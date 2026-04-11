«Шевалье превосходит Сафонова, он по технике один из лучших французский вратарей, Матвей больше ничему не научится». Вармюз о голкиперах «ПСЖ»
Бывший вратарь «Ланса» и «Монако» Гийом Вармюз считает, что Люка Шевалье превосходит Матвея Сафонова.
Матч против «Ливерпуля» (2:0) в Лиге чемпионов стал 14-м подряд, когда российский вратарь сыграл в основном составе «ПСЖ».
«Шевалье нужно вернуть себе статус вратаря международного уровня. Сафонов в матче с «Ливерпулем» сделал несколько необычных маневров, и я бы сам их не сделал, но Матвей был эффективен. Поэтому сказать нечего.
Меня интересует, как Шевалье продолжит свое развитие, потому что сейчас у него проблемы. На мой взгляд, технически он один из лучших французских вратарей.
Сафонов ничему больше не научится, в то время как Шевалье превосходит его и, похоже, не может полностью раскрыть свой потенциал. Вот в чем главная проблема», – сказал Гийом Вармюз.
Дико извиняюсь, а когда он изначально сей "статус " приобрёл?
127 матчей - 127 пропущенных за клуб в целом.
За сборную 1 матч, в 2025 году.
Маловато для мирового уровня, имхо.
я бы сказал прямо-таки на уровне наших "экспертов", которые тоже без конца гонят про то, что нужно убрать всех легионеров из рпл и нашим футболистам платить по 50 тысяч рублей в месяц )) ибо они играли в своё время за копейки и без легионеров и всё было збс ))
хотя зарплата капает, может его устраивает и такое положение дел
И в первом и во втором, Сафонов сейчас сильнее. Поэтому заслуженно играет.
Это про толерантность, равенство, отсутствие дискриминации по какому либо признаку)))
Ну вот хотят люди, чтобы их соплеменники выступали чаще, чем мигранты - нормальное вполне явление :)