  • Фанаты «Реала» скандировали «Коррупция в Федерации» и свистели судьям после матча с «Жироной»
Фанаты «Реала» скандировали «Коррупция в Федерации» и свистели судьям после матча с «Жироной»

Болельщики «Реала» выразили недовольство судейством в игре 31-го тура Ла Лиги против «Жироны» (1:1).

Главным арбитром встречи был Хавьер Альберола Рохас. Судья не поставил пенальти в двух эпизодах после падений форварда мадридцев Килиана Мбаппе.

После окончания встречи фанаты на «Сантьяго Бернабеу» начали свистеть и кричать в адрес судейской бригады: «Коррупция в Федерации [футбола Испании]».

ТВ «Реала» после 1:1 с «Жироной»: «На Мбаппе был явный пенальти, двойной пенальти. Мы сыграли плохо, но пострадали от постыдного судейства. Это лига Негрейры»

Кто выиграет Лигу чемпионов?5668 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
И ведь он прав, без коррупции реал шел бы в зоне вылета:)
Ответ rigobersong
Реально. Типам рекордные кол-во пенальти ставят, у них еще хватает наглости просить еще и еще. Даже бабка из золотой рыбки на фоне фанов творожных, выглядит куда адекватнее.
Ответ LoCo.qwert
Комментарий скрыт
Что-то не припоминаю подобного поведения фанатов после судейской победы в Класико в первом круге.
Ответ Мохнатый55
Там было некогда, праздновали победу в чемпионате🙏
Представляю, как завтра будут усираться на клубном тв Реала!
Ответ Ебздрогыч
Уже сегодня начали 😄
Ответ VuNePonimaete
Конкретно здесь - и правильно усираются. А злопыхателям очень рекомендую ознакомиться с известной цитатой Нимёллера, ну или напомнить себе лишний раз, если уже слышали. На футбол перекладывается очень легко.
Но плюсофармерство важнее, понимаю :)
Извините, но Милиардный состав Реала с топ игроками дома, на Сантьяго бернабеу должны были крупно побеждать жирону, а не ждать пенальти от судьи!
Коррупция это реал Мадрид
Чистая коррупция в самом сердце Реала Мадрида.
Ответ Тимак Капарзо
Это факт
Реалу надо по два пенальти за игру ставить и минимум по 2 красной соперникам, все-таки столько красивых падений, по совокупности, что-то давать надо. Надо Барсе добить этот цирк в классико...
Бавария закрывай ,это чёртово болото, реал Мадрид
Перес переборщил с давлением на судей. Возможно, пошел ответ.
Пчёлы на мёд?
Материалы по теме
Арбелоа о падении Мбаппе: «Чистый пенальти – и здесь, и на Луне. Ничего нового, просто еще один пример. У «Реала» много проблем с судьями»
10 апреля, 21:49
ТВ «Реала» после 1:1 с «Жироной»: «На Мбаппе был явный пенальти, двойной пенальти. Мы сыграли плохо, но пострадали от постыдного судейства. Это лига Негрейры»
10 апреля, 21:39
Экс-судья Бурруль о падении Мбаппе после попадания Рейса рукой ему в лицо: «Намерения ударить Килиана нет. У форвардов есть тенденция делать вид, что контакт серьезнее, чем на самом деле»
10 апреля, 21:30
Итурральде о падении Мбаппе после попадания Рейса рукой ему в лицо: «Для меня это пенальти, но ВАР предписано не вмешиваться в такие эпизоды, если судья сам не свистит»
10 апреля, 21:22
