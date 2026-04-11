ТВ «Реала»: «Ла Лига выставляет «Мадрид» на посмешище – команду с наибольшим количеством чемпионских титулов и Кубков европейских чемпионов. Это фарс»

ТВ «Реала»: Ла Лига выставляет «Реал» на посмешище.

Клубное телевидение «Реала» осталось недовольно арбитрами в матче 31-го Ла Лиги против «Жироны» (1:1).

В эфире клубного канала мадридцев заострили внимание на работе судьи Даниэля Трухильо Суареса , который в этом матче был одним из ассистентов на ВАР.

Форвард «сливочных» Килиан Мбаппе дважды упал в штрафной в ходе матча – на 68-й минуте после контакта с Алексом Морено и на 88-й – после контакта с Витором Рейсом, который попал французу рукой по лицу. Главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не увидел нарушений ни в одном из эпизодов.

«Трухильо Суарес – рецидивист. Он снова это сделал. Он судил дерби против «Атлетико», когда Феде Вальверде получил красную карточку. В прошлом году он пропустил четыре явных пенальти на «Эль-Садаре» [в матче с «Осасуной»].

Когда кто-то так нестабилен, совершает неоправданные ошибки, настоящим виновником оказывается его босс. И этим боссом является не кто иной, как Фран Сото, который потом начинает злиться, но отказывается видеть, что происходит у него на заднем дворе. Он отказывается видеть, что происходит с его людьми.

Ла Лига выставляет «Реал» на посмешище – команду с наибольшим количеством чемпионских титулов и Кубков европейских чемпионов. Это фарс», – прозвучало в эфире клубного канала «Реала ».

