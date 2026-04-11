  «Бавария» снесла «Санкт-Паули» – 5:0! У Мусиалы, Горетцки, Джексона по 1+1, Олисе и Геррейру тоже забили
«Бавария» снесла «Санкт-Паули» – 5:0! У Мусиалы, Горетцки, Джексона по 1+1, Олисе и Геррейру тоже забили

«Бавария» разгромила «Санкт-Паули».

«Санкт-Паули» крупно проиграл «Баварии» (0:5) в 29-м туре Бундеслиги.

Игра проходила на стадионе «Миллернтор».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 9-й минуте счет открыл полузащитник гостей Джамал Мусиала. На 53-й отличился хавбек Леон Горетцка, на 54-й – вингер Майкл Олисе с паса Горетцки.

На 65-й форвард Николас Джексон забил с паса Мусиалы. На 88-й защитник Рафаэл Геррейру забил с паса Джексона. На 94-й Горетцка установил окончательный счет.

«Бавария» лидирует в таблице с отрывом в 12 очков от «Боруссии» Дортмунд.

Бундеслига Германия. 29 тур
11 апреля 16:30, Миллернтор
Санкт-Паули
0 - 5
0.48xG3.65
Бавария
88’
  Геррейру
Перейра Лаже   Хара
88’
84’
Мусиала   Ндиайе
Ритцка   Оппи
77’
Унтонджи   Карс
77’
67’
Ито   Та
Фудзита   Меткалф
66’
65’
  Джексон
59’
Олисе   Диас
59’
Киммих   Дэвис
58’
Лаймер   Станишич
54’
  Олисе
53’
  Горетцка
52’
Олисе
Фудзита
52’
2тайм
Перерыв
19’
Лаймер
9’
  Мусиала
Санкт-Паули
Василь, Метс, Валь, Андо, Перейра Лаже, Синани, Ритцка, Фудзита, Расмуссен, Пырка, Унтонджи
Запасные: Фолль, Оппи, Хара, Немет, Дзвигала, Робатш, Сисей, Меткалф, Карс
1тайм
Бавария:
Нойер, Ито, Ким Мин Чжэ, Бишоф, Лаймер, Горетцка, Киммих, Геррейру, Мусиала, Олисе, Джексон
Запасные: Упамекано, Кейн, Та, Дэвис, Станишич, Павлович, Диас, Ндиайе, Урбиг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Как Олисе до последнего пытается устоять на ногах при возможности создать опасный момент. Красавец просто и боец. Где-нибудь в Испании, не думая и секунду, тут же завалились бы на газон с криками словно ноги оторвало.
И открывал бы рот на все 32.
Реалу вчера матч перенесли на день раньше, играли дома. У Баварии дальний вечерний выезд в Гамбург. Ничего, Бавария не будет жаловаться. Главное без травм парни!
Комментарий скрыт
Действительно, команда ведь всего лишь помимо игр сборных, ещё и 3 подряд матча на выезде сыграла…подумаешь какая ерунда
С победой баварцев, потренировались неплохо, а главное без травм. Сейчас отдыхать, у Реала на день больше промежуток, да и Бавария ещё два матча между ЛЧ на выезде провела (с учётом игры с Реалом, три подряд матча на выезде), как календарь планируют.
Стеклянный японец опять травмировался, с Гнабри не понятно тоже, ну и Карл на скамейке травмировался....
Ну Карл понятно, Ито я вообще сильно в расчёт не беру, не заладилось у него в команде. А с Гнабри что? Не знал.
Баварцы должны легко разделаться .
Главное без травм.
Мишка снова свою короночку с левой ножки покатил…ну и психанул сегодня, по ногам весь матч лупят сегодня
Следующий тур чемпионский тур.
на 89й минуте прессинговать у чужих ворот при уже забитых четырёх голах - это конечно сильно, абсолютно все сегодня молодцы) единственная ложка дёгтя - надеюсь, с Ито просто перестраховались и с ним всё в порядке.
Олисе создал оба гола во втором тайме красавец
"Баварии" надо Всех и Всегда побеждать Разгромно!!! И забивать по 7-8-10-12-15-20 мячей за игру!!! Никакой обороны быть не должно!
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем