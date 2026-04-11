«Балтика» упустила победу над «Пари НН» – 2:2. Петров забил с пенальти на 85-й, Карич сравнял на 91-й

«Балтика » дома поделила очки с «Пари НН » (2:2) в 24-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра проходила на стадионе «Ростех Арена».

Уже на 8-й минуте счет открыл хавбек гостей Реналдо Сефас . На 48-й отличился защитник хозяев Элдар Чивич . На 85-й хавбек хозяев Максим Петров реализовал пенальти. На 91-й защитник Свен Карич спас гостей от поражения.

«Балтика» набрала 44 очка и сейчас занимает 4-е место в таблице. «Пари НН» идет 14-м, имея 21 балл.

