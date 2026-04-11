Матч окончен
«Боруссия» Дортмунд уступила «Байеру» (0:1) – Андрих забил на 42-й. Комада Ковача проиграла после 4 побед подряд
«Боруссия» Дортмунд дома проиграла «Байеру» (0:1) в 29-м туре Бундеслиги.
Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 42-й минуте счет открыл полузащитник гостей Роберт Андрих. Его гол оказался победным.
У команды Нико Ковача прервалась серия из четырех побед, а команда Каспера Юлманда победила во второй раз кряду.
«Боруссия» идет 2-й в таблице и на 9 очков отстает от «Баварии», у которой игра в запасе. «Байер» набрал 52 балла и занимает 5-е место.
Кто выиграет Лигу чемпионов?5683 голоса
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Андрих сам перехватил, сам забил, удар бильярдный без шансов для Кобеля)
На этом борьба за победу в Бундеслиге закончилась.
шутить изволите? Она закончена оооочень давно.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем