Криштиану Роналду написал «принятие – это добродетель» в ответ фанатскому посту.

Фанатский аккаунт Криштиану Роналду утверждает, что Кубок арабских чемпионов, в котором португалец сыграл за «Аль-Наср » в 2023 году, является официальным турниром.

Клуб из Эр-Рияда выиграл тот турнир, а Роналду забил шесть мячей.

«Правда в том, что ФИФА с самого начала признала этот титул официальным. И титул, и голы Криштиану в этом турнире засчитываются в его карьеру – и абсолютно НИ ОДИН из его 967 голов не будет «удален».

Мой совет: ищите факты, правду. Не верьте всему, что видите в интернете; не все реально. Иногда это просто сфабрикованные истории от ленивых и предвзятых репортеров», – говорится в аккаунте cr7historical.

Роналду написал в комментариях к этому посту: «Принятие – это добродетель».

Отметим, что Кубок арабских чемпионов считается товарищеским соревнованием, который проводят нерегулярно.