Экс-судья Бурруль о падении Мбаппе после попадания Рейса рукой ему в лицо: «Намерения ударить Килиана нет. У форвардов есть тенденция делать вид, что контакт серьезнее, чем на самом деле»

Бурруль о Мбаппе: форварды делают вид, что контакт серьезнее, чем на самом деле.

Экс-судья Альфонсо Перес Бурруль высказался о решении Хавьера Альберолы Рохаса не назначать пенальти в ворота «Жироны» после падения форварда «Реала » Килиана Мбаппе в ее штрафной.

«Я вижу вытянутую руку, но намерения ударить Мбаппе нет.

У форвардов есть тенденция делать вид, что контакт серьезнее, чем был на самом деле», – отметил Бурруль.