Фанаты «Реала» скандировали «Коррупция в Федерации» и свистели судьям после матча с «Жироной»
Болельщики «Реала» выразили недовольство судейством в игре 31-го тура Ла Лиги против «Жироны» (1:1).
Главным арбитром встречи был Хавьер Альберола Рохас. Судья не поставил пенальти в двух эпизодах после падений форварда мадридцев Килиана Мбаппе.
После окончания встречи фанаты на «Сантьяго Бернабеу» начали свистеть и кричать в адрес судейской бригады: «Коррупция в Федерации [футбола Испании]».
ТВ «Реала» после 1:1 с «Жироной»: «На Мбаппе был явный пенальти, двойной пенальти. Мы сыграли плохо, но пострадали от постыдного судейства. Это лига Негрейры»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Марио Кортеганы
