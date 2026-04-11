  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа об ответном матче ЛЧ: «Бавария» уверена, что фаворит, но им предстоит встретиться с командой в белых футболках. Хочу, что футболисты «Реала» верили в себя»
66

Арбелоа об ответном матче ЛЧ: «Бавария» уверена, что фаворит, но им предстоит встретиться с командой в белых футболках. Хочу, что футболисты «Реала» верили в себя»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после ничьей с Жироной (1:1) в матче Ла Лиги высказался о предстоящей ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

В первом матче мадридцы уступили 1:2 на домашнем стадионе. Ответная игра пройдет 15 апреля в Мюнхене.

«Хочу, чтобы мои игроки верили в себя. Это все, чего я хочу. Убежден, что все 25 человек, которые отправятся на выезд, поверят в победу и покажут себя с лучшей стороны.

«Бавария» уверена, что, имея преимущество в счете и находясь дома, является фаворитом.

Но им предстоит встретиться с командой в белых футболках, с круглой эмблемой, и я уверен, что мы окажем достойное сопротивление», – сказал Альваро Арбелоа.

Кто выиграет Лигу чемпионов?5686 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
logoАльваро Арбелоа
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoБавария
66 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У чувака два плана на игру: план А: жахнет Вальверде, план Б: кто-нибудь ворвётся в штрафную и нырнет. Так даже у Жироны не выиграть, ни то што у Баварии.
Ответ Антон Фалафель
Ну справедливости ради, с «Жироной» почти сработало. Просто судья не был в курсе, плана б
Ответ Антон Фалафель
Против Жироны футболки были недостаточно белые. А в районе шорт и вовсе наблюдался коричневый оттенок.
"Но им предстоит встретиться с чёрными футболистами в белых футболках и круглой эмблемой" - так будет точнее)
Ответ NartApsua
И с тряпкой испанского производства у кромки поля
Ответ Mishazakamsk5
У тебя всё комментарии, чисто на вентилятор накинуть, вечно всем не доволен. "Дедушка х**ня" про таких говорят:) Серьёзно, поглядел твои комменты, вечно на гавно и сходишь, всё тебе не так, всё у тебя какие-то не такие:)
что-то много стало в последние дни Арбелоа,разговорился очень)Надеюсь Бавария на Альянце закончит конвульсии Реала).А вообще,конечно трудная игра будет,ждем второй матч гигантов)
По игре «Мадрида» вижу ни одной причины, чтобы «Бавария» дома вдруг посыпется и проиграет такому «Реалу» с разницей в 2+ гола. Чудес на свете не бывает. Побороться «Мадрид» может, но это максимум, «Бавария» должна проходить в полуфинал
Ответ LYSVEGAS
На самом деле в матче с Сити было точно также. Причем и дома, и в гостях, я сам рассуждал аналогичным образом. В итоге победили в обоих матчах, и это было чудо по своей сути.
Другое дело, что произойдет ли чудо снова?
Ответ Ares
Нуууу, сравнивать мертвый Сити и Баварию, которая на ходу - весьма странно)
- Дорогой, где ты был?
- Бегал.
- Странно, но футболка совсем сухая и не пахнет!
- Дура! Я бегал в белой футболе с круглой эмблемой...
Говорит много, а результата нет. Недолго осталось слушать, какие прекрасные игроки у него, скоро на выход.
Превратили клуб в клоунаду избалованных нытиков. Смотреть противно на некоторых
Меньше разговоров Альваро. Последние 3 матча только разговоры
После последних плачевных результатов команды лучше вообще поменьше болтать тем более в таком ключе. По сути нужно провести матч жизни или в среду для Мадрида сезон закончится.
Тренером надо Бензема ставить.чтобы он лещей отцовских в раздевалке надавал примам в белых футболках.
Ответ nikolai 75
Не примам, а приматам.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
