«Барселона» разгромила «Эспаньол» – 4:1! Ферран сделал дубль, у Ямаля 1+2, Рэшфорд и Лосано тоже забили

«Барселона» крупно обыграла «Эспаньол».

«Барселона » дома разгромила «Эспаньол » (4:1) в 31-м туре Ла Лиги.

Игра проходила на стадионе «Камп Ноу».

Уже на 9-й минуте счет открыл вингер хозяев Ферран Торрес – пас ему отдал Ламин Ямаль . На 25-й Ферран снова забил с передачи Ламина.

На 56-й Поль Лосано отыграл один мяч. На 87-й забил Ямаль, на 89-й – Маркус Рэшфорд .

«Барселона» на 9 очков оторвалась от идущего вторым «Реала».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги