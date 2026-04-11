Рэпер Obladaet оплатил «Иркутску» выезд на матч против вологодского «Динамо». Музыкант – уроженец Иркутска (Sport Baza)
Рэпер Obladaet финансово поддержал «Иркутск».
Рэпер Obladaet оказал финансовую поддержку «Иркутску», сообщает телеграм-канал Sport Baza.
Ранее стало известно, что клуб, выступающий в LEON Второй лиги Б, обратился к фанатам и бизнесу с просьбой о помощи и объявил сбор пожертвований.
Сообщается, что музыкант, родившийся в Иркутске, дал деньги команде, чтобы она смогла отправиться на выездной матч против «Динамо» в Вологду.
Прежде «Иркутску» также выделили 10 миллионов рублей, чтобы клуб продолжил работу.
«Иркутск» при смерти: игрокам не платят 3 месяца. Подрабатывают грузчиками и таксистами
Кто выиграет Лигу чемпионов?5694 голоса
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Sport Baza
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Сколько тех историй, где топ-игроки спасают клубы, в которых начинали.
Иногда причём спасают внезапно, просто куда-то перейдя, а клуб спасся процентом.
Или какие-нибудь артисты жертвуют клубам из родных Эль Пердяеву или Задинхэма.
Бедные везде одинаково бедные.