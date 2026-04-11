ФИФА не перенесет матчи сборной Ирана на ЧМ-2026 из США. Об этом заявила президент Мексики: «Такой шаг потребовал бы огромных логистических усилий»
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила, что матчи сборной Ирана на групповом этапе ЧМ-2026 не будут перенесены из США в Мексику.
«ФИФА в конечном итоге решила, что матчи не могут быть перенесены с их первоначальных мест проведения. Такой шаг потребовал бы от организации огромных логистических усилий», – сообщила Шейнбаум.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана приедет на чемпионат мира, несмотря на военную операцию США и Израиля: «Иран будет на чемпионате мира. Матчи будут сыграны там, где должны. Я счастлив».
В марте президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщал, что организация обсуждает с ФИФА перенос матчей команды в Мексику.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Goal
Разумное решение нк ехать Ирану на ЧМ.