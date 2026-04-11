  Тарханов о Головине и топ-клубе: «Может там играть, «Монако» тоже им считается. Единственный момент – возраст. В 30 лет уже поздно идти на повышение»
4

Тарханов о Головине и топ-клубе: «Может там играть, «Монако» тоже им считается. Единственный момент – возраст. В 30 лет уже поздно идти на повышение»

Александр Тарханов: Головину в 30 лет поздно идти на повышение.

Бывший тренер ЦСКА и «Спартака» Александр Тарханов высказался о текущем этапе карьеры полузащитника сборной России Александра Головина. 

29-летний игрок проводит восьмой сезон в составе «Монако». 

«Можно ли сказать, что Головин знаковый игрок для «Монако»? Конечно. И уже давно. Он же вице-капитан «Монако», лидер команды и всегда показывает хорошую игру.

Может ли он играть в более сильной команде? «Монако» тоже считается топ-клубом, но я думаю, что может. Единственный момент – это возраст. Он и сам, кажется, говорил об этом, что в 30 лет уже поздно идти на повышение», – сказал Тарханов

В Монако бы удержаться.
