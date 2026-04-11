«Арсенал» уступил «Борнмуту» – 1:2. Скотт забил победный гол на 74-й минуте

Игра проходила на стадионе «Эмирейтс».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Эли Жуниор Крупи открыл счет на 17-й минуте. Виктор Дьокереш забил с пенальти на 35-й. На 74-й хавбек Алекс Скотт принес гостям победу.

«Арсенал» лидирует в таблице, опережая на 9 очков «Ман Сити», у которого две игры в запасе.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 32 тур
11 апреля 11:30, Эмирейтс
Арсенал
1 - 2
2.41xG1.24
Борнмут
90’
+6’
Хилл
90’
Хименес   Смит
90’
Эванилсон   Унал
85’
Крупи   Тот
Дьокереш
80’
79’
Крупи
77’
Трюффер
Субименди   Габриэл Жезус
76’
Уайт   Москера
76’
74’
  Скотт
70’
Роша   Брукс
70’
Кристи   Адамс
Мартинелли   Троссард
54’
Мадуэке   Доуман
54’
Хавертц   Эзе
54’
2тайм
Перерыв
  Дьокереш
35’
17’
  Крупи
Арсенал
Райя, Льюис-Скелли, Габриэл, Салиба, Уайт, Райс, Субименди, Мартинелли, Хавертц, Мадуэке, Дьокереш
Запасные: Эзе, Аррисабалага, Инкапиэ, Салмон, Москера, Нергор, Доуман, Габриэл Жезус, Троссард
1тайм
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Кристи, Скотт, Тавернье, Крупи, Роша, Эванилсон
Запасные: Мандас, Адли, Смит, Тот, Доук, Диаките, Брукс, Адамс, Унал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Залупл все ближе и ближе… И это уже не шутки
Ответ noyneim
для тех, кто смотрит игры арсеала залупл ясен был еще в январе
Ответ noyneim
Даже у Ливерпуля такого залупла не было. Залупл Доминатора - всем залуплам залупл!
Как прос***ь сезон за неделю - инструкция от Артеты. Осталось ещё Спортингу влететь. В таких играх становятся чемпионами (с)
Ответ Милдронат Бромантанов
Амба …
Ответ Милдронат Бромантанов
Комментарий скрыт
Арсенал выше Тоттенхэма, чем вам не трофей))
Ответ Streetbor
я уже давно говорю, что будет символично если шпоры вылетят, а арс займет лузерское место соседа выиграв ливерпульский квадрупол))
Ответ Streetbor
Тоттенхэм имеет шансы вылететь и через год выиграть Чемпионшип, чем ни трофей. Возможно, будет трофей раньше чем у Арсенала
Сити сейчас конкретный запах крови почует и что-то мне подсказывает хана Арсеналу
Ответ Спортик161
Как акула в фильме Челюсти.😬😬😬
Ответ Спортик161
Если не ошибаюсь, то Сити все или почти все гонки выиграл. Если кто-то другой брал титул, то Сити не особо сопротивлялся. Но если уж идет гонка, то там Сити стоит до конца
тошнотворная игра арсенала, невозможно смотреть эту блювотину
такая мерзость просто не должна становится чемпионами АПЛ
Вот будет хохма, если Арсенал и в этот раз не выиграет АПЛ😂
Ответ sashafan2
Мы все верим в Артету что он так и сделает))
Если бы год состоял из одних апрелей, Арсенал был бы уже в чемпионшипе
Здесь будет максимально потный матч, бегущий и прессингующий Борнмут против вялого после португалии Арсенала на спаде. Более того, в прошлом сезоне Ираола увез с Эиирейтс 3 очка...
Короче будет сложно.Удачи канонирам
Ответ Брулин
А ты хорош.
Ответ Брулин
Ты должен был сидеть на матч ТВ.
Из-за горизонта уже выглядывают какие-то круглые очертания, которые своей тенью накрывают канониров. Вероятно, квадрупл всходит над Арсеналом.
