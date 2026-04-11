«Крылья Советов» сыграли вничью с «Ахматом» – 2:2. Забили Рахманович, Мелкадзе, Касинтура и Чернов

«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов».

В 24-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов » дома поделили очки с «Ахматом » (2:2).

Игра проходила на стадионе «Самара Арена».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Амар Рахманович открыл счет на 4-й минуте. Георгий Мелкадзе сравнял на 10-й. Эгаш Касинтура реализовал пенальти на 40-й. На 70-й счет сравнял защитник хозяев Никита Чернов .

«Ахмат» набрал 31 очко и на эту минуту идет 8-м в таблице. «Крылья» имеют 22 балла и занимают 12-е место.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ