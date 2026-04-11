  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рэпер Obladaet оплатил «Иркутску» выезд на матч против вологодского «Динамо». Музыкант – уроженец Иркутска (Sport Baza)
51

Рэпер Obladaet оплатил «Иркутску» выезд на матч против вологодского «Динамо». Музыкант – уроженец Иркутска (Sport Baza)

Рэпер Obladaet финансово поддержал «Иркутск».

Рэпер Obladaet оказал финансовую поддержку «Иркутску», сообщает телеграм-канал Sport Baza.

Ранее стало известно, что клуб, выступающий в LEON Второй лиги Б, обратился к фанатам и бизнесу с просьбой о помощи и объявил сбор пожертвований.

Сообщается, что музыкант, родившийся в Иркутске, дал деньги команде, чтобы она смогла отправиться на выездной матч против «Динамо» в Вологду.

Прежде «Иркутску» также выделили 10 миллионов рублей, чтобы клуб продолжил работу.

«Иркутск» при смерти: игрокам не платят 3 месяца. Подрабатывают грузчиками и таксистами

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Sport Baza
logoИркутск
деньги
logoпремьер-лига Россия
музыка
logoВторая лига Б
logoДинамо Вологда
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Поступок хороший и правильный, но долго ли команда Иркутск в таком ключе протянет? если они не могут найти официального спонсора даже среди своего населения, своего города, то какой смысл в этой команде?
Ответ Тюменский медвежонок
Поступок хороший и правильный, но долго ли команда Иркутск в таком ключе протянет? если они не могут найти официального спонсора даже среди своего населения, своего города, то какой смысл в этой команде?
Это вообще проблема нашего "профессионального" спорта. Большинство команд содержится либо на бюджетные деньги, либо на деньги местного олигарха-энтузиаста.
Ответ Тюменский медвежонок
Поступок хороший и правильный, но долго ли команда Иркутск в таком ключе протянет? если они не могут найти официального спонсора даже среди своего населения, своего города, то какой смысл в этой команде?
Можно было бы фестивали плова убрать из бюджета и направить на спорт , точно лучше вложение
А обратно пешком? 🤔
Ответ Федя Букин
А обратно пешком? 🤔
Там останутся
Ответ Федя Букин
А обратно пешком? 🤔
С песней "В Вологде-где-где-где в Вологде-где"
стало быть, он ОБЛАДАЕТ необходимыми средствами
Беспощадный провинциальный российский футбол
Какой же позор для российского футбола и в целом для любого клуба
Ответ Александр Михеев
Какой же позор для российского футбола и в целом для любого клуба
Это бизнес. Они не смогли 🥹
Ответ Александр Михеев
Какой же позор для российского футбола и в целом для любого клуба
Безусловно это всё плохо, но это же вполне регулярное явление и в европейском футболе, если мы говорим о клубах из низов.

Сколько тех историй, где топ-игроки спасают клубы, в которых начинали.
Иногда причём спасают внезапно, просто куда-то перейдя, а клуб спасся процентом.

Или какие-нибудь артисты жертвуют клубам из родных Эль Пердяеву или Задинхэма.

Бедные везде одинаково бедные.
Они обязаны всей командой репанутся после матча
"Российское могущество прирастать будет Сибирью.... " ( Ломоносов)
Ответ Олег Попов
"Российское могущество прирастать будет Сибирью.... " ( Ломоносов)
А приросло китайцами в Сибири.
Ё, кто в теме? Откуда у исполнителя такая погремуха?
Вот это дело, а не бородатых подкармливать.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игроки «Иркутска» работают грузчиками из-за задержек зарплат, рассказал вратарь Сорокин: «Тренируемся утром, а затем многие идут на склад. Ищем спонсоров, но пока никто не откликнулся»
8 апреля, 09:41
«Иркутск» обратился к фанатам и бизнесу с просьбой о помощи и объявил сбор пожертвований. Игроки не получают зарплату 3 месяца, клуб не может оплатить ближайший выезд
6 апреля, 16:02Видео
