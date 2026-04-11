Арбелоа об ответном матче ЛЧ: «Бавария» уверена, что фаворит, но им предстоит встретиться с командой в белых футболках. Хочу, что футболисты «Реала» верили в себя»

Альваро Арбелоа: хочу, чтобы игроки «Реала» верили в себя в матче с «Баварией».

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа после ничьей с Жироной (1:1) в матче Ла Лиги высказался о предстоящей ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

В первом матче мадридцы уступили 1:2 на домашнем стадионе. Ответная игра пройдет 15 апреля в Мюнхене.

«Хочу, чтобы мои игроки верили в себя. Это все, чего я хочу. Убежден, что все 25 человек, которые отправятся на выезд, поверят в победу и покажут себя с лучшей стороны.

«Бавария » уверена, что, имея преимущество в счете и находясь дома, является фаворитом.

Но им предстоит встретиться с командой в белых футболках, с круглой эмблемой, и я уверен, что мы окажем достойное сопротивление», – сказал Альваро Арбелоа .

«Это Лига Негрейры». Не пенальти на Мбаппе, выкинувший «Реал» из гонки за титул