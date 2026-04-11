  • «Принятие – это добродетель». Роналду отреагировал на пост фан-аккаунта, заявившего, что выигранный «Аль-Насром» товарищеский Кубок арабских чемпионов – официальный турнир
«Принятие – это добродетель». Роналду отреагировал на пост фан-аккаунта, заявившего, что выигранный «Аль-Насром» товарищеский Кубок арабских чемпионов – официальный турнир

Криштиану Роналду написал «принятие – это добродетель» в ответ фанатскому посту.

Фанатский аккаунт Криштиану Роналду утверждает, что Кубок арабских чемпионов, в котором португалец сыграл за «Аль-Наср» в 2023 году, является официальным турниром.

Клуб из Эр-Рияда выиграл тот турнир, а Роналду забил шесть мячей.

«Правда в том, что ФИФА с самого начала признала этот титул официальным. И титул, и голы Криштиану в этом турнире засчитываются в его карьеру – и абсолютно НИ ОДИН из его 967 голов не будет «удален».

Мой совет: ищите факты, правду. Не верьте всему, что видите в интернете; не все реально. Иногда это просто сфабрикованные истории от ленивых и предвзятых репортеров», – говорится в аккаунте cr7historical.

Роналду написал в комментариях к этому посту: «Принятие – это добродетель».

Отметим, что Кубок арабских чемпионов считается товарищеским соревнованием, который проводят нерегулярно.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: O Jogo
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoФИФА
Как же он жалок:)
Как же он жалок:)
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Держись, ✊
Всё началось с того, что несколько дней назад Sofascore отнял 6 голов у Роналду, забитые в Арабской ЛЧ, объясняя это тем, что турнир товарищеский (к слову, Трансфермаркет изначально не считал турнир официальным). И тут фанаты португальца взбунтовались и начали ссылаться на ФИФА.

Но фанаты Роналду похоже забыли, что ФИФА официально признает 1283 голов Пеле и по факту Роналду не лучший бомбардир в истории. То есть ФИФА считает все голы, как официальные, так и товарищеские, что не делает Арабскую ЛЧ официальным турниром.
Ответ Илья Мурашов
Всё началось с того, что несколько дней назад Sofascore отнял 6 голов у Роналду, забитые в Арабской ЛЧ, объясняя это тем, что турнир товарищеский (к слову, Трансфермаркет изначально не считал турнир официальным). И тут фанаты португальца взбунтовались и начали ссылаться на ФИФА. Но фанаты Роналду похоже забыли, что ФИФА официально признает 1283 голов Пеле и по факту Роналду не лучший бомбардир в истории. То есть ФИФА считает все голы, как официальные, так и товарищеские, что не делает Арабскую ЛЧ официальным турниром.
А можно ссылку где фифа официально признает 1283 года пеле. Что-то интересно стало, но не найти этой инфы.
Ответ Илья Мурашов
Всё началось с того, что несколько дней назад Sofascore отнял 6 голов у Роналду, забитые в Арабской ЛЧ, объясняя это тем, что турнир товарищеский (к слову, Трансфермаркет изначально не считал турнир официальным). И тут фанаты португальца взбунтовались и начали ссылаться на ФИФА. Но фанаты Роналду похоже забыли, что ФИФА официально признает 1283 голов Пеле и по факту Роналду не лучший бомбардир в истории. То есть ФИФА считает все голы, как официальные, так и товарищеские, что не делает Арабскую ЛЧ официальным турниром.
FIFA не фиксирует 1283 гола Пеле как официальные, потому что в эту цифру входят товарищеские и турне-матчи.
При этом FIFA иногда упоминает формулировку вроде “1200+ голов”, признавая общий масштаб.
В строгой статистике (только официальные игры) — примерно 757–767 голов.
Все голы на тренировках ещё засчитайте
Все голы на тренировках ещё засчитайте
это к пеле вопросы
Так что ему реально ещё голы в неофициальных матчах засчитали, какое же позорище:))
Так что ему реально ещё голы в неофициальных матчах засчитали, какое же позорище:))
ФИФА всё считает, у чего есть подтверждение. Некоторые голы Пеле подтверждены, внимание, самим Пеле...
В ленте Фэйсбука часто попадаются подобные посты от различных фан-групп Роналду. Я догадываюсь, кто все это финансирует.
В ленте Фэйсбука часто попадаются подобные посты от различных фан-групп Роналду. Я догадываюсь, кто все это финансирует.
Заметил множество тиктоков и шортсов где восхваляют Роналду и возвеличивают его выше Месси. Думаю там тоже идет финансирование, и многие дети из-за этого поголовно болеют за Роналду, хотя даже не смотрят футбол.
Как в мультфильме про золотую антилопу. Там кстати тоже были арабские ноты и вот это незабываемое: ещё золота, ещё, ещё!
Человек реально великий спортсмен, с выдающимися результатами и все мало, а так, это уже жалко и нелепо.
Отметка в 1000 голов не сделает Роналду более великим чем он есть .
Великим он стал за голы в плей офф ЛЧ, голы топ клубам . И голы аль-клубам это величие не добавляют .
Напротив его реакция показывает его слабость , и что он эту отметку в 1000 голов ставит выше , и готов ради нее на что угодно .
Мелковато .
Отметка в 1000 голов не сделает Роналду более великим чем он есть .
Великим он стал за голы в плей офф ЛЧ, голы топ клубам . И голы аль-клубам это величие не добавляют .
Напротив его реакция показывает его слабость , и что он эту отметку в 1000 голов ставит выше , и готов ради нее на что угодно .
Мелковато .
Ответ Abu Ibrahim
Отметка в 1000 голов не сделает Роналду более великим чем он есть . Великим он стал за голы в плей офф ЛЧ, голы топ клубам . И голы аль-клубам это величие не добавляют . Напротив его реакция показывает его слабость , и что он эту отметку в 1000 голов ставит выше , и готов ради нее на что угодно . Мелковато .
Великим он итак давно стал, но вот величайшим он стать не сможет
Ахаххххххххх
