, Дзаньоло, Дэвис
Запасные: Бертола, Арисала Микольта, Букса, Нунцианте, Саррага, Байо, Гуйе, Паделли, Сава, Млачич, Камара, Миллер, Петровски
Это же надо сколько тут фанов Милана, что на ветке матча 1 комментарий за час (мой второй)
Их много очень, просто смотреть на этот футбол и что то писать сил уже нет. В сезонах с Пиоли комментов было выше крыше, минимум 100
Везение закончилось и теперь команда показывает результат соответствующий игре. Я понимаю, что нужно попасть в зону ЛЧ, но когда Аллегри ставит такую игру, что хочется заниматься чем угодно кроме просмотра футбола это ахтунг!
Кто там Аллегри хотел? Реал? Пусть забирают!
Комментарий скрыт
Они идут в зоне ЛЧ вопреки тому, что показывают на поле. Вот не видел ни одного человека, кто в здравом уме захочет пересмотреть игру Милана последних месяцев (особенно против команд из зоны вылета, у которых по такой логике состав круче чем у Милана).
С такой игрой в ЛЧ делать нечего, они туда только за денежным бонусом идут.
Опять Милан посрать решил не снимая штанов
Аллегри - прошлый век, как и игра унылого Милана. Люди играют весь сезон в одном турнире и еле-еле передвигаются. Ноль агрессии, ноль прессинга, трешку пропустили и ходят пешком.
Знаешь такое ощущения что игроки сливают Макса. Именно так это всегда выглядит и бывает. Не хотят в его футбол играть. Весь сезон прошел и чем занимались вообще, играя раз в неделю. Это 100% слив. Леау и Пуля это не ЦФ сколько можно уже говорить а он как упертый баран продрожает как назло их ставить. Схема 4321 4231 очень хорошо подошли бы этому составу
Все будут писать про Милан. Но как же неплохи фриульцы. Достойно сыграли против Юве и Комо, а тут уже даже разгром с Миланом. Могут в следующем сезоне попытаться за еврокубки бороться, если не распрадут состав
Там у все команды рост 185+
Леао это просто ##### собачья!
Вот те раз!
Зря ты так, нам еще с Аталантой сейчас играть, как бы самим не обделаться
Аллегри что ты творишь с Миланом , руководство неужели не видят что это анти футбол...
Ген дир Милана Таре все видит, только его судя по слухам, не будет в следующем сезоне.
Странно, да? Ведь он никогда игру ставить не умел и вот опять
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем