«Бавария» снесла «Санкт-Паули» – 5:0! У Мусиалы, Горетцки, Джексона по 1+1, Олисе и Геррейру тоже забили

«Бавария» разгромила «Санкт-Паули».

«Санкт-Паули » крупно проиграл «Баварии» (0:5) в 29-м туре Бундеслиги.

Игра проходила на стадионе «Миллернтор».

Спортс" проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 9-й минуте счет открыл полузащитник гостей Джамал Мусиала . На 53-й отличился хавбек Леон Горетцка , на 54-й – вингер Майкл Олисе с паса Горетцки.

На 65-й форвард Николас Джексон забил с паса Мусиалы. На 88-й защитник Рафаэл Геррейру забил с паса Джексона. На 94-й Горетцка установил окончательный счет.

«Бавария» лидирует в таблице с отрывом в 12 очков от «Боруссии» Дортмунд.

Бундеслига Германия. 29 тур 11 апреля 16:30, Миллернтор Санкт-Паули Завершен 0 - 5 0.48 xG 3.65 Бавария Матч окончен 88’ Геррейру

Перейра Лаже Хара 88’ 84’ Мусиала Ндиайе Ритцка Оппи 77’ Унтонджи Карс 77’ 67’ Ито Та Фудзита Меткалф 66’ 65’ Джексон

59’ Олисе Диас 59’ Киммих Дэвис 58’ Лаймер Станишич 54’ Олисе

53’ Горетцка

52’ Олисе Фудзита 52’ 2 тайм Перерыв 19’ Лаймер 9’ Мусиала

Санкт-Паули Василь, Метс, Валь, Андо, Перейра Лаже, Синани, Ритцка, Фудзита, Расмуссен, Пырка, Унтонджи Запасные: Фолль, Оппи, Хара, Немет, Дзвигала, Робатш, Сисей, Меткалф, Карс 1 тайм Бавария: Нойер, Ито, Ким Мин Чжэ, Бишоф, Лаймер, Горетцка, Киммих, Геррейру, Мусиала, Олисе, Джексон Запасные: Упамекано, Кейн, Та, Дэвис, Станишич, Павлович, Диас, Ндиайе, Урбиг

