«Рубин» и «Оренбург» не забили – 0:0, гол Даку на 76-й отменили из-за офсайда. У Артиги серия из 5 матчей без поражений

«Рубин» сыграл 0:0 с «Оренбургом».

«Рубин » дома поделил очки с «Оренбургом » (0:0) в 24-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на стадионе «Ак Барс Арена».



На 76-й минуте форвард хозяев Мирлинд Даку забил гол, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

Команда тренера Франка Артиги продлила серию без поражений до 5 матчей – 3 победы, 2 ничьих. У команды Ильдара Ахметзянова нет побед в четырех играх кряду – 2 поражения, 2 ничьих.

«Рубин» набрал 34 очка и сейчас идет 7-м в таблице. «Оренбург» занимает 15-е место, имея 20 баллов.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ