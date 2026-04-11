  • Арбелоа о падении Мбаппе: «Чистый пенальти – и здесь, и на Луне. Ничего нового, просто еще один пример. У «Реала» много проблем с судьями»
Альваро Арбелоа высказался о падении Килиана Мбаппе в штрафной в конце матча между «Реалом» и «Жироной» (1:1) в Ла Лиге.

Главный судья Хавьер Альберола Рохас не стал назначать пенальти в пользу мадридцев.

«Для меня это пенальти – и здесь, и на Луне. Просто еще один пример. Еще одна такая неделя. Такова реальность, ничего не поделаешь.

Ни я, ни другие не понимаем, когда должен вмешиваться ВАР. Он вмешивается тогда, когда ему удобно, когда нет – не вмешивается. Мое мнение вам известно, факты его подтверждают.

Это абсолютно чистый пенальти. Килиану засчитывали нарушение в менее явном случае, чем с этим пенальти.

У нас было много проблем с судьями. В этом матче, в игре против «Мальорки»... ничего нового. Рефери ничего не сказал нам по поводу Мбаппе», – сказал главный тренер «Реала».

Они пребывают в своей вселенной, где любое падение в чужой штрафной это пенальти.
Можно понять. В каждой комнате на базе сливочных, где 24/7 крутят Реал ТВ.
Комментарий скрыт
Ахахаха... Там Мбаппе стоял и думал падать или нет, на одном из повторов была эта клоунада, его никто не сбил, но он стоя на месте просто прыгает и падает:)🤣🤣🤣
Что-то на уровне того эпичного погружения, когда ему Де Йонг невидимой газонокосилкой ножки подрубил🤣
Можно тайм-код? Прям интересно.
Вардрид на рекорд по пенкам идет в этом сезоне или уже побили его? Они считают, что им в каждой игре должны ставить, к хорошему быстро привыкаешь.
Комментарий скрыт
Так если фолят, почему не должны ставить?
Мне, болельщику Реала с огромным стажем стыдно за то, кем сейчас является Реал ….
Это команда нытиков, мажоров, некоторые игроки постоянно падают от касаний, а если их сбивают спиной к воротам на углу штрафной в окружении пятерых не ставят пенальти… то все плак-плак!!!
Вот Арбелоа чего ноет? У него был план игры выйти и заработать пенальти и его лишили ошибкой этого?! Игрок рукой с линии выбил, выход на пустые был?!
Ты, мат твою, дома с дырявой Жироной не можешь игру показать? Ты физрук!!!
Если нет, то ставь игру, состав почти оптимальный!!!
Ну и Мбаппе это игрок не формации Реала…
Хоселу больше титулов принесет, чем этот единал без царя в голове ….
Игры нет, 1 очко в трех играх, а они про пенальти…
Респект за адекватность.
Дело не в Арбелоа, Алонсо, или еще ком то...Всё дело в мажорах на поле.
Рушиться началось еще в ПСЖ и продолжалось в Мадриде.
Арбелоа после увольнения может на Реал ТВ идти работать.
Такая же гнида, идеально там впишется)
Кура, а почему ты так раскудахтался?) Не утро же было
Подождите, главный тренер "Реала" жалуется на судейство в матче с несчастной "Жироной"? Вот это я понимаю, чемпионская ДНК!
Видимо из за проблем с судьями Реал поставил абсолютный рекорд по пеналям к февралю месяцу.
Только благодаря этим пеналям Реал создавал видимость борьбы за чемпионство.
Так Барса за это судьям и платила, чтоб Реалу помогали, ради интриги. А то стыдно было бы выигрывать Ла Лигу уже в феврале :)) Начнут говорить мол сельская лига, одна команда, то сё. А так мол вон, всё в борьбе, всё серьёзно )
"Килиану засчитывали нарушение в менее явном случае, чем с этим пенальти" - лол, ну и аргументы! Достойный наследник нытика Хави в полку нытиков
Откуда он знает как там на Луне судят матчи ?! Попахивает обманщиком … Такому человеку нельзя доверять
Потому что звёзды,а не футболисты
А без пенальти только Федя забивать может? Где хвалёные Мбаппе и Винисиус. Только выпрашивали штрафные и пенальти. Видишь противник не даёт пространства - иди в штрафную, играй в навесы с дриблингом на "носовом платке". Меняйте зоны и позиции в штрафной. Но ничего этого нет.
Так что пророчество, которое я давал перед прошлым сезоном пока сбывается в полной мере. Покупка Мбаппе развалила команду, он может и возьмёт Золотой мяч, но команда будет без призов. Уже второй сезон. Шанс исправиться остался в Лиге чемпионов, но Бавария сейчас более системная команда, чем Реал и обыграть её в Мюнхене сродни чуду. Так что, скорее всего, благодаря "прогибу" Переса перед Мбаппе, команда останется с... по итогам сезона.
Не система, а там тоже из-за отстутствия пенальти проиграли, по словам Арбелоа
