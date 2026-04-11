  • «Шевалье превосходит Сафонова, он по технике один из лучших французский вратарей, Матвей больше ничему не научится». Вармюз о голкиперах «ПСЖ»
201

«Шевалье превосходит Сафонова, он по технике один из лучших французский вратарей, Матвей больше ничему не научится». Вармюз о голкиперах «ПСЖ»

Гийом Вармюз: Шевалье превосходит Сафонова.

Бывший вратарь «Ланса» и «Монако» Гийом Вармюз считает, что Люка Шевалье превосходит Матвея Сафонова.

Матч против «Ливерпуля» (2:0) в Лиге чемпионов стал 14-м подряд, когда российский вратарь сыграл в основном составе «ПСЖ».

«Шевалье нужно вернуть себе статус вратаря международного уровня. Сафонов в матче с «Ливерпулем» сделал несколько необычных маневров, и я бы сам их не сделал, но Матвей был эффективен. Поэтому сказать нечего.

Меня интересует, как Шевалье продолжит свое развитие, потому что сейчас у него проблемы. На мой взгляд, технически он один из лучших французских вратарей.

Сафонов ничему больше не научится, в то время как Шевалье превосходит его и, похоже, не может полностью раскрыть свой потенциал. Вот в чем главная проблема», – сказал Гийом Вармюз.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football.fr
Давайте и наших вратарей пенсионеров о Сафонове и Шевалье спрашивать...В эту игру можно играть вдвоем.
Ответ Сергей Круг
Давайте и наших вратарей пенсионеров о Сафонове и Шевалье спрашивать...В эту игру можно играть вдвоем.
У Дасаева уже спрашивали. Там зависти на целый вагон.
Ответ Сергей Круг
Давайте и наших вратарей пенсионеров о Сафонове и Шевалье спрашивать...В эту игру можно играть вдвоем.
Комментарий скрыт
"Шевалье нужно вернуть себе статус вратаря международного уровня"
Эво как.
Дико извиняюсь, а когда он изначально сей "статус " приобрёл?
Ответ Дмитрий Калибабчук
"Шевалье нужно вернуть себе статус вратаря международного уровня" Эво как. Дико извиняюсь, а когда он изначально сей "статус " приобрёл?
Комментарий скрыт
Ответ Lexxxus
Комментарий скрыт
4 сезона в Лилле - 99 матчей, 99 пропущенных(в Лиге 1)
127 матчей - 127 пропущенных за клуб в целом.

За сборную 1 матч, в 2025 году.

Маловато для мирового уровня, имхо.
Сафонов варвар. Разве такие вообще могут чему то научится?
Ответ Mark Anisimov
Сафонов варвар. Разве такие вообще могут чему то научится?
Научиться
Ответ Mark Anisimov
Сафонов варвар. Разве такие вообще могут чему то научится?
Чему-то
ну что же , мнение человека, пиком которого является три матча за францию-б в 93-94 годах - это конечно супер важное мнение ))
я бы сказал прямо-таки на уровне наших "экспертов", которые тоже без конца гонят про то, что нужно убрать всех легионеров из рпл и нашим футболистам платить по 50 тысяч рублей в месяц )) ибо они играли в своё время за копейки и без легионеров и всё было збс ))
Ответ Restart Serdobsk
ну что же , мнение человека, пиком которого является три матча за францию-б в 93-94 годах - это конечно супер важное мнение )) я бы сказал прямо-таки на уровне наших "экспертов", которые тоже без конца гонят про то, что нужно убрать всех легионеров из рпл и нашим футболистам платить по 50 тысяч рублей в месяц )) ибо они играли в своё время за копейки и без легионеров и всё было збс ))
Я так понимаю, что французские экперты переживают за сборную Франции: типа чтобы вратарь лучшей команды страны имел игровую практику. Зы. Я не знаю, кто у сб. Франции стоит в воротах: Шевалье или кто другой.
Ответ Иван Корзун
Я так понимаю, что французские экперты переживают за сборную Франции: типа чтобы вратарь лучшей команды страны имел игровую практику. Зы. Я не знаю, кто у сб. Франции стоит в воротах: Шевалье или кто другой.
Именно так. Переживают за будущее мальчика. Его готовили как сменщика меньяна в сборной, а тут на тебе. Какой-то Сафонов плотно усадил его на лавку. Вот хрустобулочники и заёрзали. 🤣
Кому как, а мне нравится как стоит Сафонов
Ответ заблокированному пользователю
Кому как, а мне нравится как стоит Сафонов
Комментарий скрыт
Ответ Александр Бондарь
Комментарий скрыт
Он не играет, а выступает на позиции вратаря. Играют в театре.
Мне вот интересно, а как он определяет, что Шевалье ещё научится, а Сафонов нет? Типа посмотрел в Футбол Манагере файлы обоих и увидел, что у Матвея исчерпаны очки потенциала?
Ответ Павел Гапотченко_1116651138
Мне вот интересно, а как он определяет, что Шевалье ещё научится, а Сафонов нет? Типа посмотрел в Футбол Манагере файлы обоих и увидел, что у Матвея исчерпаны очки потенциала?
Да нет, он просто хочет, чтобы играл француз, а не иностранец) Тем более, с учетом того, что иностранец не мировая звезда, вроде Доннарумы
Ответ Павел Гапотченко_1116651138
Мне вот интересно, а как он определяет, что Шевалье ещё научится, а Сафонов нет? Типа посмотрел в Футбол Манагере файлы обоих и увидел, что у Матвея исчерпаны очки потенциала?
Ему просто обидно, что их звезда и потенциально будущий первый номер сборной Франции на многие годы, проиграл конкуренцию абсолютному ноунейму из России
Так Шевалье пусть идет в аренду и там раскрывает потенциал,
хотя зарплата капает, может его устраивает и такое положение дел
Ответ Kulver
Так Шевалье пусть идет в аренду и там раскрывает потенциал, хотя зарплата капает, может его устраивает и такое положение дел
Ловко стрелочка повернулась. Мне даже нравится))
Ответ Guillermo
Ловко стрелочка повернулась. Мне даже нравится))
ну так а чего нет то))
У Макрона попросили сравнить Наполеона с Кутузовым.
Ответ projectspbmanager
У Макрона попросили сравнить Наполеона с Кутузовым.
Из-за комплексов роста (там мужик Макрона выше его), действующий президент Франции выбрал Наполеона.
Шевалье нужно отбивать мячи. Голову свою привести в порядок. Вот в чем главные проблемы)
И в первом и во втором, Сафонов сейчас сильнее. Поэтому заслуженно играет.
Как же французов коробит)) 🤣
Это про толерантность, равенство, отсутствие дискриминации по какому либо признаку)))
Ответ ISEEDEADPEOPLE
Как же французов коробит)) 🤣 Это про толерантность, равенство, отсутствие дискриминации по какому либо признаку)))
во во. будь сафонов с паспортом с вилкой щас бы ему на коленях дифферамбы пели.
Ответ ISEEDEADPEOPLE
Как же французов коробит)) 🤣 Это про толерантность, равенство, отсутствие дискриминации по какому либо признаку)))
Так вроде ничего избыточного он не сказал. Простой патриотизм от спортсменов. Чем высказывания наших "дедов" от футбола про ненужность легионеров лучше?
Ну вот хотят люди, чтобы их соплеменники выступали чаще, чем мигранты - нормальное вполне явление :)
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем