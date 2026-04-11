Арбелоа не считает, что «Реал» упустил титул в Ла Лиге: «Почувствую это только тогда, когда мы в самом деле проиграем чемпионат. Нужно бороться до самого последнего дня»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа не считает, что мадридцы выбыли из чемпионской гонки в Ла Лиге после ничьей в матче 31-го тура с «Жироной» (1:1).
У идущих на втором месте в таблице «сливочных» 70 очков в 31 игре (до конца сезона осталось 7), у лидирующей «Барселоны» – 76 в 30.
«Я почувствую, что мы проиграли чемпионат только тогда, когда мы в самом деле его проиграем. Мы будем продолжать бороться.
Мы будем защищать наши цвета и покажем максимально лучшую игру. Мы должны бороться до самого последнего дня», – сказал Арбелоа.
«Это Лига Негрейры». Не пенальти на Мбаппе, выкинувший «Реал» из гонки за титул
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Marca
Вы уже всё проиграли, нет смысла оправдываться
Команда, которая не в состоянии обыграть Майорку с Жироной - объективно не может стать чемпионом
Какое же позорище просто. Этот физрук каждым своим словом и действием позорит статус ГТ Мадрида