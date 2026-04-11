  • «Рубин» и «Оренбург» не забили – 0:0, гол Даку на 76-й отменили из-за офсайда. У Артиги серия из 5 матчей без поражений
«Рубин» дома поделил очки с «Оренбургом» (0:0) в 24-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на стадионе «Ак Барс Арена».

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. 

На 76-й минуте форвард хозяев Мирлинд Даку забил гол, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

Команда тренера Франка Артиги продлила серию без поражений до 5 матчей – 3 победы, 2 ничьих. У команды Ильдара Ахметзянова нет побед в четырех играх кряду – 2 поражения, 2 ничьих.

«Рубин» набрал 34 очка и сейчас идет 7-м в таблице. «Оренбург» занимает 15-е место, имея 20 баллов. 

Премьер-лига Россия (РПЛ). 24 тур
11 апреля 13:30, Ак Барс Арена
Рубин
0 - 0
0.26xG0.72
Оренбург
Гузина   Жезус
87’
Болотов
Грипши   Моторин
86’
Арройо   Кабутов
86’
80’
Кантеро   Ведерников
79’
Томпсон   Пуэбла
79’
Кейрос   Куль
Нижегородов   Рожков
72’
Безруков   Кузнецов
72’
60’
Голыбин   Гюрлюк
Васильев   Кузяев
55’
54’
Татаев
Даку
54’
2тайм
Перерыв
33’
Кейрос
Рубин
Ставер, Нижегородов, Тесленко, Вуячич, Мальдонадо, Сааведра, Безруков, Грипши, Васильев, Арройо, Даку
Запасные: Кузяев, Грицаенко, Кабутов, Кузнецов, Моторин, Нигматуллин, Лобов, Иванов, Кеняйкин, Рожков, Зотов, Сиве
Оренбург:
Овсянников, Кантеро, Муфи, Хотулев, Татаев, Паласиос, Голыбин, Болотов, Кейрос, Томпсон, Гузина
Запасные: Рудаков, Ведерников, Поройков, Квеквескири, Аванесян, Ценов, Куль, Гюрлюк, Савельев, Жезус, Пуэбла, Эль Махрауи
Оренбург как та лягушка из притчи, которая не сдалась попав в крынку с молоком, а начала лапами взбивать молоко и в итоге выбралась. Так и Оренбург, если продолжит в таком же духе, имеет все шансы на спасение.
Рубин после перерыва играет в самый скучный футбол. Но почему-то Селюк не вылезает из своего хлева с критикой Артиги, которая, к слову, была бы вполне заслуженной.
Матч пока малособытийный. Васильев не феерит

Но команда видно что команда стала иначе разыгрывать мяч. Больше через пас и комбинации. Чем чистые выносы на Даку
Ну да хорошая 👍 команда состав хороший 👍 тренерский штат хороший 👍 коллектив дружный обидно конечно что Рубин сегодня так сыграл самое главное что не проиграли болею за эту команду
с одной стороны постоянные пенки в рпл раздражают, а с другой - без них 2/3 матчей заканчивалась бы 0-0. команды настолько никчёмны, что неспособны создать голевой момент или даже просто осмысленную атаку провести
Я давно говорю, что судьи в РПЛ специально равномерно косячат в пользу всех команд, чтобы создать шоу
🤣+
даку потух после игрв против Спартака. Оно и понятно-от такаго дармового бабла от спонсора из шахты крыша поедет и кукуха улетит. А дальше как играть?!
Чего несёшь? Матч со Спартаком вообще в августе был, он после этого 5 голов забил, несмотря на то, что играл в конце осени на уколах, Рашиш загонял его совсем
Дальше в более сильный клуб, тому же Спартаку пригодится такой нападающий.
Оренбург заработал один балл
Где-то после матча будет пить чай и улыбаться один узбек

- Хотели они атакующий футбол)
Так он таджик
Пусть улыбается сколько его душе угодно, но подальше от Рубина
Обидно что когда так пло играла в этом матче игроки хорошие ну хоть не проиграли
Рубин и Оренбург - сгоняли ничейку, с чем их поздравляю..)
