Куртуа надеется сыграть за «Реал» в матчах 1/2 финала ЛЧ, если клуб туда попадет. Вратарь выбыл с травмой мыщцы бедра в марте

Тибо Куртуа рассчитывает вернуться в состав «Реала» к матчам 1/2 финала ЛЧ.

Вратарь «Реала » Тибо Куртуа рассчитывает сыграть за команду в матчах полуфинала Лиги чемпионов, если она туда попадет.

33-летний бельгийский голкипер получил травму мышцы бедра 17 марта – в ответном матче 1/8 финала турнира против «Манчестер Сити» (2:1, первая игра – 3:0).

Сообщалось, что он выбыл на 6 недель . По данным источников The Athletic, Куртуа работает над тем, чтобы вернуться в строй к полуфиналу ЛЧ.

«Реал» уступил дома «Баварии» (1:2) в первом матче 1/4 финала. Ответная игра в Мюнхене пройдет 15 апреля, победитель противостояния сыграет с победителем пары «ПСЖ » – «Ливерпуль » (первая игра – 2:0). Матчи полуфинала состоятся в конце текущего месяца.