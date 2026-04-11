Матч окончен
«Арсенал» уступил «Борнмуту» – 1:2. Скотт забил победный гол на 74-й минуте
«Арсенал» уступил «Борнмуту».
В 32-м туре АПЛ «Арсенал» дома был обыгран «Борнмутом» (1:2).
Игра проходила на стадионе «Эмирейтс».
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Эли Жуниор Крупи открыл счет на 17-й минуте. Виктор Дьокереш забил с пенальти на 35-й. На 74-й хавбек Алекс Скотт принес гостям победу.
«Арсенал» лидирует в таблице, опережая на 9 очков «Ман Сити», у которого две игры в запасе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
308 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Короче будет сложно.Удачи канонирам