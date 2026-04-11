  • Тренер «Лиона» Фонсека про 1 гол Эндрика в 10 матчах: «Недоволен его игрой. Ожидаю большего, он обязан делать больше»
22

Паулу Фонсека: я недоволен игрой Эндрика.

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека заявил, что недоволен игрой форварда команды Эндрика.

19-летний бразилец, который арендован у «Реала», забил лишь 1 гол в 10 последних матчах за французский клуб во всех турнирах.

«Я недоволен его игрой. Он сказал мне, что немного устал после поездки [в сборную Бразилии, которая играла в США]. Но его ответственность – делать больше.

Я не критикую футболистов, но я ожидаю от него большего. Он обязан делать больше. Эндрик нам нужен», – заявил Паулу Фонсека.

В общей сложности за «Лион» Эндрик забил 3 гола и сделал 4 передачи в 10 играх Лиги 1.

По классике стартовый эмоциональный запал иссяк и всё вернулось к среднему значению.
Ответ Евгений Сидоров
Эндрик какой то глуповатый игрок, сколько не смотрел матчи где он играл за реал, он никогда не взаимодействововал с командой, как мяч к нему попадал, он тут же пулял по воротам, никогда не смотрел на открывание партнеров, понимания игры совсем нет. Тот же Ямаль когда с мячом, он всегда смотрит на открывание партнеров чтоб сделать пас, а Эндрик даже голову не поднимает, с ним командой игры невозможно сделать, пока кто то его не переделает, с ним должны работать Клопп или Гвардиола, чтобы как робота его заставить играть и четко сказать что ему делать
Ответ Евгений Сидоров
По классике Фонсека 10 матчей не выигрывает, а виноват Эндрик. Никогда не станет такой склочный персонаж топ тренером, всегда топ игроки будут его ненавидеть
А все так хорошо начиналось...
А говорили, что топ, взялся за голову и т.д.
Судя по фото с женой, главный гол он уже забил, можно не напрягаться
Ответ Evgen_Hazard
Да там баба нашла малолетнего лоха))
Ответ Ришад Хайруллин
Не без этого
Эндрик: можно, а зачем?
Ответ Yellow_penoplaste
Его собрали на заводе ваз🤣
А фанаты реала писали что он лучше Ямаля)))
Быстро же он звезду поймал
Да у него там уже ребенок скоро родится. Пацану явно не до футбола стало. Надеюсь Реал сплавит его одним комплектом с Асенсио и Мастантуоно
Помню его с Ямалем сравнивали 🤣
Походу не вернут
