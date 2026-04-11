ТВ «Реала» после 1:1 с «Жироной»: «Я могу помочь вам с ВАР». Эти слова Негрейры, сказанные Бартомеу, все объясняют. Зачем нужен ВАР? Увидели, когда незаконно отменили красную «Барсы»

ТВ «Реала» после 1:1 с «Жироной»: ВАР – система несправедливости.

Клубное телевидение «Реала» выразило недовольство работой системы видеоповторов после матча 31-го тура Ла Лиги с «Жироной» (1:1).

«Не будем забывать, что по сей день система ВАР оказывает наибольшее влияние на все несправедливости, происходящие каждую неделю.

«Я могу помочь вам с ВАР». Эти слова Негрейры, сказанные Бартомеу (бывшему президенту «Барселоны» – Спортс), объясняют абсолютно все, что происходит.

Мы видели, что пенальти [на Мбаппе] не вызывает сомнений. Понятно, что арбитр на поле этого не заметил. Но для чего нужен ВАР? Мы видели это на прошлой неделе, когда красная карточка игрока «Барселоны» была незаконно отменена», – прозвучало в эфире клубного канала «Реала».

Ранее Технический комитет судей (CTA) признал, что защитника «Барселоны» Жерара Мартина нужно было удалить в матче 30-го тура чемпионата против «Атлетико» (2:1), ВАР вмешался ошибочно: «Серьезное нарушение, независимо от того, кто первым коснулся мяча».

Напомним, «Барсе» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

