Тренер «Лиона» Фонсека про 1 гол Эндрика в 10 матчах: «Недоволен его игрой. Ожидаю большего, он обязан делать больше»

Паулу Фонсека: я недоволен игрой Эндрика.

Главный тренер «Лиона » Паулу Фонсека заявил, что недоволен игрой форварда команды Эндрика .

19-летний бразилец, который арендован у «Реала» , забил лишь 1 гол в 10 последних матчах за французский клуб во всех турнирах.

«Я недоволен его игрой. Он сказал мне, что немного устал после поездки [в сборную Бразилии, которая играла в США]. Но его ответственность – делать больше.

Я не критикую футболистов, но я ожидаю от него большего. Он обязан делать больше. Эндрик нам нужен», – заявил Паулу Фонсека .

В общей сложности за «Лион» Эндрик забил 3 гола и сделал 4 передачи в 10 играх Лиги 1 .