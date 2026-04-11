  • ТВ «Реала» после 1:1 с «Жироной»: «Я могу помочь вам с ВАР». Эти слова Негрейры, сказанные Бартомеу, все объясняют. Зачем нужен ВАР? Увидели, когда незаконно отменили красную «Барсы»
Клубное телевидение «Реала» выразило недовольство работой системы видеоповторов после матча 31-го тура Ла Лиги с «Жироной» (1:1). 

«Не будем забывать, что по сей день система ВАР оказывает наибольшее влияние на все несправедливости, происходящие каждую неделю. 

«Я могу помочь вам с ВАР». Эти слова Негрейры, сказанные Бартомеу (бывшему президенту «Барселоны» – Спортс), объясняют абсолютно все, что происходит.

Мы видели, что пенальти [на Мбаппе] не вызывает сомнений. Понятно, что арбитр на поле этого не заметил. Но для чего нужен ВАР? Мы видели это на прошлой неделе, когда красная карточка игрока «Барселоны» была незаконно отменена», – прозвучало в эфире клубного канала «Реала».

Ранее Технический комитет судей (CTA) признал, что защитника «Барселоны» Жерара Мартина нужно было удалить в матче 30-го тура чемпионата против «Атлетико» (2:1), ВАР вмешался ошибочно: «Серьезное нарушение, независимо от того, кто первым коснулся мяча».

Напомним, «Барсе» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«Это Лига Негрейры». Не пенальти на Мбаппе, выкинувший «Реал» из гонки за титул

Не победил Реал, виновата Барса
Ответ Tbeka
Не победил Реал, виновата Барса
Классика Мадрида)
Кому и надо помолчать про VAR - это несомненно РеалТВ.
Вместо того чтобы опять обвинять во всём арбитров, лучше бы задали вопросы к собственной команде - где игра команды, где голы так называемых супер звёзд и почему Жирону не могут обыграть без пенальти? Список вопросов можно продолжить. А вместо этого Реал ТВ занимается своим любимым делом - обвинять всех и вся, не замечая бревна в собственном глазу.
Ответ Potapson
Вместо того чтобы опять обвинять во всём арбитров, лучше бы задали вопросы к собственной команде - где игра команды, где голы так называемых супер звёзд и почему Жирону не могут обыграть без пенальти? Список вопросов можно продолжить. А вместо этого Реал ТВ занимается своим любимым делом - обвинять всех и вся, не замечая бревна в собственном глазу.
Реал ТВ как громоотвод. Маскируют промахи руководства клуба обвинениями других клубов и арбитров
Утреннее подключение из палаты
Ответ кэпко
Утреннее подключение из палаты
Ахах
База творога
Вор кричит громче всех
Ну тут просто налицо острая фаза барселонита в открытой форме. Надеюсь, предстоящий визит к немецкому проктологу поможет понять пациенту, что это не кто-то другой срёт ему в трусы, и переключит его внимание с "фантомного барселонита" на более актуальные проблемы.
Ответ Случайно заскочил
Ну тут просто налицо острая фаза барселонита в открытой форме. Надеюсь, предстоящий визит к немецкому проктологу поможет понять пациенту, что это не кто-то другой срёт ему в трусы, и переключит его внимание с "фантомного барселонита" на более актуальные проблемы.
Даже в случае поражения в Мюнхене они найдут в чем обвинить Барселону)))
как тут писали фанаты Реала про Барсу с Атлетико- вы должны были забивать 3-4 гола, не надеясь на пенальти🤣😂😅
Короче реал злорадствует над Барселоной, когда ту незаслуженно засуживают, отрицая ошибки судьи, а как только дело касается Реала и судья где-то свистнул не в их пользу, то это все негрейра и Барса виноваты
Ну зачем так опускатся??
Ответ Re mix
Ну зачем так опускатся??
Ещё считают себя топ клубом🤣позорники. Вардрид сыпятся без помощи судьи
Ответ Re mix
Ну зачем так опускатся??
Так уже некуда
Ну здесь все понятно, как говорится: разбудите меня через сто лет и спросите кого обвиняет Реал ТВ в неудачах своего клуба и я вам скажу, а дальше подставьте любую новость от этого медиа)
