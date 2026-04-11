  • Куртуа надеется сыграть за «Реал» в матчах 1/2 финала ЛЧ, если клуб туда попадет. Вратарь выбыл с травмой мыщцы бедра в марте
15

Тибо Куртуа рассчитывает вернуться в состав «Реала» к матчам 1/2 финала ЛЧ.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассчитывает сыграть за команду в матчах полуфинала Лиги чемпионов, если она туда попадет. 

33-летний бельгийский голкипер получил травму мышцы бедра 17 марта – в ответном матче 1/8 финала турнира против «Манчестер Сити» (2:1, первая игра – 3:0).

Сообщалось, что он выбыл на 6 недель. По данным источников The Athletic, Куртуа работает над тем, чтобы вернуться в строй к полуфиналу ЛЧ.

«Реал» уступил дома «Баварии» (1:2) в первом матче 1/4 финала. Ответная игра в Мюнхене пройдет 15 апреля, победитель противостояния сыграет с победителем пары «ПСЖ» – «Ливерпуль» (первая игра – 2:0). Матчи полуфинала состоятся в конце текущего месяца. 

Кто выиграет Лигу чемпионов?5672 голоса
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
На PS сыграет
Увы, но нынешний Реал обречён
Ответ Камбэк Х99
Увы, но нынешний Реал обречён
Реал никогда не стоит списывать со счетов в Лиге Чемпионов ☝🏼 лучший клуб в истории турнира заслуживает уважения, в отличии от некоторых игроков нынешнего состава…
Ответ BAvaretc2000
Реал никогда не стоит списывать со счетов в Лиге Чемпионов ☝🏼 лучший клуб в истории турнира заслуживает уважения, в отличии от некоторых игроков нынешнего состава…
Все верно ! Дух Мадридизма непобедим !!
Как всегда вернётся на готовое, к финалу
Это спорно ,очень спорно что Реал туда попадет,пока все говорит об обратном.
Конечно, против аутсайдеров ЛЛ
Гути о своем заявлении, что «Реал» выиграет ЛЧ: «Это было сказано в эмоциональный момент после 3:0 с «Сити». Да, будет сложно не только с «Баварией», но и в полуфинале»
20 марта, 21:06
Куртуа выбыл на 1,5 месяца из-за травмы бедра. Вратарь «Реала» пропустит дерби с «Атлетико» и оба матча с «Баварией» в ЛЧ
19 марта, 11:50
У «Реала» 5 удалений в этом сезоне ЛЧ – больше, чем у любой другой команды
вчера, 22:58
Беллингем после вылета от «Баварии»: «Это смешно. Два нарушения Камавинга – две карточки»
вчера, 22:49
Диас об удалении Камавинга: «Судья поступил правильно. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч»
вчера, 22:41
Винисиус – Беллингему, недовольному тем, что бразилец не отдал ему пас: «Что надо? Закрой рот»
вчера, 22:38
Нойер об ошибке в матче с «Реалом»: «Я хотел отдать пас Станишичу, но плохо попал по мячу. Гюлер хорошо пробил с ходу. При штрафном мы увидели, что у него очень хорошая левая нога»
вчера, 22:29
Олисе, Дембеле, Ольмо и Субименди номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
вчера, 22:29
ТВ «Реала» об удалении Камавинга: «Несправедливое решение, оно испортило всю игру. Нельзя удалять игрока за это в таком матче. В равных составах мы вели, у нас были более явные моменты»
вчера, 22:17
У «Баварии» и «Реала» 72 удара на двоих за 180 минут
вчера, 22:10
У «Арсенала» и «Спортинга» 0,93 xG на двоих в ответном матче. Это самый низкий суммарный показатель ожидаемых голов в этом сезоне ЛЧ
вчера, 22:01
Стив Макманаман: «Реал» стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке»
вчера, 21:59
«Бавария» не проигрывает с января – 14 побед, 2 ничьих
вчера, 22:54
Этот диктант вы бы не стали прогуливать: «Страсбур» или «Страсбург», «Жерона» или «Жирона»?
вчера, 22:30Тесты и игры
Рюдигер не захотел общаться с прессой после вылета «Реала» от «Баварии»: «Вы сами видели моменты, лучше ничего не говорить»
вчера, 21:52
Райс о выходе в полуфинал ЛЧ: «Я счастлив, «Арсенал» хочет в финал. Мы мыслили позитивно – кого волнует, что думают другие?»
вчера, 21:37
Гюлер – мастер штрафных: кладет даже на тренировках! «Бавария» ощутила на себе
вчера, 21:04ВидеоСпортс"
Дюгарри о «ПСЖ»: «Вернулись к лучшей форме, другие команды начинают думать, что они непобедимы. Парижан ведет за собой Дембеле, способный на все. Он фантастический, исключительный игрок»
вчера, 20:58
Быстров о том, что «Зенит» при Соболеве не взял ни одного трофея: «Неправильно только его обвинять. Все эти Дураны, Джон Джоны, Веги сильны только на бумажке»
вчера, 20:47
Мадуэке травмировался и был заменен в матче со «Спортингом». Гонсалвеш врезался коленом в колено вингера «Арсенала»
вчера, 20:46
Пенальти в пользу «Сочи» в матче с ЦСКА назначен ошибочно, заявил Мажич: «Там впереди был Козлов, он опередил игрока «Сочи». Решение экспертной панели: это не нарушение»
вчера, 20:34
Роналду после 15-й победы «Аль-Насра» подряд: «+3. Отличная энергия на трибунах! 💪🏽 🔥»
вчера, 20:33
