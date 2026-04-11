  Арбелоа не считает, что «Реал» упустил титул в Ла Лиге: «Почувствую это только тогда, когда мы в самом деле проиграем чемпионат. Нужно бороться до самого последнего дня»
Арбелоа не считает, что «Реал» упустил титул в Ла Лиге: «Почувствую это только тогда, когда мы в самом деле проиграем чемпионат. Нужно бороться до самого последнего дня»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа не считает, что мадридцы выбыли из чемпионской гонки в Ла Лиге после ничьей в матче 31-го тура с «Жироной» (1:1). 

У идущих на втором месте в таблице «сливочных» 70 очков в 31 игре (до конца сезона осталось 7), у лидирующей «Барселоны» – 76 в 30. 

«Я почувствую, что мы проиграли чемпионат только тогда, когда мы в самом деле его проиграем. Мы будем продолжать бороться.

Мы будем защищать наши цвета и покажем максимально лучшую игру. Мы должны бороться до самого последнего дня», – сказал Арбелоа. 

«Это Лига Негрейры». Не пенальти на Мбаппе, выкинувший «Реал» из гонки за титул

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Marca
56 комментариев
Как болельщик Барселоны. Считаю его надо продлять на сезон. Что если Арбелоа - решение, для этого Реала ?!
Ответ Ник Ник
Подожди, есть робкая надежда на Моуриньо. Это будет ещё лучше вариант :)
Ответ Ник Ник
Это слишком жестоко, зачем вы так? Юрий Ла Саета всего лишь предполагал, тк Арбелоа понял специфику команды 😎
Фантазёр
Вы уже всё проиграли, нет смысла оправдываться

Команда, которая не в состоянии обыграть Майорку с Жироной - объективно не может стать чемпионом
Ответ заблокированному пользователю
зато ЛЧ возьмут "на классе")
Потенциальные +9 не отыграть. Не вижу предпосылок, чтобы Барса резко посыпалась, даже если проиграет ответный класико. Обыграть Барселону второй раз вполне можно, однако это мало что изменит в таблице, сами виноваты, что столько потерь нахватали. Но что касается "показать максимально лучшую игру" - это дело хорошее, даже в проигранном чемпионате. Хочу видеть настрой на игру. Вчера, чесгря, не увидел.
Ответ xDe xDe
Хоть с Эспаньолом и дерби, но за дерби четыре очка не дают :)
Это очень и очень стыдно и позорно не выиграть у мальорки жироны и им подобным таким мега составом
Ответ Re mix
Этот мега состав, черезмерно африканизирован. Некому думать, а на одном атлетизме стабильно побеждать никто не может.
На голом пафосе и популизме чемпионат не выиграть. Надо ещё немного уметь тренировать.
Ответ U
Они хотели ЛЧ так выиграть, но в этот раз не фортануло, Нойер мяч не клал на блюдечку.
Ответ Budabuda
И судья не помогал как это всегда бывало
Я видел глупость Арбелоа.
Реал заслужил в этом сезоне за свои кадровые решения это место. Оно еще высокое пока
Надо еще влить лям 200. Вообще Перес каждое лето вливает бабла, но так и не может справиться с кризисной Барсой, которая, в свою очередь, уже который год не может позволить себе усиления, но продолжает чпокать галямадрид)
Слить действительно хорошего тренера, чтобы в итоге получить вот это вот…
Какое же позорище просто. Этот физрук каждым своим словом и действием позорит статус ГТ Мадрида
А что другое мог сказать Арбелоу? То что он прос...л сначала Кубок(вылетев от команды из низшей лиги) или проиграл командам которые борятся за выживание? С Арбелоу все понятно он не тренер а тот кто позволяет игрокам делать что они захотят и по этому если вдруг игроки что то сотвонят то Реал может выиграть у любой команды, а если не захотят то могут проиграть так же любой команде. Тут вопрос к Пересу что он ожидал совершая глупейщее увольнение Алонсо и назначая на его место неопотного Арбелоу.
ТВ «Реала» после 1:1 с «Жироной»: «Я могу помочь вам с ВАР». Эти слова Негрейры, сказанные Бартомеу, все объясняют. Зачем нужен ВАР? Увидели, когда незаконно отменили красную «Барсы»
11 апреля, 03:30
Арбелоа про 1:1 с «Жироной»: «Реал» провел не самый выдающийся матч, но должен был победить, вот и все. Насчет Винисиуса и Мбаппе не волнуюсь, они в пятерке лучших игроков мира»
10 апреля, 22:07
Арбелоа о падении Мбаппе: «Чистый пенальти – и здесь, и на Луне. Ничего нового, просто еще один пример. У «Реала» много проблем с судьями»
10 апреля, 21:49
«Реал» не забил в первом тайме в 4-м матче подряд. Такой серии не было с 2024-го
10 апреля, 20:07
Арбелоа о судействе: «Трудно понять, почему наступ Та на ногу Мбаппе – не красная. Есть много сомнений насчет решений арбитров в Испании. В одну неделю ВАР вмешивается, в другую – нет»
9 апреля, 11:31
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
