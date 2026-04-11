Тренер «Жироны» Мичел об 1:1: «Желаю «Реалу» всего наилучшего против «Баварии». Надеюсь, они победят на благо испанского футбола»
Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес дал комментарий после матча 31-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:1).
«Мы заработали очень ценное очко. Желаю «Реалу» всего наилучшего в среду [против «Баварии» в Лиге чемпионов]. Надеюсь, они победят на благо испанского футбола», – сказал Мичел Санчес.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
И это было очко Реала