«Милан» влетел «Удинезе» – 0:3! Бартезаги забил в свои ворота, Атта – в чужие, у Эккеленкампа 1+1

«Удинезе» разгромил «Милан».

«Милан » дома крупно проиграл «Удинезе » (0:3) в 32-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».

На 27-й минуте мяч влетел в ворота хозяев рикошетом от защитника Давиде Бартезаги . На 37-й хавбек гостей Юрген Эккеленкамп удвоил преимущество своей команды. На 73-й Артюр Атта с паса Эккеленкампа довел счет до разгромного.

«Милан» остается на третьем месте, имея 63 очка. «Удинезе» идет 10-м, набрав 43 балла.

