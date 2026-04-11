Арбелоа о падении Мбаппе: «Чистый пенальти – и здесь, и на Луне. Ничего нового, просто еще один пример. У «Реала» много проблем с судьями»

Арбелоа о падении Мбаппе: чистый пенальти.

Альваро Арбелоа высказался о падении Килиана Мбаппе в штрафной в конце матча между «Реалом » и «Жироной» (1:1) в Ла Лиге .

Главный судья Хавьер Альберола Рохас не стал назначать пенальти в пользу мадридцев.

«Для меня это пенальти – и здесь, и на Луне. Просто еще один пример. Еще одна такая неделя. Такова реальность, ничего не поделаешь.

Ни я, ни другие не понимаем, когда должен вмешиваться ВАР. Он вмешивается тогда, когда ему удобно, когда нет – не вмешивается. Мое мнение вам известно, факты его подтверждают.

Это абсолютно чистый пенальти. Килиану засчитывали нарушение в менее явном случае, чем с этим пенальти.

У нас было много проблем с судьями. В этом матче, в игре против «Мальорки»... ничего нового. Рефери ничего не сказал нам по поводу Мбаппе», – сказал главный тренер «Реала».