  • Экс-судья Бурруль о падении Мбаппе после попадания Рейса рукой ему в лицо: «Намерения ударить Килиана нет. У форвардов есть тенденция делать вид, что контакт серьезнее, чем на самом деле»
Экс-судья Альфонсо Перес Бурруль высказался о решении Хавьера Альберолы Рохаса не назначать пенальти в ворота «Жироны» после падения форварда «Реала» Килиана Мбаппе в ее штрафной.

«Я вижу вытянутую руку, но намерения ударить Мбаппе нет.

У форвардов есть тенденция делать вид, что контакт серьезнее, чем был на самом деле», – отметил Бурруль.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Да хоспаде, к чему эту чепуху обсуждать)
Ла Лига уже несколько туров как закончена для Реала. Просрали все абсолютно по делу.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Скорее не обсуждать это так, будто это причина поражения сегодня
Игорь Климов, удаляй комментарий, а то там аж 2 минуса.

P.s. 3 минуты прошло, удалил. Молодец)
Если легенда Мадрида говорит, что пенальти не было, это что то да значит
Типичный гранатовый лицемер:))
С каких пор рядовой армии Негрейры вдруг стал промадридским?:))
Альфонсо Перес Бурруль - судил 20 матчей Реала, 16 побед, 4 ничьи
Что ты несёшь? Обсер сливочный
Забавно, как при оценке эпизода слово "намерение" подменяет само действие. Могу уверить Бурруля, что у 99 процентов подножек в штрафной не было такого намерения, и у 90 процентов игры рукой, а уж про вратарей, сбивающих форвардов, я вообще молчу. Футбол игра очень конкретная, а то, если бы кубки давали за "намерения", мы бы давно были чемпионами мира
Так это понятно. Но нужно разделять, когда защитник идет на нападающего, у него есть какие-то намерения и когда нападающий врезается в защитника стоящего к нему спиной.)
Иттуральде сдался перед здравым смыслом, но тут достали из чулана главного босса
4-я или 5-я новость с заголовком Мбаппе упал, игрок Жироны коснулся лицу. Нужно больше сраяа и комментарии, завтра утром это будет новость дня.
Намеренный удар в лицо - это, наверное, только в боксе. В принципе, у футболистов все удары в лицо, тем более в штрафной - по неосторожности. Вообще тогда ничего за это не назначать?
Надоели ти падения от вытянутой руки. Падают словно их битой ударили. Пора уже наказывать за эти кривляния.
Так по правилам и должны наказывать, это ЖК
Еще валяются так, как будто лицо всё в крови! Фу, симулянты
Если сильно захотеть, то можно поставить пенальти. Даже за гораздо меньшее можно. Сейчас удивляться пенкам совсем перестал. Но я вот фола не увидел. Скорее игровой эпизод. Защитник стоя спиной к нападающему расставляет руки, Мбаппе в него врезается. Тут все на усмотрение судьи, кто-то увидит игровой эпизод, кто-то нарушение у защитника, кто-то опасную игру у Мбаппе.
Потому что и Мбаппе и Винисиус явные ныряльщики… и в этом матче неоднократно видели их измученный лица и прижок кенгуру, когда никто даже не прикасался к ним…
