«Принятие – это добродетель». Роналду отреагировал на пост фан-аккаунта, заявившего, что выигранный «Аль-Насром» товарищеский Кубок арабских чемпионов – официальный турнир
Фанатский аккаунт Криштиану Роналду утверждает, что Кубок арабских чемпионов, в котором португалец сыграл за «Аль-Наср» в 2023 году, является официальным турниром.
Клуб из Эр-Рияда выиграл тот турнир, а Роналду забил шесть мячей.
«Правда в том, что ФИФА с самого начала признала этот титул официальным. И титул, и голы Криштиану в этом турнире засчитываются в его карьеру – и абсолютно НИ ОДИН из его 967 голов не будет «удален».
Мой совет: ищите факты, правду. Не верьте всему, что видите в интернете; не все реально. Иногда это просто сфабрикованные истории от ленивых и предвзятых репортеров», – говорится в аккаунте cr7historical.
Роналду написал в комментариях к этому посту: «Принятие – это добродетель».
Отметим, что Кубок арабских чемпионов считается товарищеским соревнованием, который проводят нерегулярно.
Но фанаты Роналду похоже забыли, что ФИФА официально признает 1283 голов Пеле и по факту Роналду не лучший бомбардир в истории. То есть ФИФА считает все голы, как официальные, так и товарищеские, что не делает Арабскую ЛЧ официальным турниром.
При этом FIFA иногда упоминает формулировку вроде “1200+ голов”, признавая общий масштаб.
В строгой статистике (только официальные игры) — примерно 757–767 голов.
Человек реально великий спортсмен, с выдающимися результатами и все мало, а так, это уже жалко и нелепо.
Великим он стал за голы в плей офф ЛЧ, голы топ клубам . И голы аль-клубам это величие не добавляют .
Напротив его реакция показывает его слабость , и что он эту отметку в 1000 голов ставит выше , и готов ради нее на что угодно .
Мелковато .
Великим он стал за голы в плей офф ЛЧ, голы топ клубам . И голы аль-клубам это величие не добавляют .
Напротив его реакция показывает его слабость , и что он эту отметку в 1000 голов ставит выше , и готов ради нее на что угодно .
Мелковато .