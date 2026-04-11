530

«Барселона» разгромила «Эспаньол» – 4:1! Ферран сделал дубль, у Ямаля 1+2, Рэшфорд и Лосано тоже забили

«Барселона» дома разгромила «Эспаньол» (4:1) в 31-м туре Ла Лиги.

Игра проходила на стадионе «Камп Ноу».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 9-й минуте счет открыл вингер хозяев Ферран Торрес – пас ему отдал Ламин Ямаль. На 25-й Ферран снова забил с передачи Ламина.

На 56-й Поль Лосано отыграл один мяч. На 87-й забил Ямаль, на 89-й – Маркус Рэшфорд.

«Барселона» на 9 очков оторвалась от идущего вторым «Реала».

Ла Лига Испания. 31 тур
11 апреля 16:30, Камп Ноу
Барселона
4 - 1
2.8xG1.2
Эспаньол
90’
+2’
У. Гонсалес
  Рэшфорд
89’
  Ямаль
87’
Фермин Лопес   де Йонг
84’
83’
Калеро
80’
Лосано   Пикель
Ферран Торрес   Ольмо
74’
71’
Экспосито   Терратс
71’
Кике Гарсия   Милья
Гави   Рэшфорд
64’
Бальде   Жоау Канселу
64’
64’
Нгонж   Санчес
58’
Лосано
56’
  Лосано
Касадо
49’
Мартин   Касадо
46’
46’
Долан   Фернандес
2тайм
Перерыв
Эрик Гарсия
45’
+3’
45’
Нгонж
34’
Экспосито
Гави
32’
32’
Эль-Хилали
  Ферран Торрес
25’
  Ферран Торрес
9’
Барселона
Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Араухо, Педри, Эрик Гарсия, Гави, Фермин Лопес, Ямаль, Ферран Торрес
Запасные: Шченсны, Аллер, Кортес, Эспарт, Бардагжи, Жоау Канселу, де Йонг, Касадо, Левандовски, Кунде, Ольмо, Рэшфорд
1тайм
Эспаньол:
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Экспосито, Долан, Лосано, У. Гонсалес, Нгонж, Кике Гарсия
Запасные: Санчес, Пикель, Фортуньо, Рубио, Терратс, Фернандес, Каррерас, Тристан, Салинас, Милья, Рока
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
У Барселоны в старте 10 испанцев , мадриду такое и не снилось )) у них 10 африканцев )))
у них 10 афро-🐓-испанцы)
Комментарий скрыт
Украли же гол, никакого офсайда. Ничего удивительного, грязная лига Переса.
Кто мне объяснить, для чего войд здесь? Не на этой ветке, а вообще на этом форуме? Для чего он себе вообще интернет подключил?
Он сам этого не понимает)))
Рекорд по минусам сам себя не превзойдет)
Де Йонга я приглашаю к нам в Москву, в МХАТ
🔥🔥🔥
Да, пауза знатная)
Кстати, по-моему, в этом сезоне уже был похожий гол, когда Френки вот так выскочил на угол вратарской и кружил там, пока не дождался адресата👀
Приятный тайм, интересный футбол. Как же рад видеть Гави на поле, как он прессингует и какой объём работы выдаёт)
А чё так сильно рвутся фаны Мадрида в комментах сегодня? Голову что ли сильно напекло? Так вроде +9 не так и много 🤭
Мы думали кто может подменять Рафинью, все в моменте забыли что Гави тоже пресинг машина, и очень хорошо понимает тактику Флика!
Они сегодня осознали, что даже неназначенный пенальти с Жироной был левым.
И теперь пришли сюда в тщетной надежде позлорадствовать
Ну всё, на рынок летом можно не выходить. Топ-форвард на следующий сезон найден 😎
Секунд 5 просто смотрели на де Йонга😄
Френки мастер таких пауз, хладнокровный очень
Матч ТВ: мы покажем миллион реклам одного и того же бука, покажем много вставок, а футбол включим к середине тайма ))))
Мало кто знает, что канал создан для показа рекламы, а не вашего этого футбола)))
Что-то раздухарились сегодня некоторые «болельщики» Реала )

Ну а что им остается - в Мадриде -9 как никак )
Комментарий удален пользователем
У Реала скоро будет ноль трофеев за последние 2 года - тоже хорошие цифры )
Играет Барса, а психуют фанаты Мадрида😅
Обострение...
течка)))
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
