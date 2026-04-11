  • «Балтика» упустила победу над «Пари НН» – 2:2. Петров забил с пенальти на 85-й, Карич сравнял на 91-й
27

«Балтика» сыграла вничью с «Пари НН».

«Балтика» дома поделила очки с «Пари НН» (2:2) в 24-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Игра проходила на стадионе «Ростех Арена». 

Уже на 8-й минуте счет открыл хавбек гостей Реналдо Сефас. На 48-й отличился защитник хозяев Элдар Чивич. На 85-й хавбек хозяев Максим Петров реализовал пенальти. На 91-й защитник Свен Карич спас гостей от поражения.

 «Балтика» набрала 44 очка и сейчас занимает 4-е место в таблице. «Пари НН» идет 14-м, имея 21 балл.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 24 тур
11 апреля 16:30, Ростех Арена
Балтика
2 - 2
1.59xG0.52
Пари НН
90’
+1’
  Карич
Андраде
90’
89’
Вешнер Тичич   Смелов
86’
Шнапцев   Грулев
85’
Бальбоа   Кастильо
  М. Петров
85’
Йенне   Ковалев
70’
65’
Фаринья   Кирш
Чивич   Рядно
58’
  Чивич
48’
И. Петров   Йенне
46’
Манелов   Чивич
46’
46’
Сифас   Урванцев
2тайм
Перерыв
37’
Шнапцев
Хиль   Ласерда
36’
23’
Сифас
8’
  Сифас
Балтика
Кукушкин, Филин, Андраде, Варатынов, Бевеев, И. Петров, Беликов, Манелов, М. Петров, Титков, Хиль
Запасные: Рядно, Чивич, Гассама, Мурид, Мендель, Ковалев, Йенне, Оффор, Андерсон, Ковач, Ласерда, Любаков
1тайм
Пари НН:
Медведев, Коледин, Шнапцев, Карич, Фаринья, Александров, Сифас, Вешнер Тичич, Опоку Сарфо, Олусегун, Бальбоа
Запасные: Лукьянов, Кирш, Кастильо, Калинский, Майга, Ермаков, Лесовой, Сидоренко, Урванцев, Грулев, Смелов, Ивлев
Кто выиграет Лигу чемпионов?5694 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Удивительно!
Казарцев опять судит.
Вот же непотопляемое г###о.
Кукушкин молодец, первый год между ног, второй с 30 метров 🥲
Не зря его Нижний продал "Балтике" за €100К)
Засланный казачок
Уже 4 очка потеряны с аутсайдерами,пока неплохо за детский поступок тренера.
А что с Бориско?
А что с Бориско?
Небольшая травма
Нужен Талалаев, он имеет право выбивать мяч на трибуны!!! Тут явно его не хватило на 91 минуте!!! Мог помочь команде.
Казарцев. Оно не тонет?
Не знаю как закончится матч, но при 0 - 1 хочется посмотреть на ... лицо Талалаева.
Сефас сейчас очень крут, просто тащит. Тем удивительнее, что в прошлом году, когда он был ужасен, являлся основным игроком Ямайки, а сейчас, когда они два стыка за выход на Чемпионат Мира играли, его ни на минуту не выпустили... возможно, поэтому и не прошли на ЧМ.
Я смотрел их стыки с Конго, он играл в этом матче пол тайма + дополнительное
Клевая была игра. Итог справедлив. На баранку никто не наиграл. Беда Балтики - короткая скамейка.
А не тренер психопат, которого нет на игре?)
Кто-то тут написывал, что Балтика выдавит из тройки Локо и будет бороться с ЦСКА и Спартаком . Пока с Нанайцевым не фартит.
Так у Балтики - Краснодар (в), Ахмат(в), Акрон (д), Рубин (д) , Локомотив (в) , Динамо (д) , есть все шансы без побед закончить сезон
