  • Черданцев о «Спартаке»: «У Карседо виден вектор, но Жедсон без позиции, на миллионы не играет. Бросается в глаза отсутствие нападающего – тренер сигнализирует, что нужен форвард»
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением о работе главного тренера Хуана Карседо в «Спартаке».

В РПЛ команда находится на 6-м месте после 23 матчей.

– Нравится ли, как работает Карседо? На что сейчас претендует «Спартак»?

– Команда претендует на Кубок. С ЦСКА на своем поле «Спартак» фаворит.

Правда, до матча целый месяц, но если бы играли прямо сейчас, то у красно‑белых были бы очень большие шансы. А как будут выглядеть команды через месяц – большой вопрос.

Есть все перспективы на победу в Кубке. Если «Краснодар» выйдет в финал, то команда уже будет заканчивать сезон на ободах.

Если выйдет «Динамо», это другой коленкор, потому что они будут готовиться к финалу и больше ничего не делать. Забегать вперед в этом отношении я бы не стал. Но перспектива выиграть Кубок у «Спартака» очень хорошая.

Что касается Карседо, то виден определенный вектор. Видно, что команда хочет делать на поле, есть важные перестановки, в частности – перемещение Литвинова в центр поля, где он неплохо взаимодействует с Умяровым. Плюс значительно выше поднялся Барко.

Но есть и проблемы, которые клуб сам прекрасно видит. Оказалось, что самый дорогой игрок команды Жедсон Фернандеш вообще без позиции. То есть матч с «Зенитом» он заканчивал чуть ли не правым защитником. Ясно, что его брали для других задач и целей.

Вопрос, что с этим дорогим активом делать. На свои миллионы он не играет, его брали, чтобы забивать голы и отдавать передачи. С этой задачей он пока что не справляется. Видно, что новый тренер предпочитает Барко в роли плеймейкера и правильно делает. Жедсон в качестве четвертого в середине поля получается лишний.

Бросается в глаза и отсутствие нападающего. То выход на поле без номинальных форвардов, уже не первый раз, то в центр нападения выходит Мартинс. Карседо этим сигнализирует, что нужен профессиональный центральный форвард.

Я думаю, это та задача, которую «Спартак» будет решать в летнее трансферное окно. Если решить эти вопросы, то у «Спартака» вырисовывается очень перспективная команда на следующий сезон, – сказал Георгий Черданцев.

у Жоры ипотеки второй день полыхает
Да просто Спартак ужасен. Жедсон, Карседо... А самое ужасное, что ФК Газпром из Кубка выкинули на глазах у жабы! Как тут не разразиться праведным гневом?
Черданцев выслуживается как может. Причем заметили, как активизировался , а главное когда?
А чего про Жерсона молчишь? А про Луиса Энрике? Как там Дуран?
это другое ))
Так жора ипотека это пёс на привязи
Куда глава холдинга говорит, туда и лает
Жорик , зачем ты показываешь свою безграмотность в футболе ??)) Карседо нивелирует огрехи защиты за счёт полузащиты и осознавая всю силу полузащитников и их атакующих действий жертвует нападающими !!!
игра без нападающих просто ноль, бросание Жедсона на острие авантюра...вообще не понятны маневры с игрой без напов...лично мне не понятны....
-Жора , а вот коза ходит шариками ,
- А корова лепёшками , почему ?!
- Ну , не знаю...
- Ну вот , Жора ты в говне то не разбираешься, а в футболе лезешь...
А что делать с многочисленным дорогим активом Зенита? - Жора так и не сказал.
Стоило Спартаку обыграть газпромовцев и третий день на арене работник газпром тв с рассуждениями о Спартаке, совпадение? Нет, раз рассуждает о миллионах на Жедсона, отвлекая от десятках миллионов в хозяйский клуб. тьфу.
Спартак буквально только с Зенитом в 2 матчах играл без центрального нападающего в старте, остальные матчи или Гарсия или Угальде в составе, что он несёт?
А у Черданцева виден флюгер. Даже боюсь подумать в каком он месте крепится.
Ну нападающего высокого действительно не хватает. Угальде совсем мелкий, и как по мне игрок фарта и настроения, перестал забивать и все у него из рук валится, все не так и все не то, хотя в подыгрыше к нему претензий нет. Ливай сильнее сейчас, почему Карседо его не выпустил вопрос конечно. Жедсон действительно без позиции на поле, но его плюс, что он может везде сыграть и не гнушается черновой работы в защите, когда кто-то потерял позицию.
Ливай с зенитом мог бы быть полезен...в больших матчах он стабилен и результативен...)
Уж точно можно было выпустить вместо Денисова во втором тайме не Мартинса, а Гарсию именно в седину поля, где Мартинс в основном и играл. Были у Мартинса и редкие появления в штрафной Зенита, но нет у него таких эффективных навыков, как у Гарсии, прежде всего обводки.
лизоблюд обконченный
