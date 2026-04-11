Рэпер Obladaet оплатил «Иркутску» выезд на матч против вологодского «Динамо». Музыкант – уроженец Иркутска (Sport Baza)

Рэпер Obladaet финансово поддержал «Иркутск».

Рэпер Obladaet оказал финансовую поддержку «Иркутску» , сообщает телеграм-канал Sport Baza.

Ранее стало известно , что клуб, выступающий в LEON Второй лиги Б, обратился к фанатам и бизнесу с просьбой о помощи и объявил сбор пожертвований.

Сообщается, что музыкант, родившийся в Иркутске, дал деньги команде, чтобы она смогла отправиться на выездной матч против «Динамо» в Вологду.

Прежде «Иркутску» также выделили 10 миллионов рублей, чтобы клуб продолжил работу.

«Иркутск» при смерти: игрокам не платят 3 месяца. Подрабатывают грузчиками и таксистами