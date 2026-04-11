  • «Крылья Советов» сыграли вничью с «Ахматом» – 2:2. Забили Рахманович, Мелкадзе, Касинтура и Чернов
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Ахматом» – 2:2. Забили Рахманович, Мелкадзе, Касинтура и Чернов

«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов».

В 24-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» дома поделили очки с «Ахматом» (2:2).

Игра проходила на стадионе «Самара Арена».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Амар Рахманович открыл счет на 4-й минуте. Георгий Мелкадзе сравнял на 10-й. Эгаш Касинтура реализовал пенальти на 40-й. На 70-й счет сравнял защитник хозяев Никита Чернов

«Ахмат» набрал 31 очко и на эту минуту идет 8-м в таблице. «Крылья» имеют 22 балла и занимают 12-е место.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 24 тур
11 апреля 11:00, Самара Арена
Крылья Советов
2 - 2
0.98xG1.29
Ахмат
90’
+3’
Кенжебек
Олейников   Хубулов
87’
82’
Садулаев   Ибишев
82’
Мелкадзе   Конате
Рахманович   Игнатенко
80’
Витюгов   Шуманский
80’
75’
Гадио   Кенжебек
71’
Садулаев
  Чернов
70’
Олейников
67’
Марин   Ахметов
65’
62’
Самородов   Мансилья
Бабкин   Баняц
46’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Самородов
Печенин
45’
+3’
40’
  Касинтура
Бабкин
33’
10’
  Мелкадзе
  Рахманович
4’
Крылья Советов
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Фернандо, Олейников, Марин, Бабкин, Витюгов, Рассказов, Рахманович
Запасные: Лепский, Хубулов, Баняц, Столбов, Дани Фернандес, Кокарев, Ахметов, Фролов, Ороз, Евгеньев, Шуманский, Игнатенко
1тайм
Ахмат:
Ульянов, Богосавац, Цаке, Заре, Хлусевич, Гадио, Пряхин, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Магомедов, Ибишев, Кенжебек, Мансилья, Жемалетдинов, Конате, Абдулкадыров, Сидоров, Шелия, Уциев, Давлитгереев, Царукян
Мелкадзе,второй дельфин.
Если есть Мелкадзе, то должен быть Крупнидзе
Какое же донное судейство
Ну так можно на Дно сходить , попить
Бобровский на Спартак ЦСКА)
Яна Бобровская чудит конечно) Косание было, но это точно не пенальти...
Победы Крыльям!
Это им повезет если даже ничью заберут
Всякое может быть
Судейский беспредел , мало дал жк актрисам из Грозного
6 ударов в створ у Крыльев за матч. Не помню когда столько при Адиеве было🤔
Сегодня очевидно бились и играли в футбол. Непонятно пока, то ли это второе дыхание после отставки Адиева, то ли идеи Булатова. Нужно наблюдать оставшиеся 6 матчей.
Крылья с боевой игрой! Судью на мыло, Шадыханова никогда не выпускать на матчи Крыльев ни в поле, ни на ВАР
Ушёл Адиев, и те же самые игроки заиграли абсолютно по другому! И липкая безнадёга тут же улетучилась!
Очень радует то, что начали играть низом через средний и короткий пас. Да, далеко не всё получается, но у игроков есть желание играть и они действительно теперь бьются на поле. Конечно жалко, что не удалось сегодня выиграть. Но при такой игре появилась хоть какая-то надежда на сохранение прописки в РПЛ. С Адиевым же вобще никаких надежд не было.
Судья прод@жная, казел ты!
Какие ж комментаторы матч днищенские Моссаковский и Коптев ничего не понимают но верещат
У Самородова должна быть. 2жк, 1 за гол после свистка , а Ульянов шипами в Олейникова и это тоже пенальти
Рекомендуем
Главные новости
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
Рекомендуем