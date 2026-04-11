  • ТВ «Реала»: «Ла Лига выставляет «Мадрид» на посмешище – команду с наибольшим количеством чемпионских титулов и Кубков европейских чемпионов. Это фарс»
ТВ «Реала»: «Ла Лига выставляет «Мадрид» на посмешище – команду с наибольшим количеством чемпионских титулов и Кубков европейских чемпионов. Это фарс»

Клубное телевидение «Реала» осталось недовольно арбитрами в матче 31-го Ла Лиги против «Жироны» (1:1).

В эфире клубного канала мадридцев заострили внимание на работе судьи Даниэля Трухильо Суареса, который в этом матче был одним из ассистентов на ВАР.

Форвард «сливочных» Килиан Мбаппе дважды упал в штрафной в ходе матча – на 68-й минуте после контакта с Алексом Морено и на 88-й – после контакта с Витором Рейсом, который попал французу рукой по лицу. Главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не увидел нарушений ни в одном из эпизодов.

«Трухильо Суарес – рецидивист. Он снова это сделал. Он судил дерби против «Атлетико», когда Феде Вальверде получил красную карточку. В прошлом году он пропустил четыре явных пенальти на «Эль-Садаре» [в матче с «Осасуной»].

Когда кто-то так нестабилен, совершает неоправданные ошибки, настоящим виновником оказывается его босс. И этим боссом является не кто иной, как Фран Сото, который потом начинает злиться, но отказывается видеть, что происходит у него на заднем дворе. Он отказывается видеть, что происходит с его людьми.

Ла Лига выставляет «Реал» на посмешище – команду с наибольшим количеством чемпионских титулов и Кубков европейских чемпионов. Это фарс», – прозвучало в эфире клубного канала «Реала».

«Это Лига Негрейры». Не пенальти на Мбаппе, выкинувший «Реал» из гонки за титул

Посмешищем выставляет реал клубное ТВ реала
Ответ Urs Trops
Комментарий скрыт
Ответ Urs Trops
Я думаю у руководство Мадрида поставила такую задачу клубному медия, критиковать лигу и судейство
Если команда, стоимостью в 1,5 млрд евро, имея в составе чемпиона мира, игрока, который забивал 4 в 2х финалах ЧМ, и которая вроде как «борется» за чемпионство, в матче против клуба, идущего на 12 строке в таблице, при ТАКОЙ игре жалуется на судейство, это многое говорит о сущности такого клуба. Позор вам!
Ответ LYSVEGAS
Это все им аукается игра вторым номером с более или менее сильной командой,когда сидят в защите и контратаки ,вот и не умеют взламывать автобусы ,хотя Жирона - это скорее трондулет и если так и будет продолжаться, никогда Реал требл не сделает, умение играть от себя в каждом матче у них отсутствуют
Да очевидно, что Перес придумал данную политику клубного канала для двух целей:
1. Давление на судей
2. Отведение гнева болельщиков от себя.

И как мы видим по комментариям маргариновых, схема работает)
Ответ Simbad
Ну и это напрочь угробило репутацию Реала) это мы тоже видим
Ответ Иван Никулин_1116720319
Не на спортсе. Тут местные все готовы оправдать
какие они смешные ))
Ответ cektor
Комментарий скрыт
Ответ Влад Аронофски
Вы за Барсой больше следите чем за Реалом , ваши комментики это подтверждают)))
Уже весь интернет смеется с того, как не дали пенку за суровейший фол против Олисе, при этом дали пенку в ворота Юве когда был еле заметный толчок... это просто Реал, других слов не надо.
Они хотят пролоббировать правило 3 раза упал в штрафной - 1 пенальти :))
Весь мир выставляет рояльку посмешищем...Грех над шапито не смеяться
Ла Лига: ТВ «Реала» выставляет «Реал» на посмешище.
По Фрейду.
Дико жаль великий клуб, они сами себя превратили в посмешище. Барса, находясь в куда как ужасной ситуации, бьется и пытается выкарабкаться, а Реал, дела у которого более-менее нормальные, бездарными действиями своего руководства погружается все ниже. Не болельщик Реала, скорее даже наоборот, но мне кажется в первую очередь им нужно менять президента и дай бог, чтобы пришел кто-то толковый, нынешняя же ситуация полный тупик.
Ответ Demitsuri
Не болельщику Реала очень интересна судьба клуба).
Ответ meringue
Можно быть даже ярым неболельщиком, но уважать клуб соперника и интересоваться, что у него происходит.
Реал никогда не говорит о судьях (С)
Ответ Tristan...
От создателей в реал не зовут дважды
ТВ «Реала» после 1:1 с «Жироной»: «Я могу помочь вам с ВАР». Эти слова Негрейры, сказанные Бартомеу, все объясняют. Зачем нужен ВАР? Увидели, когда незаконно отменили красную «Барсы»
11 апреля, 03:30
ТВ «Реала» после 1:1 с «Жироной»: «На Мбаппе был явный пенальти, двойной пенальти. Мы сыграли плохо, но пострадали от постыдного судейства. Это лига Негрейры»
10 апреля, 21:39
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
