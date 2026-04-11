«Шевалье превосходит Сафонова, он по технике один из лучших французский вратарей, Матвей больше ничему не научится». Вармюз о голкиперах «ПСЖ»

Гийом Вармюз: Шевалье превосходит Сафонова.

Бывший вратарь «Ланса» и «Монако» Гийом Вармюз считает, что Люка Шевалье превосходит Матвея Сафонова .

Матч против «Ливерпуля» (2:0) в Лиге чемпионов стал 14-м подряд, когда российский вратарь сыграл в основном составе «ПСЖ ».

«Шевалье нужно вернуть себе статус вратаря международного уровня. Сафонов в матче с «Ливерпулем» сделал несколько необычных маневров, и я бы сам их не сделал, но Матвей был эффективен. Поэтому сказать нечего.

Меня интересует, как Шевалье продолжит свое развитие, потому что сейчас у него проблемы. На мой взгляд, технически он один из лучших французских вратарей.

Сафонов ничему больше не научится, в то время как Шевалье превосходит его и, похоже, не может полностью раскрыть свой потенциал. Вот в чем главная проблема», – сказал Гийом Вармюз.