Тренер «Жироны» Мичел об 1:1: «Желаю «Реалу» всего наилучшего против «Баварии». Надеюсь, они победят на благо испанского футбола»

Тренер «Жироны»: желаю удачи «Реалу» против «Баварии».

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес дал комментарий после матча 31-го тура Ла Лиги против «Реала » (1:1).

«Мы заработали очень ценное очко. Желаю «Реалу» всего наилучшего в среду [против «Баварии» в Лиге чемпионов]. Надеюсь, они победят на благо испанского футбола», – сказал Мичел Санчес .

