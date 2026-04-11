«Крылья Советов» сыграли вничью с «Ахматом» – 2:2. Забили Рахманович, Мелкадзе, Касинтура и Чернов
В 24-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» дома поделили очки с «Ахматом» (2:2).
Игра проходила на стадионе «Самара Арена».
Амар Рахманович открыл счет на 4-й минуте. Георгий Мелкадзе сравнял на 10-й. Эгаш Касинтура реализовал пенальти на 40-й. На 70-й счет сравнял защитник хозяев Никита Чернов.
«Ахмат» набрал 31 очко и на эту минуту идет 8-м в таблице. «Крылья» имеют 22 балла и занимают 12-е место.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 24 тур
11 апреля 11:00, Самара Арена
0.98xG1.29
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Сегодня очевидно бились и играли в футбол. Непонятно пока, то ли это второе дыхание после отставки Адиева, то ли идеи Булатова. Нужно наблюдать оставшиеся 6 матчей.
Крылья с боевой игрой! Судью на мыло, Шадыханова никогда не выпускать на матчи Крыльев ни в поле, ни на ВАР
Очень радует то, что начали играть низом через средний и короткий пас. Да, далеко не всё получается, но у игроков есть желание играть и они действительно теперь бьются на поле. Конечно жалко, что не удалось сегодня выиграть. Но при такой игре появилась хоть какая-то надежда на сохранение прописки в РПЛ. С Адиевым же вобще никаких надежд не было.