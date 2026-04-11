Арбелоа про 1:1 с «Жироной»: «Реал» провел не самый выдающийся матч, но должен был победить, вот и все. Насчет Винисиуса и Мбаппе не волнуюсь, они в пятерке лучших игроков мира»

Арбелоа о ничьей с «Жироной»: «Реал» должен был победить.

Альваро Арбелоа прокомментировал ничью в матче «Реала» с «Жироной» (1:1) в Ла Лиге .

«Я ухожу с ощущением, что, пускай это был не самый выдающийся наш матч, мы должны были победить. Вот и все. Учитывая те моменты, которые были у нас, и то, что мы почти ничего не дали создать «Жироне». У нас был сильный состав, способный победить, и у нас были возможности забить еще несколько голов. Этого не произошло.

Я не могу беспокоиться о футболистах с такой статистикой, как Винисиус и Мбаппе . Они входят в четверку или пятерку лучших футболистов мира. Я вообще не волнуюсь на этот счет. Нам нужно прибавлять в целом, особенно в матчах против команд, отсиживающихся у своей штрафной и почти не пытающихся ходить вперед. Такой стиль продолжает создавать нам проблемы. Дело в игре всей команды. Надеюсь, в среду мы будем действовать более хладнокровно и завершим эту серию [без побед]», – сказал главный тренер «Реала ».