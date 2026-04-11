Арбелоа о падении Мбаппе: «Чистый пенальти – и здесь, и на Луне. Ничего нового, просто еще один пример. У «Реала» много проблем с судьями»
Альваро Арбелоа высказался о падении Килиана Мбаппе в штрафной в конце матча между «Реалом» и «Жироной» (1:1) в Ла Лиге.
Главный судья Хавьер Альберола Рохас не стал назначать пенальти в пользу мадридцев.
«Для меня это пенальти – и здесь, и на Луне. Просто еще один пример. Еще одна такая неделя. Такова реальность, ничего не поделаешь.
Ни я, ни другие не понимаем, когда должен вмешиваться ВАР. Он вмешивается тогда, когда ему удобно, когда нет – не вмешивается. Мое мнение вам известно, факты его подтверждают.
Это абсолютно чистый пенальти. Килиану засчитывали нарушение в менее явном случае, чем с этим пенальти.
У нас было много проблем с судьями. В этом матче, в игре против «Мальорки»... ничего нового. Рефери ничего не сказал нам по поводу Мбаппе», – сказал главный тренер «Реала».
Это команда нытиков, мажоров, некоторые игроки постоянно падают от касаний, а если их сбивают спиной к воротам на углу штрафной в окружении пятерых не ставят пенальти… то все плак-плак!!!
Вот Арбелоа чего ноет? У него был план игры выйти и заработать пенальти и его лишили ошибкой этого?! Игрок рукой с линии выбил, выход на пустые был?!
Ты, мат твою, дома с дырявой Жироной не можешь игру показать? Ты физрук!!!
Если нет, то ставь игру, состав почти оптимальный!!!
Ну и Мбаппе это игрок не формации Реала…
Хоселу больше титулов принесет, чем этот единал без царя в голове ….
Игры нет, 1 очко в трех играх, а они про пенальти…
Рушиться началось еще в ПСЖ и продолжалось в Мадриде.
Только благодаря этим пеналям Реал создавал видимость борьбы за чемпионство.
Так что пророчество, которое я давал перед прошлым сезоном пока сбывается в полной мере. Покупка Мбаппе развалила команду, он может и возьмёт Золотой мяч, но команда будет без призов. Уже второй сезон. Шанс исправиться остался в Лиге чемпионов, но Бавария сейчас более системная команда, чем Реал и обыграть её в Мюнхене сродни чуду. Так что, скорее всего, благодаря "прогибу" Переса перед Мбаппе, команда останется с... по итогам сезона.