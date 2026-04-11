«Боруссия» Дортмунд уступила «Байеру» (0:1) – Андрих забил на 42-й. Комада Ковача проиграла после 4 побед подряд

«Боруссия» Дортмунд уступила «Байеру».

«Боруссия » Дортмунд дома проиграла «Байеру » (0:1) в 29-м туре Бундеслиги.

Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

На 42-й минуте счет открыл полузащитник гостей Роберт Андрих . Его гол оказался победным.

У команды Нико Ковача прервалась серия из четырех побед, а команда Каспера Юлманда победила во второй раз кряду.

«Боруссия» идет 2-й в таблице и на 9 очков отстает от «Баварии», у которой игра в запасе. «Байер» набрал 52 балла и занимает 5-е место.

