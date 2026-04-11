  Гендиректор «Ливерпуля» о протестах фанатов против повышения цен на билеты: «Просим опираться на факты. За 10 лет конкуренты повысили цены на 17%, мы – на 4%»
Гендиректор «Ливерпуля» о протестах фанатов против повышения цен на билеты: «Просим опираться на факты. За 10 лет конкуренты повысили цены на 17%, мы – на 4%»

Генеральный директор «Ливерпуля» Билли Хоган попросил болельщиков, протестующих против повышения цен на билеты, основываться на фактах, а не на эмоциях. 

В прошлом месяце клуб объявил о повышении цен на билеты на следующие три сезона. Это решение не понравилось болельщикам, планирующим провести акцию протеста во время матча АПЛ против «Фулхэма» в субботу.

Ранее «Ливерпуль» замораживал цены на билеты в 8 из 10 предыдущих сезонов. В 2016 году около 10 тысяч болельщиков покинули стадион «Энфилд» во время одного из матчей Премьер-лиги в знак протеста против предложения значительно повысить цены. Тогда владеющая клубом американская компания Fenway Sports Group отступила от этого намерения. 

«Мы уважаем право болельщиков на протест. Но хотели бы попросить об одном: чтобы любая дискуссия опиралась на факты – что меняется, почему меняется и что это означает в реальности», – сообщил Хоган. 

Он сослался на то, что за последние 10 лет операционные расходы клуба в дни матчей выросли на 85%. Кроме того, увеличение коммунальных расходов за последние 4 года составило 107%, а ставки налога на коммерческую недвижимость – 286%. 

«За последнее десятилетие мы повысили цены на билеты всего на 4%. В этих условиях мы считаем, что привязка любого повышения цен к инфляции, подтвержденной на уровне 3% для сезона-2026/27, является наиболее справедливым и прозрачным способом попытаться покрыть часть этих неконтролируемых расходов. 

Кроме того, мы работаем в лиге, где другие клубы за последнее десятилетие значительно повысили цены. Начиная с 2016 года, наши конкуренты из первой шестерки повысили цены на билеты в среднем на 17%, тогда как мы – на 4%.

Дальше следующих трех сезонов мы не смотрели. Продолжим активно взаимодействовать с нашим Советом болельщиков», – сказал Хоган. 

Отмечается, что в прошлом году в межсезонье «Ливерпуль» потратил на новых игроков около 450 миллионов фунтов стерлингов (605,3 млн долларов). В текущем сезоне АПЛ действующий чемпион занимает 5-е место в таблице, до конца чемпионата осталось 7 игр.

Источник: Reuters
Логика в его словах присутствует
"Он сослался на то, что за последние 10 лет операционные расходы клуба в дни матчей выросли на 85%. Кроме того, увеличение коммунальных расходов за последние 4 года составило 107%, а ставка налога на коммерческую недвижимость – на 286%."

Вот это я понимаю скачок роста.
Ну какбы 4% за 10 лет это считай не повысили. Затраты на все остальное то растут существенно
