Арбелоа не считает, что «Реал» упустил титул в Ла Лиге: «Почувствую это только тогда, когда мы в самом деле проиграем чемпионат. Нужно бороться до самого последнего дня»

Альваро Арбелоа: «Реал» должен продолжать бороться за победу в Ла Лиге до конца.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа не считает, что мадридцы выбыли из чемпионской гонки в Ла Лиге после ничьей в матче 31-го тура с «Жироной» (1:1).

У идущих на втором месте в таблице «сливочных» 70 очков в 31 игре (до конца сезона осталось 7), у лидирующей «Барселоны» – 76 в 30.

«Я почувствую, что мы проиграли чемпионат только тогда, когда мы в самом деле его проиграем. Мы будем продолжать бороться.

Мы будем защищать наши цвета и покажем максимально лучшую игру. Мы должны бороться до самого последнего дня», – сказал Арбелоа.

«Это Лига Негрейры». Не пенальти на Мбаппе, выкинувший «Реал» из гонки за титул