Фанаты «Реала» скандировали «Коррупция в Федерации» и свистели судьям после матча с «Жироной»

Фанаты «Реала» после матча с «Жироной»: коррупция в Федерации.

Болельщики «Реала » выразили недовольство судейством в игре 31-го тура Ла Лиги против «Жироны» (1:1).

Главным арбитром встречи был Хавьер Альберола Рохас. Судья не поставил пенальти в двух эпизодах после падений форварда мадридцев Килиана Мбаппе.

После окончания встречи фанаты на «Сантьяго Бернабеу » начали свистеть и кричать в адрес судейской бригады: «Коррупция в Федерации [футбола Испании]».

ТВ «Реала» после 1:1 с «Жироной»: «На Мбаппе был явный пенальти, двойной пенальти. Мы сыграли плохо, но пострадали от постыдного судейства. Это лига Негрейры»