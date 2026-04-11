Куртуа надеется сыграть за «Реал» в матчах 1/2 финала ЛЧ, если клуб туда попадет. Вратарь выбыл с травмой мыщцы бедра в марте

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассчитывает сыграть за команду в матчах полуфинала Лиги чемпионов, если она туда попадет.
33-летний бельгийский голкипер получил травму мышцы бедра 17 марта – в ответном матче 1/8 финала турнира против «Манчестер Сити» (2:1, первая игра – 3:0).
Сообщалось, что он выбыл на 6 недель. По данным источников The Athletic, Куртуа работает над тем, чтобы вернуться в строй к полуфиналу ЛЧ.
«Реал» уступил дома «Баварии» (1:2) в первом матче 1/4 финала. Ответная игра в Мюнхене пройдет 15 апреля, победитель противостояния сыграет с победителем пары «ПСЖ» – «Ливерпуль» (первая игра – 2:0). Матчи полуфинала состоятся в конце текущего месяца.
Кто выиграет Лигу чемпионов?
Бавария
ПСЖ
Атлетико
Арсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
15 комментариев
На PS сыграет
Увы, но нынешний Реал обречён
Реал никогда не стоит списывать со счетов в Лиге Чемпионов ☝🏼 лучший клуб в истории турнира заслуживает уважения, в отличии от некоторых игроков нынешнего состава…
Все верно ! Дух Мадридизма непобедим !!
Как всегда вернётся на готовое, к финалу
Это спорно ,очень спорно что Реал туда попадет,пока все говорит об обратном.
Конечно, против аутсайдеров ЛЛ
