ТВ «Реала» после 1:1 с «Жироной»: «На Мбаппе был явный пенальти, двойной пенальти. Мы сыграли плохо, но пострадали от постыдного судейства. Это лига Негрейры»

ТВ «Реала» после 1:1 с «Жироной»: стыдное судейство, на Мбаппе явный пенальти.

Клубное телевидение «Реала» выразило недовольство неназначением одиннадцатиметрового удара после падения Килиана Мбаппе в матче с «Жироной».

Форвард «сливочных» дважды упал в штрафной – на 68-й минуте после контакта с Алексом Морено и на 88-й – после контакта с Витором Рейсом , который попал французу рукой по лицу. Главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не увидел нарушений ни в одном из эпизодов.

«Мадрид » сыграл плохо, но также пострадал от последствий постыдного судейства.

Нам повезло, что у нас было много повторов, и на всех из них вы видите, что такая игра – это явный пенальти. Даже двойной пенальти из-за того, что Витор Рейс также блокирует его ногой.

Таковы последствия Негрейры. Это лига Негрейры», – прозвучало в эфире клубного канала «Реала».

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).