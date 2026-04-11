«Реал» при Арбелоа набирает в среднем 2,08 очка в 12 матчах Ла Лиги. При Алонсо было 2,37 очка в 19 играх

Показатели Альваро Арбелоа в «Реале» хуже, чем у Хаби Алонсо.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа набирает в среднем 2,08 очка (25 очков) в 12 матчах в Ла Лиге .

10 апреля в 31-м туре чемпионата мадридцы сыграли вничью с «Жироной» (1:1).

На данный момент Арбелоа показывает результаты хуже, чем Хаби Алонсо , которого он заменил по ходу сезона во главе «Мадрида».

Алонсо в 19 матчах в чемпионате набрал в среднем 2,37 очка (45 баллов).

