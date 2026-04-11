Арбелоа про 1:1 с «Жироной»: «Реал» провел не самый выдающийся матч, но должен был победить, вот и все. Насчет Винисиуса и Мбаппе не волнуюсь, они в пятерке лучших игроков мира»
Альваро Арбелоа прокомментировал ничью в матче «Реала» с «Жироной» (1:1) в Ла Лиге.
«Я ухожу с ощущением, что, пускай это был не самый выдающийся наш матч, мы должны были победить. Вот и все. Учитывая те моменты, которые были у нас, и то, что мы почти ничего не дали создать «Жироне». У нас был сильный состав, способный победить, и у нас были возможности забить еще несколько голов. Этого не произошло.
Я не могу беспокоиться о футболистах с такой статистикой, как Винисиус и Мбаппе. Они входят в четверку или пятерку лучших футболистов мира. Я вообще не волнуюсь на этот счет. Нам нужно прибавлять в целом, особенно в матчах против команд, отсиживающихся у своей штрафной и почти не пытающихся ходить вперед. Такой стиль продолжает создавать нам проблемы. Дело в игре всей команды. Надеюсь, в среду мы будем действовать более хладнокровно и завершим эту серию [без побед]», – сказал главный тренер «Реала».
Сильный спад начался после той самой хвалебной статьи про Арбелоа на главной
Теперь его пол-сайта троллит
Как падали они по 5 раз за игру, когда никто не трогает, так и падают
Зачем это делать? Играйте вы в футбол, зачем так-то
Не могу представить что бы условный Кросс, Модрич или Рон так себя вели
Роналду тоже не был идеальным конечно, но в нужные моменты он забивал по 2-3 и тащил
А тут, какая-то печаль, досадно что руководство дальше своего как будто не видит, всем спокойной ночи