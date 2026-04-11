«Бавария» снесла «Санкт-Паули» – 5:0! У Мусиалы, Горетцки, Джексона по 1+1, Олисе и Геррейру тоже забили
«Санкт-Паули» крупно проиграл «Баварии» (0:5) в 29-м туре Бундеслиги.
Игра проходила на стадионе «Миллернтор».
Уже на 9-й минуте счет открыл полузащитник гостей Джамал Мусиала. На 53-й отличился хавбек Леон Горетцка, на 54-й – вингер Майкл Олисе с паса Горетцки.
На 65-й форвард Николас Джексон забил с паса Мусиалы. На 88-й защитник Рафаэл Геррейру забил с паса Джексона. На 94-й Горетцка установил окончательный счет.
«Бавария» лидирует в таблице с отрывом в 12 очков от «Боруссии» Дортмунд.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
