  • ТВ «Реала» после 1:1 с «Жироной»: «На Мбаппе был явный пенальти, двойной пенальти. Мы сыграли плохо, но пострадали от постыдного судейства. Это лига Негрейры»
Клубное телевидение «Реала» выразило недовольство неназначением одиннадцатиметрового удара после падения Килиана Мбаппе в матче с «Жироной».

Форвард «сливочных» дважды упал в штрафной – на 68-й минуте после контакта с Алексом Морено и на 88-й – после контакта с Витором Рейсом, который попал французу рукой по лицу. Главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не увидел нарушений ни в одном из эпизодов.

«Мадрид» сыграл плохо, но также пострадал от последствий постыдного судейства.

Нам повезло, что у нас было много повторов, и на всех из них вы видите, что такая игра – это явный пенальти. Даже двойной пенальти из-за того, что Витор Рейс также блокирует его ногой.

Таковы последствия Негрейры. Это лига Негрейры», – прозвучало в эфире клубного канала «Реала».

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
99 комментариев
Меня уже тошнит от фамилии Негрейра😄
Как же Перес заигрался во все эти войнушки, человек уже связь с реальностью потерял.
Все это тв чья инициатива? И модель поведения этого тв
Нытики, вы просрали сезон абсолютно по делу, не позорьтесь!
2? Минимум три, Мбаппе всё-таки хет-трик нужен, а не эти ваши подачки(
А не вардрид ли случаем на рекорд по пенкам идет в этом сезоне? :xD
Просто скажу может кто не смотрел реал не создал ни одного момента после года Жироны но виновен снова негрейра 😂😂😂😂
удивительный кринж...как северный гегемон зашкварился....
Негрейры уже нету (собственно на пенсии сейчас) , но всё равно виноват)
Всё прекрасно сложилось. Реал теряет очки, горящие жёпки видно из космоса. Надеюсь, в Барселоне умные люди, и сделают правильные выводы - сыграют завтра более резервным составом, ибо можно с легкостью позволить себе тоже потерять очки, но отдохнуть перед ответкой с Атлетико.
Мбаппе падает раз,Мбаппе падает два...
Мбаппе падает три, жопка твРеала - гори!
Быстро среагировали. 80летний маразматик сразу же дал отмашку
Стыдно это когда Реал ноет из за голимых пенальти в матче с Жироной
Новый термин от Реала двойной пенальти😁 , но в рпл сто процентов дали б такой пеналь
На Соболеве
В РПЛ сильно зависит от команд
