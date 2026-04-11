  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа про 1:1 с «Жироной»: «Реал» провел не самый выдающийся матч, но должен был победить, вот и все. Насчет Винисиуса и Мбаппе не волнуюсь, они в пятерке лучших игроков мира»
52

Альваро Арбелоа прокомментировал ничью в матче «Реала» с «Жироной» (1:1) в Ла Лиге.

«Я ухожу с ощущением, что, пускай это был не самый выдающийся наш матч, мы должны были победить. Вот и все. Учитывая те моменты, которые были у нас, и то, что мы почти ничего не дали создать «Жироне». У нас был сильный состав, способный победить, и у нас были возможности забить еще несколько голов. Этого не произошло.

Я не могу беспокоиться о футболистах с такой статистикой, как Винисиус и Мбаппе. Они входят в четверку или пятерку лучших футболистов мира. Я вообще не волнуюсь на этот счет. Нам нужно прибавлять в целом, особенно в матчах против команд, отсиживающихся у своей штрафной и почти не пытающихся ходить вперед. Такой стиль продолжает создавать нам проблемы. Дело в игре всей команды. Надеюсь, в среду мы будем действовать более хладнокровно и завершим эту серию [без побед]», – сказал главный тренер «Реала».

Кто выиграет Лигу чемпионов?5669 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoАльваро Арбелоа
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoЖирона
logoКилиан Мбаппе
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Такое ощущение, что главная задача Арбелоа в Реале - после каждой игры не забывать хвалить Винисиуса
Ответ funnynerd21
Винисиус теневой президент клуба. Арбелоа все правильно делает)
Ответ funnynerd21
Комментарий скрыт
Проклятье спортса похоже работает)
Сильный спад начался после той самой хвалебной статьи про Арбелоа на главной
Ответ VuNePonimaete
Тот бедолага, наверное, сто раз проклял минуту, когда ему в голову пришло написать ту несусветную ахинею ))
Теперь его пол-сайта троллит
Ответ VuNePonimaete
Вот-вот, я пару текстов не стал публиковать с оценками за прошлые матчи, чтобы не спугнуть фарт с «Сити», а тут и преждевременная ода Арбелоа, и зачем-то воспоминания про проигранный полуфинал с Моуринью накануне нынешнего поединка (!). Не зря спортсмены — народ суеверный до жути.
У Жироны годовой бюджет как у медиков из Реала, и они дома играют вничью и жалуются на судей? Господи, какой позор.
Ответ CCCP{{BOOM}}
Причём медики в Реале такие, что там некоторые футболисты с лазарета не вылезают, а некоторые на уколах играют
Один из самых слабых Реалов, где-то на уровне сезона 2008/2009
Ответ Alex Mc
Дак а по именам вообще несравнимые команды причем.
Ответ Alex Mc
Самое гнус горячее, что даже после сезона 18/19 были видны перспективы, так как были лидеры в команде. А сейчас даже непонятно за счет чего в следующем сезоне что-то должно быть лучше
Как я и говорил, только все примы восстановились, Реал сразу поплыл и Арбелоа с этим так же ничего не сделает, ведь нужно, чтобы все играли как им в кайф, а не как надо в тактическом плане.
Удручает скорее не результат даже (хотя он, разумеется тоже), а то что ничего не меняется, игра как была ужасной, так и осталась
Как падали они по 5 раз за игру, когда никто не трогает, так и падают
Зачем это делать? Играйте вы в футбол, зачем так-то
Не могу представить что бы условный Кросс, Модрич или Рон так себя вели
Роналду тоже не был идеальным конечно, но в нужные моменты он забивал по 2-3 и тащил
А тут, какая-то печаль, досадно что руководство дальше своего как будто не видит, всем спокойной ночи
Ответ Даниил Волхонов
Роналду не падал, ага, А Рамос не ломал и КК не получал)
Ответ Даниил Волхонов
Рон?! Серьёзно 😆 это первый мерзейший симулянт на планете. Ты чё? 😆 просто поищи в ютубе нарезки
Винисиус не справляется с ролью тренера, это очевидно.
То что было в ПСЖ при Мббапе тоже происходит в Реале ответ сам просится
Мбепо, похоже, хотел выиграть матч заработав пенальти там, где его не было и в помине.. традиции сего клуба не меняются.
По мнению Арбелоа же, они в топ-5, мне кажется, Мбаппе деградирует махами, а количество голов пускают пыль в глаза, что он среди лучших, что с Баварией, что вчера, зрелище бесконечно грустное в попытках проткнуть мяч, мимо пробежать, если соперник препятствует, то споткнутся об него и требовать фол, в принципе, и Винисиус точно таким же занимается. Даже дриблинг Арбелоа и то был изящнее, чем то, что показывают королевские лидеры.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
